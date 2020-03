Kinderen leren steeds jonger programmeren. Dat is een goede ontwikkeling: hoe eerder je begint met programmeren, des te sneller kinderen een bepaalde manier van denken aanleren. Vindt jouw kind het leuk om zelf iets op de computer te maken dat echt werkt? In de App Store zijn er diverse apps verkrijgbaar waarmee kinderen spelenderwijs kunnen leren games en apps te programmeren. In deze gids vind je 11 apps waarmee dat kan – en waarmee je natuurlijk zelf ook de eerste stappen kunt zetten om te leren programmeren.

Kinderen programmeren op de iPad

Apple CEO Tim Cook vindt dat kinderen al jong op school moeten leren programmeren. Daarmee hebben ze de beste toekomstkansen in een maatschappij, die steeds meer afhankelijk wordt van techniek. Ook al word je later geen programmeur, het kan toch handig zijn om te leren programmeren. En terwijl wiskundesommen saai en vervelend kunnen zijn, is dat bij programmeren geenszins het geval. Kijk maar naar de 11 apps die we hebben geselecteerd om kinderen op weg te helpen met programmeren.

iCulture adviseert: Swift Playgrounds

Dit is Apple’s eigen app om kinderen te leren programmeren. In Swift Playgrounds leren kinderen spelenderwijs de eigen programmeertaal van Apple kennen. Er zijn kinderen van 9 jaar die al apps ontwikkelen, dus als jouw kind rond die leeftijd is kunnen ze er al mee aan de slag.

In Swift Playgrounds is je karakter een slungelige beer die edelstenen (gems) moet verzamelen. Het figuurtje kunt je laten bewegen door zelf programmeercode te schrijven en bestaande functies opnieuw te gebruiken. Dat schrijven doen ze aan de hand van verschillende lessen en een klik-en-sleep-interface. In een eerste les zie je dat Byte drie stappen naar voren moet doen om de edelsteen te bereiken. Via een menu met allerlei commando’s kies je ‘move forward’ en klikt deze drie keer aan. De kinderen zien de code en leren zo spelenderwijs hoe programmeren in elkaar zit.

Swift Playgrounds is ook beschikbaar voor de Mac.

Hopscotch

HopScotch is een app waarmee kinderen al spelende kunnen leren programmeren. Het werkt eigenlijk net zoals LEGO: je gebruikt de verschillende functies als bouwsteentjes en zet vervolgens zelf iets in elkaar. De app is gratis uit te proberen. Zo probeer je onder meer de video tutorials die ingebouwd zijn. Let op dat deze alleen in het Engels beschikbaar zijn. Als jouw kind nog niet zo goed Engels spreekt kun jij het het beste voor hem/haar vertalen.

Als je de graphics van Hopscotch bekijkt is het allemaal net iets minder mooi dan die van Swift Playgrounds. Dat komt waarschijnlijk omdat Hopscotch met een iets kleiner budget is gemaakt. Hopscotch is een universele app, maar je kunt er alleen mee programmeren op de iPad. Met de iPhone-versie kun je zien wat er allemaal mogelijk is en spelen met de verschillende animaties en games die kinderen over de hele wereld in elkaar hebben gezet.

Tynker

Heb je altijd al je eigen games willen maken? Dat kan met de gratis app Tynker! De ontwikkelaar heeft voor deze educatieve app ook een speciale versie voor de allerkleinsten, Tynker Junior.

Tynker biedt veel meer mogelijkheden dan Hopscotch, maar is daardoor ook een stukje ingewikkelder qua opzet. Als je na Hopscotch verder wilt, dan is dit een goede volgende stap.

Bevalt Tynker? Dan kun je uitbreidingen aanschaffen via de in-app aankopen. Deze verschillen in prijs.

Move The Turtle

Zie je door alle vrijheid die de bovenstaande apps je geven, niet meer wat je precies moet en kunt doen? Dan is Move The Turtle een goede manier om te leren wat er precies mogelijk is bij het programmeren. Deze programmeer-app voor kinderen kun je het beste vergelijken met een soort zandbak: je krijgt een schildpad op een groen veld en daarmee kun je van alles doen, door te programmeren. Het werkt niet met codes schrijven, maar de basisprincipes zijn wel vergelijkbaar. Zo leert Move The Turtle je spelenderwijs de mogelijkheden van programmeren. De app is al iets ouder en heeft daardoor niet het meest moderne ontwerp, maar dat mag de pret niet drukken.

