Wil je comics en stripverhalen lezen op je iPhone en iPad? Dan vind je in dit artikel talloze apps waarmee dat kan. Van Kuifje tot de superhelden van DC en Marvel: met deze apps lees je de comics en strips digitaal, als losse albums of met onbeperkt lezen voor een vast bedrag per maand.

Stripverhalen lezen op je iPhone en iPad

Strips en comics lezen doe je tegenwoordig gewoon op je iPad en iPhone. Op elk moment, zonder dat je papieren albums hoeft mee te nemen. In deze gids lees je alles over stripverhalen en comics lezen en de iOS-apps die je daarvoor nodig hebt.

Hieronder lees je over:

Je kunt natuurlijk ook een iPhone gebruiken om je stripverhalen te lezen. Maar vanwege het grotere kleurenscherm geven wij toch de voorkeur aan de iPad. Zo komen de tekeningen veel mooier tot hun recht – en daar gaat het immers om. Voordelen van het lezen van stripverhalen en comics op je iPad zijn er genoeg. Bijvoorbeeld dat je de nieuwste comics direct na de release al kunt lezen. Het kost ook geen ruimte op je boekenplank en op de nieuwste iPads komen de kleuren mooier tot hun recht dan op het goedkope papier waarop sommige comics gedrukt worden. OK, de lol van het jagen naar dat ene unieke album mis je wel, want digitale albums zijn geen verzamelobjecten. Maar er staat genoeg gemak tegenover om het toch maar eens te proberen.



Hierop moet je letten bij strips en comics

Vooral als je van Amerikaanse comics van DC en Marvel houdt kun je goed uit de voeten. Comics zijn korte strips met een doorlopend verhaal en een spannend einde met cliffhanger, terwijl strips vaak een afgerond einde hebben. Voor Nederlandse en Belgische strips zul je wat meer moeite doen en is het aanbod ook wat minder. Ooit waren de boeken van Suske en Wiske op de iPad te lezen en was er een Asterix-game, maar dat is alweer een paar jaar geleden. Meer keus is er als je van stripheld Kuifje houdt (zie verderop). Het zal ongetwijfeld iets met rechten te maken hebben, of met de traditie dat je stripverhalen op papier moet lezen. Maar daar trekken wij ons niets van aan. Digitaal heeft ook zo z’n voordelen! (en nadelen, want als de aanbieder ermee stopt werkt de app wellicht niet meer).

Kuifje-strips op de iPad en iPhone

Kuifje-fans kunnen op meerdere manieren de verhalen van hun held doorbladeren. Op iOS is er de Avonturen van Kuifje-app waarmee je in een digitale versie van hoge kwaliteit de verhalen kunt lezen. De app bevat alle 24 door Hergé geschreven Kuifje-avonturen, van ‘Kuifje in het land van de Sovjets’ tot ‘Mannen op de maan’. Deze zijn als los album (4 euro) of als complete collectie (65 euro) verkrijgbaar. Je betaalt er wel fors voor, maar de apps wordt in ieder geval goed onderhouden. Hou er wel rekening mee dat dit op een gegeven moment kan stoppen, waardoor je de albums mogelijk niet meer kunt inzien. Je eigen albums inscannen is dan een beter idee. Maar ja, dat is een hoop werk.

Dezelfde uitgever brengt ook een app uit voor het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve, een universiteitsstad ten zuiden van Brussel. In het museum krijg je een interessante kijk in het archief van Hergé, om vervolgens vol inspiratie weer in de stripboeken te duiken.

Comixology: comics op iPad en iPhone

Wil je voornamelijk Amerikaanse comics lezen, van superhelden zoals Batman, Superman en Spider-Man dan is Comixology een app waar je niet omheen kunt. Deze app is door een overname in handen van Amazon gekomen en biedt comics van allerlei grote en kleine uitgeverijen. Natuurlijk zijn de bekende namen Marvel en DC aanwezig, maar je vindt er ook comics van Dark Horse, Image, Boom, Valiant en van minder bekende namen. Het handige van Comixology is dat het ook op de iPhone goed te gebruiken is. Door te swipen komen de tekstballonnen en afbeeldingen precies goed in beeld, zonder dat je de hele tijd moet in- en uitzoomen. Dit heet Guided Reading-technologie, waarmee je panel voor panel leest.

