Stoppen met roken is een wens van velen. Weg met de verslaving, weg met de stank in je kleding, op naar een gezonder bestaan! De iPhone kan je helpen om te stoppen met roken. Er zijn talloze apps verkrijgbaar, waaronder de bekende Stoptober-app, die je steunen in het wegleggen van de sigaret. Dit zijn de beste apps voor het stoppen met roken.

Stoptober-app

Stoptober is de bekendste Nederlandstalige app om in 28 dagen van je sigarettenverslaving af te komen. Ieder jaar gaat er aan het begin van oktober een campagne van start om rokers te helpen met stoppen. De Stoptober-app is daar het ultieme middel voor. De app is een stok achter de deur als je moeite hebt om van je rookverslaving af te komen. De Stoptober-app geeft tips en beloningen voor het stoppen met roken. Je ziet precies wat je voortgang is. Zodra je de app aan het begin van de dag opstart, krijg je de vraag of je nog rookvrij bent. De app berekent ook voor je hoeveel geld je bespaart, door aan te geven hoeveel je normaal gesproken op een dag rookt. Met de meldingen van de app blijf je gemotiveerd om te stoppen met roken. Heb je het even moeilijk, dan is er ook een Noodhulp-knop. Nieuw is ook dat je badges kan verzamelen als een soort van beloning. Je kan ook chatgroepen aanmaken met andere stoppers. Op deze manier kan je elkaar steunen en motiveren.

Stoptober belooft dat je de app het hele jaar kunt gebruiken, maar helaas is de app een groot deel van het jaar niet te downloaden.

QuitNow

Zoals de naam al zegt wil deze app je direct van je rookverslaving afhelpen. De app heeft realtimestatistieken met bijvoorbeeld de tijd sinds je laatste sigaret. De app geeft ook inzicht in hoeveel geld je bespaard hebt. Je kan in de app ook een profiel aanmaken en chatten met andere gebruikers. Na het installeren van de app vul je drie dingen in: hoeveel sigaretten rook je per dag, hoeveel sigaretten zitten er in het pakje en hoeveel kost het? Op basis daarvan kan QuitNow de besparing berekenen. Aan de hand van voortgangsringen kun je zien hoeveel impact het stoppen met roken op korte termijn heeft. Je bloeddruk en hartslag verbeteren en je geur- en smaakzin gaat erop vooruit. Dit motiveert je meteen om te gaan werken aan de doelen op langere termijn, zoals de gezondheid van je longen. Die hebben namelijk wat meer tijd nodig om te herstellen.

QuitNow geeft je tips die je van de sigaret af moeten helpen. Loop je nog steeds vast, dan kun je chatten met lotgenoten. Er is ook een Apple Watch-app van QuitNow waarin je precies kan zien hoeveel geld je bespaard hebt en hoelang je al rookvrij bent.

Livestrong: MyQuit Coach-app

Bij Livestrong denk je misschien aan Lance Armstrong. Zelf werkt Armstrong niet mee aan deze website, die allerlei artikelen bevat over gezonder leven en meer sporten, vaak met een wat populistische insteek. De stoppen met roken-app van Livestrong bestaat al heel wat jaren, maar is al eventjes niet bijgewerkt. Toch ziet de app er mooi uit en werkt hij nog steeds. De app belooft een persoonlijk plan om je eindelijk van het roken af te helpen. Je kunt kiezen om meteen te stoppen (cold turkey) of geleidelijk afbouwen, op een snelheid die bij je past. Hou bij hoeveel sigaretten je rookt, verzamel achievements, bekijk je voortgang en leg contact met de community, bestaande uit mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Aan de hand van voortgangsringen zie je hoe lang je al rookvrij bent. Ook kun je zien hoe je verlangen naar een sigaret in de loop van de tijd afneemt. De app is Engelstalig.

Kwit

Deze app belooft je dat stoppen met roken makkelijk (en leuker) wordt. Kwit biedt allerlei statistieken die inzicht geven in hoe lang je al gestopt bent. Het doel is om de Ultieme Kwitter te worden. Dit doe je door een hoger level te bereiken in de vorm van prestaties. Kwit heeft in totaal 60 prestaties die je vrij kan spelen. Elke prestatie geeft extra informatie over de voordelen van stoppen met roken. De app heeft daardoor een wat speels karakter, dus als je wel van een spelletje houdt kan dat zomaar de doorslag geven. De app heeft ook zogenaamde motivatiekaarten die je helpen op moeilijke momenten. De app is gratis, maar je kan je ook aanmelden voor Kwit Premium voor extra mogelijkheden.

Stoppen met roken

Als je al die poespas teveel van het goede vindt, dan kan je ook de app met de simpele naam Stoppen met roken gebruiken. De app heeft een simpele interface die laat zien hoeveel dagen je al rookvrij bent en toont in percentages wat de voordelen zijn voor je gezondheid. Ook krijg je net als bij andere apps te zien hoeveel geld je bespaard hebt. De app biedt weinig extra’s, maar als je net dat steuntje in de rug nodig hebt kan het een handig hulpmiddel zijn.

Meer apps

