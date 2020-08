Favoriete websites snel openen in Safari op iPhone en iPad

Een eigen startpagina instellen is niet mogelijk in Safari op de iPhone. Maar er zijn wel drie andere manieren om snel toegang te krijgen tot je favoriete websites, bijvoorbeeld met een bookmark of snelkoppeling op je beginscherm. Deze tip legt uit hoe je dat doet.

Favorieten in Safari

In Safari kun je helaas geen standaard startpagina instellen. Heb je een favoriete website, dan zijn er gelukkig wel allerlei manieren om toch snel toegang te krijgen. In deze tip leggen we uit hoe je deze favorieten in kunt stellen en hoe je het snelst bij je favoriete websites komt.

Favoriete websites instellen op iPhone en iPad

Er zijn drie manieren om een favoriete website snel te openen op iPhone en iPad. We bespreken hieronder het instellen van favorieten, het maken van een bladwijzer (bookmark) of het plaatsen van een snelkoppeling (shortcut) op het beginscherm. Welke methode het handigst voor jou is, ontdek je al snel. Welke optie je ook kiest, als je Safari aangezet hebt in de iCloud-instellingen, worden alle opgeslagen websites tussen verschillende apparaten gesynchroniseerd.

Optie 1: Favorieten instellen in iOS

De meest handige optie is om meestbezochte websites als favorieten in te stellen. Hierdoor kun je meteen naar deze websites doortikken zodra je een nieuw tabblad opent. Zo stel je een website als favoriet in:

Open de pagina die je wil instellen als favoriet. Tik op het deel-icoon (vierkant met pijltje omhoog) in de taakbalk onderin. Selecteer Zet in favorieten.

Optie 2: Bladwijzer maken in iOS

Net als op de desktop kun je bij Safari ook bladwijzers (bookmarks) aanmaken. Om een pagina toe te voegen aan je bladwijzer, volg je onderstaande stappen:

Open de pagina die je wil opslaan. Tik op het deel-icoon (vierkant met pijltje omhoog) in de taakbalk onderin. Tik op Bladwijzer, zie de afbeelding hierboven. Geef de bladwijzer een makkelijk herkenbare naam en kies vervolgens de locatie (favorieten, bladwijzers of bladwijzermenu).

Om nu snel naar een website te gaan die in je bladwijzer staat, hoef je in Safari alleen op het boekje onderaan het scherm te tikken en vervolgens de juiste locatie te selecteren waar de webpagina opgeslagen is.

Optie 3: Snelkoppeling op beginscherm zetten in iOS

Je kunt snelkoppelingen naar websites op je beginscherm zetten. Zo’n snelkoppeling heet een webclip en ziet eruit als een gewoon appicoontje. Pas wanneer je op het icoontje tikt, zul je merken dat je niet een app opent, maar dat er een webpagina wordt geopend in Safari. Sommige webapps zijn zo knap gemaakt, dat je nauwelijks ziet dat het een webpagina is. Knoppen en andere interactieve functies wekken de indruk dat het een app is. Hieronder lees je hoe je zo’n snelkoppeling voor het beginscherm maakt:

Open de pagina waarvan je een snelkoppeling wil hebben. Tik op het deel-icoon (vierkant met pijltje omhoog) in de taakbalk onderin. Geef aan dat je de website aan je beginscherm wilt toevoegen met de optie Zet op beginscherm. Tik een (korte) naam in of kies de suggestie die in beeld verschijnt. Tik op Voeg toe. De snelkoppeling (webclip) verschijnt nu als icoontje op je startscherm.

Je hebt nu vast een handige manier voor jou gevonden om een favoriete websites snel te openen. Wil je meer tips over Safari? Check dan onze speciale gids!