Voorheen kon je de comics kopen via de Europese site Comixology.eu, maar tegenwoordig moet je ze kopen in je lokale Amazon-winkel. Ook kun je stripverhalen lenen via Kindle Unlimited en de Prime Reading-programma’s. Je vindt ze daarna in de bibliotheek van de Comixology-app. Dit werkt op een soortgelijke manier als de Kindle-app, maar dan voor comics.

Comixology is een beetje uitgegroeid tot de ‘iTunes voor comics’, vanwege het enorme aanbod. Je kunt bijna geen uitgeverij bedenken die er níet in staat. Ook wordt de app al jarenlang ontwikkeld en dat is te merken: alles werkt goed en ziet er mooi uit.

Marvel Comics Unlimited

Fans van Marvel kunnen terecht in de Marvel Comics Unlimited-app, een abonneedienst waarbij je maandelijks of jaarlijks betaalt. Je hebt vervolgens onbeperkt toegang tot tienduizenden comics, ook tot complete series. Je kunt dus in één ruk alle verhalen van een comic van begin tot einde lezen en daarna weer stoppen met betalen. Kies uit volledige series van Spider-Man, The Avengers, X-Men, Fantastic Four, Iron Man en meer. Het aanbod is enorm en er worden constant nieuwe comics toegevoegd, al zul je de allernieuwste niet meteen aantreffen in deze app. Om de verkoop van losse albums niet in de weg te staan verschijnen ze pas na 6 maanden in deze app.

De overzichtelijke app zit vol handige functies. Zo zie je snel welke comics er van een bepaalde held voorhanden zijn en of er alweer nieuwe strips zijn. Ook bij deze app kun je de comics prima op je iPhone lezen door tussen de plaatjes te swipen.

Plastiek

Voor een bijzondere ervaring moet je in de Plastiek-app zijn. Dit is een app waarmee je 2,8D comics kunt lezen. Je kunt ook een paar apps van ze downloaden die geld kosten (zoals RRR 2 in de video hieronder), maar met de Plastiek-app kun je gratis kijken of het wat is. In deze comics bewegen bepaalde onderdelen, zoals bij een hologram. Dit is mogelijk dankzij de gyroscoop in je iPhone. ZO ontstaat een bijna-3D-effect. Grappig om eens te proberen.

Eigen comics importeren

Heb je DRM-vrije comics of stripverhalen verzameld, dan kun je ze ook in allerlei andere apps inlezen. We bespreken hieronder een stuk of vier: ComicGlass, ComicFlow, ComicZeal en Comics Plus. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor strips van onafhankelijke stripmakers of comics die door jezelf of anderen zijn ingescand.

ComicGlass

ComicGlass is ideaal omdat je met deze app heel gemakkelijk je stripboeken kunt streamen vanaf een NAS. Het werkt ook nog eens heel simpel, zonder dat je moeilijke instellingen hoeft te doorlopen, zoals bij andere apps wel eens het geval is. ComicGlass vindt direct jouw NAS en je kunt daarna al je boeken lezen, zonder dat de opslagruimte op je iPhone of iPad vol raakt. De app werkt met zip, cbz, rar, cbr en pdf en is ook te gebruiken om gescande manga, magazines en boeken te bekijken.

