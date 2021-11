Op de iPhone kun je emoji met meerdere huidskleuren gebruiken. Ook zijn gezinnen gevarieerder geworden, met bijvoorbeeld twee vaders en twee moeders. In deze tip lees je hoe je de diversiteits-emoji gebruikt, een passende huidskleur kiest en de samenstelling van gezinnen aanpast.

Emoji: huidskleuren aanpassen is heel eenvoudig

Op de iPhone en iPad kun je een grote variatie aan emoji gebruiken. De meeste afbeeldingen van mensen zijn in zes verschillende huidtinten te gebruiken (van bleek tot bruin). Bovendien is de samenstelling van een gezin steeds gevarieerder geworden: naast vader-moeder-dochter-zoon zijn er ook combinaties mogelijk met twee vaders of twee moeders en twee zonen en dochters. Zo gebruik je deze emoji.

Verschillende huidskleuren voor emoji

Om de emoji met meerdere huidskleuren te gebruiken heb je minimaal iOS 8.3 nodig. Zorg ervoor dat het emoji-toetsenbord is ingeschakeld als één van de standaardtoetsenborden. Dit doe je als volgt:

Ga naar Algemeen > Toetsenbord. Tik op Toetsenborden. Zorg dat Emoji aanwezig is, of voeg het toe.

Ga daarna naar een app waar je teksten kunt invoeren, bijvoorbeeld een notitie-app.

Druk op het wereldbolletje op het toetsenbord, totdat het emoji-toetsenbord in beeld komt. Kies het gewenste poppetje. Druk met je vinger op de afbeelding, zodat een rij met verschillende huidskleuren in beeld komt. Kies de gewenste huidskleur.

De knalgele kleur die standaard is geselecteerd, is niet iemand met geelzucht, maar het is de standaardkleur voor smileys en emoji. Als je wilt kun je een iets natuurlijker huidskleur kiezen.

Gezinnen met gevarieerde samenstelling

Voor het kiezen van gezinnen met diverse samenstelling hoef je niets te doen: kies gewoon de gewenste emoji. Vrouwen zijn te herkennen aan een rood of oranje shirt, terwijl mannen een blauw of lichtblauw shirt dragen.

