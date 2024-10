Apple gebruikt in recente iPhones een tetraprismacameralens. Daarmee is optische zoom tot 5x mogelijk. Hoe werkt een dergelijke tetraprismalens?

Al ruim voordat de eerste tetraprismacameralens werd aangekondigd waren er geruchten over een zogenaamde periscopische lens. Deze maakt een hoek van 90 graden. Op die manier is het mogelijk om een langer lenzensysteem met een grotere brandpuntsafstand te realiseren, zonder dat een toestel veel dikker wordt. Apple koos uiteindelijk niet voor een dergelijke periscoopcamera, maar voor een eigen vinding, genaamd tetraprisma. Wat dit inhoudt en in welke toestellen je deze camera kunt aantreffen, lees je in deze gids.

Tetraprisma: in welke iPhones?

De tetraprismalens is alleen te vinden in de telefotocamera van deze toestellen:

Wat is een tetraprismacamera?

Uit een patent dat op 19 september 2023 werd toegewezen door het Amerikaanse patentbureau, is goed af te leiden hoe de tetraprismalens van Apple werkt. Zoals de term ‘tetra’ al aangeeft gaat het hier om een viervoudig prisma. Dit reflecteert het binnentredende licht meermaals binnen het camerasysteem. Een schematische tekening in het patent maakt duidelijker hoe dit functioneert.

Meerdere prisma’s reflecteren het licht, totdat het uiteindelijk bij de beeldsensor terechtkomt. Het patent legt uit dat zo’n tetraprisma uit ten minste vier oppervlakken bestaat, waarbij sommige parallel aan elkaar zijn. Bovendien kunnen bepaalde oppervlakken van het prisma een reflecterende coating hebben. Apple schrijft dat de toepassing vooral is bedoeld voor apparaten met weinig ruimte, zoals een smartphone, tablet, wearable device en dergelijke.

Er zijn allerlei variaties mogelijk, bijvoorbeeld waarbij de eerste prisma in de richting van meerdere lenzen wijst, terwijl de derde in de richting van de beeldsensor is gericht. Ook kunnen de hoeken waaronder de verschillende prisma’s reflecteren heel verschillend zijn.

Hoe dan ook, het gaat erom dat de lichtbundels na meerdere weerkaatsingen uiteindelijk bij de beeldsensor uitkomen en daar een mooie foto opleveren.

Tetraprisma geeft 5x optische zoom

Bij de 6,7-inch iPhone 15 Pro Max betekent het dat je 5x optische zoom tot je beschikking hebt en dat zal waarschijnlijk ook bij de opvolgers zo blijven. Volgens analist Ming-Chi Kuo gaat Apple het tetraprismasysteem pas bij de iPhone 19 Pro Max ingrijpend vernieuwen waardoor meer dan 5x optische zoom mogelijk wordt.

De introductie van de tetraprismalens betekende wel dat de 3x optische zoom bij de iPhone 15 Pro Max kwam te vervallen. Op de iPhone 15 Pro is nog wel 3x optische zoom aanwezig en dit is meteen ook het maximum op dit toestel. Bij de iPhone 15 Pro-modellen is ook de hoofdcamera gewijzigd, waardoor je meerdere brandpuntsafstanden hebt en 1.2x, 1.5x en 2x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.