Chunky

Chunky kregen we binnen als tip van meerdere lezers. Met de Pro-upgrade kun je comics van een NAS halen en het werkt dan ook met gedeelde folders in macOS en Windows, FTP, SFTP, een webDAV-server en dergelijke. Kies je voor de niet-betaalde versie dan zul je de strips lokaal op je toestel moeten zetten. Slimme upscaling-technieken zorgen ervoor dat ook strips in lage resolutie er goed uitzien. De makers van Chunky hebben gekozen voor een zo clean mogelijke interface, met automatisch contrast en aanpasbare tinten, zodat vergeelde pagina’s er opeens weer mooi uitzien. Je hoeft niets te doen aan het organiseren van je collectie, want Chunky regelt het voor je. En met ouderlijk toezicht zorg je dat de kids bepaalde strips alleen mogen lezen als ze de pincode weten. Werkt met cbz, cbr, cbt, pdf, ComicRack-tags en ComicBookLover-tags. Je kunt browsen en direct downloaden vanuit iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive, Box en nog veel meer. Ook kun je met de ingebouwde webbroser je bestanden in en uit iTunes slepen.

Panels

De Panels-app ziet er goed uit en heeft als pluspunt dat je via de cloud kunt synchroniseren. De app gebruikt je Google-account en synchroniseert je voortgang tussen iPhone en iPad. Het werkt met CBR-, CBZ-, en PDF-bestanden en daarmee zijn de meest gangbare bestanden afgedekt. Je kunt lezen in horizontale, verticale of panel-voor-panel-modus. Met de gratis versie van Panels kun je alleen je stripverhalen importeren met iCloud Drive. Betaal je voor de Pro-versie, dan werkt het ook met Dropbox, Google Drive, OneDrive en web. Verder kun je je comics overzetten via Finder op de Mac.

YACReader

YACReader staat voor ‘Yet Another Comic Reader’. Dit is een betaalde app voor mensen die wat extra functies willen. YACReader werkt dan ook met meer bestandstypen: CBR, CBZ, PDF, ZIP, RAR en RAR5 dus je hoeft je gezipte bestanden niet eens uit te pakken als je ze wil lezen. Je kunt synchroniseren met Dropbox, Google Drive, Box en OneDrive. Inladen via Finder op de Mac kan ook en in combinatie met de gratis YACReader desktop-app voor Mac, Windows en Linux komt het pas echt tot z’n recht.

iComics

Over veel formaten gesproken: met iComics zit je dan ook helemaal goed. iComics onderstunt alle gangbare stripboekformaten, namelijk ZIP, CBZ, RAR, CBR, 7ZIP, CB7, TAR, CBT, LZH, LHA, EPUB en PDF. Bovendien is de app op allerlei manieren aan te passen en ziet het er gelikt uit. Je kunt zelfs manga-comics van rechts naar links lezen en losse pagina’s naar de printer sturen. Ook legt iComics grote nadruk op de leeservaring. Het scrollen gaat soepel en je kunt naar wens de randen afsnijden. De enige manier om je comics in te laden is echter via Finder of vanuit andere apps, waarbij je het deelmenu gebruikt. Dat maakt het iets omslachtiger.

ComicZeal

ComicZeal is een prettige app com strips te lezen. Je gebruikt je eigen .cbr-bestand of pdf. Je zet strips gemakkelijk bij elkaar en het overzetten van bestanden naar de app gaat ook prettig. De app bestaat al heel wat jaren, maar wordt recent niet meer zo vaak bijgewerkt. Dat is jammer, want het lezen van comics met deze app is fijn. Je bladert snel door pagina’s, kunt inzoomen op pagina’s en makkelijk wisselen tussen strips. Wordt al langere tijd niet meer bijgewerkt, helaas.

Comics Plus

De gratis app Comics Plus is ook een optie en is nog wel actueel. Je kunt je eigen comics in epub-, pdf-, cbr- of cbz-formaat importeren of losse comics aanschaffen binnen de app. De leeservaring is verbeterd met zogenaamde uView-weergave en er is veel aandacht besteed aan de zoekopties, waarbij je zoekopdrachten ook kunt opslaan voor later gebruik.

Andere comics-apps voor iOS

Hieronder vind je nog een aantal andere comics- en stripverhalen-apps voor je iPhone en iPad: