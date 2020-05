Heb je geen tijd om dat interessante artikel te lezen? Met later lezen-apps bewaar je alles voor later op de iPhone, iPad en Mac, inclusief handige functies zoals voorlezen. We hebben de beste apps om artikelen voor later op te slaan, voor je op een rijtje gezet.

Apps voor later lezen en bookmarks opslaan

Met later lezen-apps kun je artikelen opslaan, zodat je ze later op je gemak verder kunt lezen. Er zijn speciale apps voor, die we in dit overzicht van later lezen-apps bespreken. Maar er zijn ook algemene notitie-apps die hier geschikt voor zijn. Ze komen allemaal aan bod in deze applijst!

In dit artikel zetten we de volgende later lezen-apps op een rijtje:

Later lezen-apps voor iPhone en iPad

Op internet kom je constant interessante artikelen tegen, maar je hebt niet altijd meteen tijd om ze te lezen. Misschien ben je aan het werk en kom je iets tegen dat interessant is voor je hobby. Of misschien heb je gewoon geen zin om een lang artikel op een klein scherm te lezen. In dat geval is het handig dat er allerlei apps zijn waarmee je artikelen kunt bewaren voor later. Sommige apps zijn vooral bedoeld voor het verzamelen van bookmarks, terwijl andere de artikelen een zodanige opmaak geven dat je ze prettiger kunt lezen.

Een alternatief is om gebruik te maken van de Safari Leeslijst of het opslaan van een bladwijzer in Safari. Gebruik je er liever een aparte app voor, dan vind je hieronder onze selectie. Die bieden echter wat minder mogelijkheden om te filteren en categorieën aan te leggen.

#1 Instapaper

Je kunt Instapaper het beste vergelijken met een knipselkrant. Als je deze app op je toestel zet, kun je ieder artikel dat je tegenkomt opslaan in Instapaper via de deelopties van Safari.

Instapaper is vooral een aantrekkelijke optie omdat de app solide werkt en veel extra’s bevat. Zo ondersteunt Instapaper bijvoorbeeld ook YouTube-pagina’s die je hebt toegevoegd via Safari. Je kunt berichten ‘Leuk’ vinden (zodat je favoriete artikelen altijd apart worden gehouden) en ‘Archiveren’ (zodat gelezen berichten nooit in de weg staan).

Instapaper heeft opties om de layout en weergave aan te passen, net zoals bij digitale boeken. Dat is prettig bij lange artikelen, want daarmee kun je zorgen dat de tekst beter leesbaar is. Ook kun je stukken tekst in Instapaper markeren. De app is in het Nederlands beschikbaar en bevat al een enorme lijst artikelen via de optie ‘Blader’. Ook erg fijn is dat je in Instapaper-artikelen altijd opnieuw kan delen. Met de premiumfunctie van Instapaper krijg je nog wat extra opties.

#2 Pocket

Pocket biedt feitelijk dezelfde dienst aan als Instapaper, maar heeft een paar extra opties. Zo kun je artikelen organiseren met ‘tags’, trefwoorden waarmee je artikelen handmatig op thema kunt sorteren. Het optionele Pocket Premium-abonnement slaat artikelen altijd op (ook als het artikel van het web verdwijnt), heeft een zoekfunctie en biedt suggesties aan voor tags. Dit kost €4,99 per maand of €49,99 per jaar. Je krijgt er echter geen tekst-naar-spraak functies bij, zoals bij Instapaper.

Ook Pocket is naar het Nederlands vertaald en heeft opties om de leesweergave aan te passen. Alleen het ontwerp en de bediening van de app is net iets anders. Wat je prettiger vindt, hangt erg af van je eigen smaak: Instapaper oogt iets rustiger en bevat een interface waar je doorheen kunt vegen. In Pocket ben je vooral van de ene plek naar de andere plek aan het tikken. Niet-betalende gebruikers krijgen gesponsorde artikelen te zien in de app. Pocket is sinds februari 2017 in handen van Mozilla.

Google Keep, een app die we verderop bespreken. Deze Keep-app is te gebruiken op iPhone, iPad en web. De app is verdeeld over vijf tabbladen, waarbij My Links de belangrijkste is. Je ziet een lijst van al je opgeslagen artikelen en kunt zoeken of filteren. Met tags kun je artikelen snel weer terugvinden.

Er zijn ook tabbladen voor Videos (YouTube en Vimeo), Discover (een collectie artikelen van de ontwikkelaar), Docs (opgeslagen PDF’s) en Settings (instellingen).

Tik je op een van de opgeslagen links, dan open zich een Safari-venster binnen de app zodat je het artikel in oorspronkelijke weergave kunt lezen. Dit is een verschil met Instapaper, waar elk artikel wordt voorzien van een eigen opmaak. In Keep kun je ook een favorietenlijst maken en elk artikel voorzien van tags. Ben je Premium-abonnee dan wijst de app automatisch tags toe op basis van onderwerp.

Verder kun je luisteren naar je artikel, maar ook daarvoor moet je Premium-abonnee zijn. De app downloadt de tekst en na ongeveer een minuut wordt het voorgelezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Google’s Text To Speech API.

#4 Google Keep

Google Keep is een notitie-app die op Evernote lijkt, maar toch net wat andere accenten legt. Met Keep kun je snel iets noteren, bijvoorbeeld boodschappenlijstjes, todolijstjes, korte gedachtenspinsels en nog veel meer. Maar je kunt het ook gebruiken voor het opslaan van artikelen die je ergens op internet hebt gevonden. Omdat de notities gekoppeld zijn aan je Google-account worden ze automatisch gesynchroniseerd tussen de apparaten die je gebruikt. Het werkt ook offline. Ben je onderweg, dan voeg je op je iPhone een artikel toe, dat je later op je Mac of iPad verder kunt lezen. Ondanks het eenvoudige uiterlijk zitten er toch veel functies in. Zo kun je elke notitie een eigen kleur geven en is alles goed doorzoekbaar. Google Keep heeft helaas geen tekstopmaak.

Met tags kun je je notities organiseren en je kunt er een alarm aan hangen, om jezelf weer te herinneren aan dat ene artikel. Via het deelmenu van iOS voeg je nieuwe artikelen toe vanuit Safari. Daarbij wordt alleen de link opgenomen, dus niet het hele artikel maar door op het linkje te klikken krijg je het originele artikel weer in beeld. Dit biedt wat minder functies dan bijvoorbeeld Pocket, waarbij je complete artikelen ook offline kunt opslaan (zelfs als het artikel van internet is verdwenen). De manier waarop Google Keep werkt vraagt om een internetverbinding maar betekent wel minder opslagruimte. Wat je natuurlijk wel kunt doen is het complete artikel in een notitie plakken, maar daarbij gaan zowel de opmaak als de afbeeldingen verloren, zoals je hierboven kunt zien.

#5 InstaWeb

Met InstaWeb krijg je weer plezier in lezen. Deze app presenteert je opgeslagen artikelen in een strak uiterlijk zodat je ze in alle rust kunt lezen. Er is ook een browser ingebouwd in de app, zodat je op internet verder kunt lezen. Ook kan InstaWeb de webpagina’s omzetten naar PDF. Je synchroniseert je collectie via Dropbox of Google Drive, zodat je er vanaf al je apparaten bij kan. Ook kun je de gemaakte PDF’s delen met anderen, bijvoorbeeld via e-mail.

#6 Evernote

Evernote is eigenlijk veel meer dan een later lezen-app: met deze app kun je een receptenverzameling aanleggen, notities maken, foto’s bewaren en nog veel meer. Er zijn heel wat mensen die de app ook gebruiken voor het opslaan van artikelen. Toch is de populariteit van Evernote wat afgenomen; de app is niet zo vernieuwend meer en loopt ook qua functies niet meer in de frontlinies mee. Daar komt bij dat er door andere diensten zoals Google Keep en OneNote behoorlijk aan de stoelpoten van Evernote is gezaagd. Ook Apple deed daarin mee, door een nieuwe functie aan te bieden om Evernote-notities om te zetten naar Apple’s Notities-app. Apple’s eigen Notities-app heeft de afgelopen jaren bovendien steeds meer functies gekregen. En ook Microsoft wil dat je overstapt, namelijk van Evernote naar OneNote. Toch blijft Evernote voor veel mensen nog een oude, vertrouwde favoriet.

Je kunt in Evernote makkelijk alle activiteiten van elkaar scheiden door aparte notitieboeken aan te maken. In de betaalde versie krijg je toegang tot de Premium-functies van Evernote, zoals offline notities bekijken en 10GB uploads per maand.

#7 Blendle

Met Blendle kun je allerlei artikelen uit de Nederlandse, Belgische en internationale kranten en tijdschriften lezen. Je kunt de interessante artikelen markeren, waarna ze ook offline te lezen zijn. Handig als je een lange vliegreis gaat maken en iets te doen wilt hebben. De app geeft je aan het einde van elk artikel suggesties om verder te lezen.

Grootste nadeel ten opzichte van de andere apps is dat je geen eigen artikelen kunt toevoegen die je op internet hebt gevonden. Het gaat hier dan ook vooral om artikelen die je niet zomaar op internet vindt, maar waar je voor zult moeten betalen. Sinds Blendle is overgestapt op een betaalmodel per maand is het minder interessant geworden om willekeurig iets te lezen.

Bonus: Safari Leeslijst

Tot slot kun je ook in Safari artikelen opslaan. Als je dat wilt doen, gebruik je in de Deelopties van Safari de optie Zet in leeslijst in plaats van een app. In de tip Safari Leeslijst gebruiken op iPhone, iPad en Mac, leggen we precies uit hoe deze functie werkt.

Bij Safari mis je de leesbaarheid-opties, de zoekfuncties, de mogelijkheid om categorieën en tags toe te voegen en nog meer functies die bovengenoemde apps vaak wel bieden. Het is dan ook vooral geschikt voor de beginnende later lezen-gebruiker.

Je kunt wel artikelen meteen op de Mac bewaren voor later. Als je dat wilt doen met Instapaper en Pocket moet je hiervoor eerst een aparte browser-plugin installeren op je Mac of pc (welke plugin je nodig hebt, hangt af van je browser en welke app je wilt gebruiken). Safari op de Mac en Safari op de iPhone en de iPad onthouden echter altijd automatisch alle artikelen die in de Safari leeslijst gezet worden en synchroniseren de informatie over alle apparaten.

Een andere optie die Apple zelf biedt is de Handoff-functie, waarbij je meteen verder kunt lezen op een andere apparaat. En natuurlijk kun je ook de standaard Notities-app gebruiken, die het opslaan van artikelen met afbeelding ondersteunt.

Overige later lezen- en bookmark-apps

Er zijn nog meer apps om artikelen te bewaren en later te lezen. Hieronder geven we nog een aantal suggesties:

