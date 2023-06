Safari-profielen maken je tabbladen overzichtelijk

Safari-profielen zijn te vinden in iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma en komen dit najaar beschikbaar voor iedereen met een geschikt device. Apple gaat je hiermee helpen om geopende tabbladen beter te organiseren. Je kunt de tabbladen verdelen over meerdere profielen, zodat je bijvoorbeeld werk en privéleven kunt scheiden. Ook kun je Safari-profielen gebruiken om te zorgen dat twee of meer personen dezelfde browser op een iPad kunnen gebruiken. Het zou een stap kunnen zijn in de richting van gebruikersprofielen op de iPad, maar zover is het nog niet.

Waarom Safari-profielen?

Te veel geopende tabbladen in de browser is een probleem. Ze maken je Mac traag en het wordt onoverzichtelijk. We brengen zoveel tijd op internet door en zijn geneigd om voor elke zoekactie een nieuw tabblad te openen, dat het al snel een chaos wordt. Sommige gebruik je om te winkelen, andere voor werk en misschien ook een paar om een medisch probleem te onderzoeken. Met Safari Tabbladgroepen heeft Apple al eerder geprobeerd om meer orde in de chaos te brengen. Hiermee kun je Safari-tabbladen in groepen organiseren. In de nieuwste updates van iOS, iPadOS en macOS gaat Apple nog een stuk verder: er komen Safari-profielen. Daarmee kun je het browsen tussen verschillende projecten of onderwerpen gescheiden houden.

Safari-profielen: zo werkt het

Je kunt bijvoorbeeld een tabbladgroep over winkelen in het profiel ‘Persoonlijk’ maken. Ze bevinden zich dan in een ander profiel dan de tabbladen en tabbladgroepen die je voor je werk gebruikt. Zo kun je je beter concentreren op je werk en word je niet afgeleid door Amazon-deals of sportuitslagen.

Tabs die in verschillende Safari-profielen worden geopend, blijven vrijwel volledig gescheiden. Je kunt bijvoorbeeld in één profiel inloggen op een website, maar dit betekent niet dat je ook in het andere profiel bent ingelogd. Zo kunnen twee gebruikers (elk in hun eigen Safari-profiel) naar de YouTube-website gaan en met hun eigen YouTube-account kijken. Je zit elkaar niet in de weg.

Toch zijn ze niet helemaal van elkaar gescheiden. Je kunt een browsertabblad of tabbladgroep tussen profielen verplaatsen. Ook worden ze via iCloud gesynchroniseerd, dus de profielen die je op de iPhone maakt, verschijnen ook op de iPad.

Safari-profielen maken

Om Safari-profielen te maken op je iPhone of iPad doe je in iOS 17 en iPadOS 17 het volgende: