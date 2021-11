Kinderen zijn gek op iPhones en iPads. Maar hoe voorkom je dat ze verslaafd raken? Door goede afspraken te maken over schermtijd en enkele handige iOS-functies te gebruiken! In dit artikel lees je 5 tips om het iPhone- en iPad-gebruik van kinderen te beperken en te voorkomen dat kinderen verslaafd raken aan het scherm.

iPad-gebruik van kinderen beperken

Veel kinderen hebben tegenwoordig een eigen iPhone en iPad. Maar je wilt niet dat ze continu op het scherm zitten te kijken. Hoe zorg je daarvoor? Door goede afspraken te maken en enkele handige iOS-functies in te schakelen! Deze tip helpt je op weg.

Hieronder lees je over:

iPhone-verslaving kan een serieus probleem worden. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Voor je het weet zitten kinderen alleen maar op hun device te spelen en hebben ze geen oog meer voor buitenspelen met vriendjes of het maken van hun huiswerk. Gelukkig zijn er genoeg manieren om het iPhone- en iPad-gebruik van kinderen te beperken die we hieronder zullen bespreken.



#1 Ouderlijk toezicht inschakelen

Eén van de manieren om het gebruik van kinderen op iPhone of iPad te beperken is het inschakelen van begeleide toegang. Dit houdt in dat de kinderen alleen toegang krijgen tot één specifieke app. Je zou misschien verwachten dat dit een functie voor ouderlijk toezicht is, maar Apple heeft dit ondergebracht bij de toegankelijkheidfuncties:

Open de Instellingen-app op dee iPhone of iPad. Ga naar Toegankelijkheid > Begeleide toegang. Zet de schakelaar aan en volg de stappen op het scherm.

Een variant hierop is het blokkeren van de thuisknop of veegbewegingen, zodat ze niet de actieve app kunnen verlaten. Om dat kinderen maar één app kunnen gebruiken, zullen ze minder snel worden afgeleid en niet worden verleid om eindeloos te blijven chatten en internetten. Dit kan ook erg prettig zijn voor kinderen met aandachtsproblemen, die niet goed kunnen omgaan met grote hoeveelheden apps, notificaties en stimulansen. Apple biedt ook de mogelijkheid om een tijdslot in te stellen, zodat kinderen de iPhone of iPad alleen op bepaalde tijdstippen kunnen gebruiken.

#2 Goede afspraken maken over schermtijd

Als kinderen thuis gebruik mogen maken van een computer, zijn er misschien al regels over schermtijd. Bijvoorbeeld: maximaal vier uur per dag en niet na 20:00 uur ‘s avonds. Je kunt deze regels mondeling afspreken, om te zorgen dat er voldoende tijd overblijft voor huiswerk, sporten en buitenspelen met vriendjes. Als ouder bepaal je zelf wat acceptabel is. Bespreekbaar maken dat er meer op de wereld is dan virtuele contacten, kan ook helpen.

Heb je toch wat handvaten nodig? Dit zijn enkele suggesties voor de schermtijd van kinderen:

tot 2 jaar: 5 minuten per dag samen tv-kijken en een paar keer per week samen internetten

2 tot 4 jaar: 5 à 10 minuten per keer, tot maximaal 30 minuten per dag

4 tot 6 jaar: 10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag

6 tot 8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van maximaal 30 minuten

8 tot 10 jaar: maximaal 1 à 1,5 uur beeldschermtijd per dag

10 tot 12 jaar: maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag

12 jaar en ouder: maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag

Dit zijn nog wat andere tips om de schermtijd te beperken:

Leg iPhone of iPad in een kast en leer je kind voor gebruik eerst toestemming te vragen.

Geef zelf het goede voorbeeld. Einde schermtijd voor je kind? Dan ook voor jou als jullie samen zijn.

Wees consequent: afspraak is afspraak. Ook als het jou op sommige momenten wel even goed uitkomt als je kind zichzelf vermaakt met een iPad.

Stel een timer in op de iPad, zodat je kind inzicht krijgt hoeveel tijd er nog is.

Zorg dat je kind begint met leerzame apps en spelletjes. Naarmate ze meer verveeld raken kiezen ze vanzelf spelletjes die wat meer op ontspanning gericht zijn (en die sneller verslavend zijn).

#3 iOS-apparaat afpakken

Heb je kinderen die moeite hebben om zich aan de regels te houden, dan kun je ook drastischer maatregelen nemen. Bijvoorbeeld dat ze de iPad of ander iOS-apparaat op bepaalde tijdstippen moeten inleveren. Het apparaat gaat dan achter slot en grendel en is pas de volgende dag op een vooraf afgesproken tijdstip weer te gebruiken. Niet zo sympathiek, wel effectief.

Dit sluit aan op bovenstaande tip om de iPad in een kast of lade te leggen en je kind te leren om voor gebruik eerst toestemming te vragen.

#4 Internettoegang voor kinderen uitschakelen

Een andere oplossing is het uitschakelen van de internettoegang, waardoor het niet meer mogelijk is om te e-mailen en te chatten. Dit werkt natuurlijk alleen bij apparaten met alleen wifi zoals de iPod touch en iPads zonder simkaart.

Maak een apart draadloos netwerk aan voor de kids en schakel die bijvoorbeeld na 22:00 uur ‘s avonds uit. Via een tweede netwerk hebben de ouders nog wel 24 uur per dag internettoegang.

#5 Gebruik de schermtijd-functies voor kinderen

Het gebruik van speciale apps voor ouderlijk toezicht heeft vaak geen zin. Ze kosten geld en door de privacybeperkingen in iOS werken ze eigenlijk niet zo goed. Daarom kun je apps zoals Kaspersky Safe Kids Family GPS en Norton Family het beste links laten liggen. Dit zijn bekende antivirusbedrijven maar er zijn ook apps zoals Parental Control App Kidslox en Parental Control & Kid Tracker, waarvoor je vaak een maandelijks bedrag betaalt. Je kunt je alleen afvragen of je je kind wilt laten tracken door een relatief onbekend bedrijf.

We raden daarom aan eens te kijken wat er standaard al in iOS zit, zoals deze functies:

Sommige apps bevatten standaard al functies om het gebruik ervan te beperken: