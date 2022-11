Evernote voor notities

Evernote is een digitaal online notitieboek dat alles online opslaat. Deze dienst is al jaren enorm populair en dat komt vooral doordat Evernote erg veelzijdig is. Je kunt Evernote gebruiken als een soort dagboek en knipselkranten verzamelen. Maar je kunt er ook mee werken en informatie delen met je collega’s. In dit artikel laten we zien wat je met Evernote kan op de iPhone en de iPad. Hierbij richten we ons vooral op de iOS-app van Evernote zelf.

Overname van Evernote

In november 2022 werd bekend dat Evernote is overgenomen door een ander bedrijf. De notitie-app zal onderdeel worden van het Italiaanse bedrijf Bending Spoons en de overname zal in 2023 worden afgerond. Evernote zal worden toegevoegd aan de bestaande apps van het moederbedrijf, namelijk Splice (videobewerking) en Remini (fotobewerking met AI). Of de app nog goed onderhouden wordt, is een kwestie van afwachten. Het gebeurt regelmatig dat bedrijven dergelijke apps vooral overnemen om ervaren medewerkers in dienst te krijgen en dat de oorspronkelijke app nauwelijks nog updates krijgt. We hopen uiteraard dat dit niet gebeurt.

Evernote ontstond in 2008 en werd al snel populair als een van de eerste notitie-apps. De laatste jaren had Evernote moeite om relevant te blijven, vooral door steeds betere functies van de Notities-app en steeds meer concurrentie van Evernote-alternatieven zoals Notion en Google Keep. Daarbij speelde mee dat de functies van de gratis versie steeds verder worden ingeperkt.

Gratis Evernote account, Personal of Professional?

De veelzijdigheid van Evernote blijkt wel uit de vele toepassingen. Je kunt er bijvoorbeeld tekstjes, lijstjes en foto’s in opslaan, maar je kunt ook spraaknotities maken, je kunt je camera gebruiken als documentenscanner en je notities delen via e-mail. De mogelijkheden zijn verrassend groot.

Maar dat lukt alleen als je een van de betaalde accounts neemt. Het gratis account bevat nogal wat beperkingen:

Synchroniseren met maar maximaal 2 apparaten.

Maximaal 60MB maandelijkse uploads

Maximaal 25MB maximale grootte van een notitie

Neem je een Personal-account dan heb je de volgende opties:

Synchroniseren met onbeperkt aantal apparaten.

Maximaal 10GB maandelijkse uploads

Maximaal 200MB maximale grootte van een notitie

Koppelen met Google Agenda

Offline toegang

Tekst zoeken in afbeeldingen en pdf’s

Sjablonen maken

Bedrijven kunnen Evernote Professional afsluiten, waarbij je maandelijks 20GB kunt opslaan en verder geen beperkingen hebt. Je krijgt dan ook integratie met Slack, Salesforce, Microsoft Teams en andere apps. De prijzen vind je hier.

Werken met Evernote

Het maken van een simpele notitie is in Evernote heel simpel. Start de app en zorg ervoor dat je een Evernote-account hebt gemaakt en hiermee bent aangemeld. Dit account heb je nodig omdat Evernote alles online opslaat. Via de cloud kun je je notities bekijken op meerdere apparaten, maar bij het gratis account is dit beperkt. Eenmaal aangemeld zie je een overzichtsscherm met een overzicht van alle functies.

Hier kunt je meteen nieuwe notities maken en organiseren. De laatste drie notities die je hebt bekeken, verschijnen in een lijstje in het beginscherm. Verder verschijnen hier allemaal manieren om je notities te organiseren, zoals notitieboeken, labels en plaatsen.

Evernote in gebruik

Kort gezegd kun je verschillende typen notities met Evernote maken: tekstnotities, documenten, webknipsels, afbeeldingen, documenten, audio, fotonotities en takenlijstjes. Deze zullen we hieronder apart kort behandelen.

Tekstnotities in Evernote

Heel even denk je misschien dat dit een simpele notitie-functie is, die alleen maar tekst in een notitie plaatst. In praktijk heb je echter een behoorlijk uitgebreide editor te pakken. Een overzicht van alle opties in deze modus:

Je kunt de tekst cursief, vet, doorgestreept, onderstreept of gemarkeerd weergeven. Je kunt ook teksten op verschillende manieren uitlijnen.

Je kunt lijstjes met bullet-points of eigen tellingen maken. Ook is het mogelijk om checklists te maken als je die nodig hebt. Tekst kun je aan zowel de linker als rechterkant laten inspringen

Je kunt via het microfoontje spraaknotities maken en die in de tekstnotitie plakken.

Je kunt iedere foto die op je iPhone of iPad staat in de notitie plakken en je kunt zoveel foto’s toevoegen als je wilt, zolang je nog maar bandbreedte hebt.

Je hebt toegang tot de camera-functies van Evernote, die we verderop bespreken.

Camera-notities in Evernote

Evernote heeft zijn eigen camera met zijn eigen functies, en die zijn erg veelzijdig. Het is voornamelijk een scanner voor verschillende functies:

Post-it-notitie : Scan de post-it notities die op je monitor hangen zodat je ze altijd in Evernote hebt.

: Scan de post-it notities die op je monitor hangen zodat je ze altijd in Evernote hebt. Foto : Maak een normale foto.

: Maak een normale foto. Document : De documentenscanner van Evernote, die speciaal gemaakt is om lange teksten op papier in Evernote te plaatsen.

: De documentenscanner van Evernote, die speciaal gemaakt is om lange teksten op papier in Evernote te plaatsen. Visitekaartje: Scant visitekaartjes en kijkt meteen of die gegevens gekoppeld kunnen worden met LinkedIn.

Herinneringen in Evernote

Hiermee kun je simpele taken toevoegen die je op een bepaalde tijd moet herinneren. De opzet en de bediening is simpel: tik op herinnering om een taak toe voegen, schrijf op wat je moet doen, stel de datum en de tijd in en druk op Opslaan. Overigens kun je Herinneringen altijd aan een tekst-notitie toevoegen.

(Taken)lijstjes in Evernote

Deze modus lijkt heel veel op die van tekstnotities en biedt dezelfde opties. Eigenlijk is het enige verschil dat je hier meteen een boodschappenlijst kunt maken van dingen die je dan later kunt afvinken. Bij tekstnotities biedt Evernote je die opties ook, maar hier kun je meteen beginnen met dingen noteren.

Sjablonen in Evernote

Evernote bevat allerlei sjablonen voor Projectplan, Notulen, Strategieplan, Gewoontetracker, Weekplanner en nog veel meer. Hiermee kun je snel aan de slag om een bepaald type document te maken.

Evernote downloaden op iPhone, iPad en Mac

De iOS-versie van Evernote is gewoon verkrijgbaar in de App Store en is gratis te installeren. Er is ook een desktopversie van Evernote die je via de Mac App Store of via de website van de makers kunt installeren. Daar vind je ook de Windows-versies. Houd er rekening mee dat je met een gratis Evernote Basic-account maar met twee apparaten kunt synchroniseren.

Hieronder kun je Evernote voor iPhone/iPad en Mac downloaden:

Meer tips over Evernote

