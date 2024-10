JBL Junior 470NC kinderkoptelefoon (en voorganger)

JBL heeft recent ook de Junior 470NC aangekondigd. Er zitten allerlei functies in zodat kinderen kunnen genieten van muziek en andere audio, zonder dat het gehoor in gevaar komt. Ook hier is de volumegrenzing van 85 dB aanwezig, in combinatie met grote knoppen en felle kleuren. Het grootste verschil is dat dit model is voorzien van noise cancelling, zodat kinderen het geluid van een zoemende auto-, bus- of vliegtuigmotor helemaal buiten kunnen sluiten.

Via de JBL Safe Sound-app kunnen ouders nog meer regelen. Zo kun je een maximaal volume en een tijdslimiet instellen, die je voorziet van een persoonlijke melding dat de tijd om is. In de app kun je ook zien hoe lang het kind geluisterd heeft per dag of week. Op basis daarvan kun je een nieuwe luisterlimiet instellen.De Junior 470NC is voorzien van actieve ruisonderdrukking en gaat 50 uur mee op een volle batterij. Dankzij de multipoint-ondersteuning kun je met meerdere apparaten tegelijk verbinden. Eventueel kun je een kabel aansluiten (meegeleverd) voor momenten dat de batterij leeg is en je via de kabel verbinding wil maken. De Junior 470NC heeft een adviesprijs van 79,99 euro.