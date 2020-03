Educatieve apps voor kinderen

Thuis blijven betekent niet stoppen met leren. Er zijn redenen genoeg te bedenken om jouw kind een dagje les te geven vanaf het apparaat waar ze o zo veel van houden: de iPad. In deze gids doen wij een greep uit enkele nuttige apps voor het onderwijs, gesorteerd op leeftijd.



Wil je na het leren ook wat ontspannen? Dan hebben we apps om kinderen bezig te houden met wat vermaak.

Dr. Panda’s leerzame spellen

Wie op zoek is naar leerzame spelletjes voor jonge kinderen kan vaak goed terecht bij Dr. Panda. In deze games bevindt je kind zich in verschillende situaties zoals onder meer in het dierenziekenhuis, de moestuin, het vliegveld en de supermarkt. Op deze manier maakt je kind alledaagse activiteiten zich eigen. De spelletjes zijn los aan te schaffen, maar ook in verschillende bundels.

Sommige spellen zijn gratis (met in-app aankopen) en sommige zijn betaald. We raden je aan om ze allemaal even te bekijken om vervolgens het spel te kopen wat het meest aansluit bij de interesses van jouw kind.

Kinderen Nederlands leren

Deze app is bedoeld voor de allerkleinsten die net hun eerste woordjes leren, maar ook voor de wat oudere kids tot 7 jaar. In verschillende spelvormen breiden kinderen hun woordenschat uit. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar, zoals de boerderij en vervoer. Zo klinkt er bijvoorbeeld gemekker, waarna je kind het juiste dier moet aantikken. Alle woorden worden uitgesproken door een vriendelijke en vrouwelijke stem. Hiermee wordt de lees- en luistervaardigheid van je kind gestimuleerd.

Blijf leren met Squla

Zitten de kinderen niet op school, maar wil je dat ze toch nog bijblijven met de leerstof? Dan is er Squla. Deze dienst laat kinderen van groep 1 t/m 8 op hun eigen tempo oefenen met alle schoolvakken. Het werkt niet alleen op de computer, maar ook op een iPhone of iPad. De voortgang wordt opgeslagen op de Squla-server, dus een kind kan overal verdergaan.

Squla is ook handig als jouw kind juist iets meer uitdaging wil. Door de opdrachten te voltooien verdient je kind punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor echte prijzen. Je kunt als ouder het niveau bepalen en de voortgang van je kind bijhouden. Zo krijg je bijvoorbeeld wekelijks een rapport in de mail.

Een abonnement op Squla heb je vanaf €7,95 per maand.

Huiswerkvragen stel je aan Mr. Chadd

Je wil je kind natuurlijk áltijd helpen bij vragen, ook over het huiswerk. Als je als ouder moet thuiswerken is het daarom goed om te weten dat Mr. Chadd de hulp bij huiswerkvragen van je kan overnemen. In de app moet je een abonnement afsluiten waarna middelbare scholieren al hun vragen aan echte mensen kunnen stellen. De dienst belooft binnen 10 seconden een helpende hand te bieden. Dit lijkt een goed alternatief voor huiswerkbegeleiding. En het werkt ook nog eens overal!

Wiskunde apps: daar kun je op rekenen

Begint het gebrek aan een goede wiskundedocent er toch in te hakken? Geen nood! Gelukkig zijn er wiskunde apps beschikbaar die niet alleen een wiskundig probleem voor je oplossen, maar ook laten zien hoe ze dat doen. We hebben een aparte gids met wiskunde apps, maar we lichten er hier ook eentje uit.

Wij adviseren Microsoft Math. Het bedrijf is al tientallen jaren gespecialiseerd in krachtige rekenaars, ofwel computers. Je kunt een som opschrijven in de app om vervolgens de uitwerking ervan te bekijken. Staat er een som in je wiskundeschrift of in je boek? Dan kun je deze ook scannen met de app.

Als je wat meer uitleg nodig hebt bij een probleem zoekt Microsoft Math met behulp van kunstmatige intelligentie allerlei uitlegvideo’s voor je op. De app werkt voor simpele sommen van de basisschool, maar ook complexe problemen. Download deze app als je binnenkort eindexamen doet in wiskunde! Ben je een ouder, dan zul je misschien ook je hart ophalen met een app als deze. Wiskunde blijft voor velen toch een lastig vak.

Eindexamens

Moet jouw kind eindexamen doen? Daarvoor zijn gelukkig wat handige eindexamen apps beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld een handige Examenoverzicht-app met alle data van de examens. Hierin kan ook worden berekend welk cijfer je kind moet halen om te slagen. De ontwikkelaar geeft ook uitgebreide samenvattingen uit die je vanuit de app kunt kopen.

Andere educatieve apps

Hieronder staat een aantal apps die we je niet wilden ontnemen en dus een speciale vermelding krijgen.

Ben jij een moderne ouder en wil je je kind het allerbeste voorbereiden op de toekomst? Download dan apps om te leren programmeren! Deze zijn zelfs voor de kleinsten geschikt.

