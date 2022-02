Met speciale iPad-beschermhoezen bescherm je je iPad tegen vallen, gemorst eten en grijpgrage babyhandjes. Wel zo'n rustig gevoel als je je iPad uit handen wilt geven. In deze koopgids zetten we de beste babyhoezen voor de iPad op een rijtje.

iPad-hoezen voor peuters, kleuters en baby’s

Ongeacht of je je kinderen op een wat oudere standaard iPad of op de nieuwste iPad Air laat spelen: je wilt dat de tablet goed beschermd is. Daarom een overzicht van iPad-hoezen voor kinderen. Ze beschermen goed tegen vallen en stoten en voorkomen dat er kortsluiting optreedt door omgevallen drinkbekers. Of je nu peuters of kleuters hebt: deze hoezen zijn kleurrijk en robuust. Zo kan er niets misgaan!

OtterBox Kids Grip-hoes voor iPad

Met de OtterBox Kids Grip-hoes voor iPad kunnen kinderen zich helemaal uitleven. OtterBox heeft ’m namelijk speciaal ontworpen voor kleine handen. De Kids Grip-hoes beschermt tegen vallen, stoten en intensief dagelijks gebruik. De hoes biedt verschillende kijkhoeken voor films.

Ook het materiaal is kindvriendelijk: het is geschikt om vaak te reinigen en te desinfecteren. Je krijgt er een standaard bij, voor veilig gebruik in de auto en hij is makkelijk mee te nemen. Verkrijgbaar in de kleuren roze, blauw en groen.

Verkrijgbaar bij Apple voor €59,95.

Tech21 Evo Play2-hoes voor iPad

De Evo Play2-hoes voor iPad van Tech21 is opmerkelijk dun en licht, en toch stevig genoeg om je iPad te beschermen. Ook als je ‘m vaak laat vallen. Speciaal voor kinderen is het materiaal antimicrobieel gemaakt, zodat het altijd hygiënisch is. Deze hoes is ook goed te gebruiken als je volwassene bent, omdat het een wat minder speels uiterlijk heeft. Maar de kleuren zullen ook kids aanspreken! Verkrijgbaar in de kleuren blauw en rood.

De ring achterop dient als stand en is ook als handgreep te gebruiken. Dubbel handig dus. Verder is handig dat er een ingebouwde houder voor je Apple Pencil in zit, dus als kinderen willen tekenen zijn ze niet de hele tijd de tekenpen kwijt. Gemaakt van TPU.

Te koop bij Apple voor €59,95 en bij diverse andere winkels.

Kids Cover iPad-hoes

Kids Cover is een Nederlands merk dat ook aan scholen levert. Je krijgt bij elke hoes een gratis stylus en een screenprotector. Deze hoezen zijn gemaakt van lichtgewicht, sterk en veilig foam. Dit is hetzelfde materiaal waar ook Crocs sandalen van zijn gemaakt. Het grote handvat kan worden gebruikt als verticale en horizontale standaard. Ook zitten er openingen in voor knoppen en aansluitingen. Je kunt kiezen uit verschillende felle kleuren, zodat je kind altijd de eigen tablet terugvindt. Met de Screen Cover hoef je je geen zorgen te maken over krassen. Het mooie van dit merk is dat ze voor elk model iPad wel een hoes hebben en in meerdere kleuren.

Bekijken: Kids Cover op Bol.com

Goedkope iPad-hoezen voor kinderen

Wil je niet te veel geld kwijt zijn, dan zijn er ook heel wat goedkopere iPad-hoezen voor kinderen verkrijgbaar. Vaak zijn ze van gekleurd plastic gemaakt en hebben ze een flinke handgreep.

Bekijk bijvoorbeeld eens deze kinderhoezen: