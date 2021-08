In de App Store op de iPad kun je apps filteren en sorteren, bijvoorbeeld op leeftijd, populariteit, prijs of relevantie.

Als je op zoek bent naar een goede iPad-app, dan kun je daarvoor onze wekelijkse rubriek App Gemist raadplegen of de zoekfunctie in de App Store gebruiken. Maar op de iPad vind je ook allerlei handige filter- en sorteerfuncties gebruiken om precies te vinden wat je zoekt. Deze tip legt uit hoe je in de App Store op de iPad apps filtert op prijs, relevantie, leeftijd en meer. Zoek je een kinderapp, dan is het filter Leeftijd erg handig om dat je per leeftijdsgroep kunt filteren.

iPad-apps filteren in de App Store

Voor het filteren van apps op de iPad ga je als volgt te werk:

Open de App Store-app op de iPad. Voer een zoekbegrip in, bijvoorbeeld ‘fietsen’ of ‘chrome’. Op het resultatenscherm zie je linksboven de mogelijkheid om te filteren. Je kunt bijvoorbeeld alleen apps bekijken die voor de de iPad zijn geoptimaliseerd. Heb je een oudere iOS-versie, dan vind je de filteropties bovenin het scherm. Bij het onderdeel Prijs kun je filteren op gratis en betaald. Bij Relevantie kun je kiezen uit relevantie, populariteit, beoordelingen en releasedatum. Zo vind je sneller de app die je zoekt.

iPad-apps sorteren op populariteit en meer

Populariteit wil zeggen dat de app erg vaak gedownload is, maar dat wil niet zeggen dat het een goede app is. Daarvoor kun je beter naar de beoordeling kijken om apps te vinden die 4 of 5 sterren scoren in de App Store. Het kan daarbij ook gaan minder bekende apps die toch erg goed zijn.

Krijgt een app veel extreme waarderingen (1 ster tegenover 5 sterren) dan kan er sprake zijn van een scam. Dit zijn vaak apps die voor goede reviews hebben betaald, terwijl de echte gebruikers zeggen dat de app heel slecht is. Dit soort app kan je bijvoorbeeld proberen geld uit de zak te kloppen met extreem dure in-app abonnementen.