Bee-Bot

In Bee-Bot moet de juiste code geschreven worden om het bijtje bij de bloem of schatkist te krijgen. Er zijn obstakels en naarmate je verder komt in het spel worden de taken ook uitgebreider. Zo moet je soms eerst een sleutel zoeken vóórdat je een deur kunt openen. Het is in dit spel niet de bedoeling om vooraf een reeks opdrachten te bedenken. In plaats daarvan tik je op het juiste commando wat vervolgens direct wordt uitgevoerd. Dit helpt met het aanleren van richtingen op een scherm. De app is ook helemaal gratis en wordt nog redelijk goed bijgewerkt.

Cargo-Bot

Cargo-Bot is een game waarin je een robot moet programmeren, zodat hij precies doet wat jij wilt. Zo moet je opdrachten uitvoeren om naar het volgende level te gaan. Uiteraard heb je voor die opdrachten steeds meer programmeerkennis nodig en word je uitgedaagd om een zo slim mogelijke oplossing te vinden. Gebruik hiervoor de toolbox en sleep de commando’s in de juiste volgorde. Leuk feitje: deze app is in zijn geheel geprogrammeerd op de iPad met de app Codea (dus dat kun jij ook, als je het programmeren helemaal onder de knie hebt!). Minpuntje: Cargo-Bot wordt niet heel vaak bijgewerkt.

LEGO MINDSTORMS Fix the Factory

Met deze puzzelgame leer je een robot aansturen. EV3RSTORM is een MINDSTORMS-robot die kan lopen, ronddraaien, pakken en schieten. Zorg ervoor dat deze robot de verkeerd geplaatste batterijen naar de juiste plek brengt. Deze game is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en leert kinderen om logisch te denken en het ruimtelijk vermogen te trainen. Deze en de volgende app werden getipt door iCulture-lezer Pieter.

Kodable

Kodable is een programmeer-app voor kinderen in de leeftijd 4 tot 11 jaar. Hiermee leren kinderen denken als een programmeur, zodat ze uiteindelijk echte JavaScript kunnen schrijven. Meer dan 80 lessen, met uitleg van elk concept en meer dan 200 activiteiten die de kinderen op het scherm uitvoeren. De app werkt ook als jouw kind nog niet zo goed kan lezen – wat overigens in het Engels moet. Er is geen vertaling naar het Nederlands.

ScratchJr

Scratch is een programmeertaal ontworpen op één van ‘s werelds bekendste technische universiteiten MIT. In ScratchJr leren kinderen van de jaren 5-7 hoe deze taal werkt. Door passende puzzelstukjes naar de juiste plaats te slepen leert een kind welke reacties passen bij verschillende acties. De puzzelstukjes hebben verschillende kleuren met ieder een eigen betekenis. Het doel is om allerlei problemen op te lossen die de app je kind voorschotelt.

SoloLearn, ook voor volwassenen

Ben jij klaar om op een wat serieuzer niveau aan de slag gaan met het leren van programmeertalen, dan is er SoloLearn. Hiermee kun je spelenderwijs leren programmeren, ook op de iPhone. Er zijn meerdere talen beschikbaar van C++ tot Swift. Je begint met eenvoudige oefeningen en het wordt steeds moeilijker. Het is ook geschikt voor beginners. Alle cursussen zijn allemaal in het Engels te volgen. SoloLearn biedt onder andere cursussen voor de volgende programmeertalen aan: Python, C++, Java, JavaScript, PHP, SQL, HTML, Swift, CSS en C#.

Tickle

Deze app is al iets ouder, maar we willen hem toch graag meenemen. Met Tickle kunnen kinderen verbinding maken met een echte robot of drone – mits ze geschikt zijn. Het werkt onder meer met BB8, de bekende balvormige robot uit Star Wars. Ook als je geen fysieke robot wil aanschaffen kan Tickle leuk werk verrichten. Er is namelijk ondersteuning voor augmented reality, waarmee je à la Swift Playgrounds een poppetje op een landschap kunt laten lopen.

Nog meer programmeerapps voor kinderen

Nog niet gevonden wat je zocht? Dan zijn er ook nog deze apps waarmee kinderen kunnen programmeren, met dank aan iCulture-lezer Auke: