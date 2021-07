Met een iPad muis kun je het apparaat makkelijker gebruiken als vervanger voor je laptop. De iPad heeft ondersteuning voor allerlei functies van de muis. De meeste opties zijn draadloos, hoewel er ook geschikte muizen zijn met een kabel. We bespreken hier alleen compacte muizen, want die zijn immers het meest geschikt voor onderweg. Wil je een Mac muis kopen? Check dan onze aparte gids.

Logitech MX Anywhere

Wie al eens naar Mac muizen heeft gezocht, is waarschijnlijk de Logitech MX-serie tegengekomen. Op je bureau biedt het merk handige muizen met een goede vorm en veel extra knoppen en instellingsmogelijkheden. Die werken vaak niet allemaal op de iPad. Voor onderweg kun je dus beter de Logitech MX Anywhere kopen. We raden zowel de tweede als derde generatie aan, afhankelijk van hoeveel geld je wil uitgeven. Beide muizen zijn compact, werken op vrijwel alle ondergronden en zijn erg responsief. Een aanrader dus!

De verschillen tussen de Anywhere 2S en de Anywhere 3 zijn niet heel groot. De vorm van de derde generatie zal iets prettiger in de hand liggen, maar dat maakt de vorige editie geen slechte keuze. Ben je van plan om je muis met meerdere apparaten te gebruiken, kies dan de Logitech MX Anywhere 3. Deze kan met drie apparaten verbinden, waartussen je snel kunt schakelen. Ga je voor de Anywhere 2S, dan zul je handmatig moeten verbinden zodra je wil wisselen. Beide muizen hebben een lange batterijduur tot wel 70 uur.

Apple Magic Mouse 2

Ben je van plan om je muis ook met een Mac te gebruiken, dan is Apple’s Magic Mouse 2 een aanrader. Het strakke ontwerp is compact en simpel in gebruik, maar je moet wel iets dieper in de buidel tasten. De Magic Mouse 2 biedt allerlei handige opties voor de Mac, die niet allemaal met je iPad werken. Daarom raden we de muis vooral aan in combinatie met een Mac. Veel veegbewegingen werken gelukkig wel.

Het oppervlak van de Magic Mouse 2 kennen de meesten wel: gebogen glas met één grote knop. De muis is gevoelig voor aanraking, dus je kunt je vingers vegen om naar links en rechts te scrollen. De Magic Mouse 2 wordt opgeladen met een Lightning-kabel. Deze wordt meegeleverd, maar je moet wel zelf een usb-a-poort vinden. In Nederland zie je dat gelukkig steeds vaker in de trein, dus ook onderweg heb je oplaadmogelijkheden. Bekijk ook onze Magic Mouse 2 review.

Bekijk ook Review: Magic Mouse 2, Apple's nieuwste muis is nu oplaadbaar Onze review van de Magic Mouse 2, de nieuwste muis van Apple met oplaadbare batterij. Hoe bevalt dit nieuwe model, of is er eigenlijk weinig veranderd? Je lees het in ons verslag.

Microsoft Draadloze Muis

Deze muis is voor iedereen die gewoon een kleine, goedkope, draadloze muis zoekt voor de iPad. De Microsoft Draadloze Muis kost een paar tientjes en heeft geen toeters en bellen. Het ontwerp is symmetrisch en daarmee geschikt voor links- en rechtshandigen. Ook leuk: je kunt naast zwart en wit ook kiezen voor blauw, groen en roze. Saillant detail: het zijn precies dezelfde kleuren als de iPad Air 2020. Mocht je dus een groene iPad Air hebben, dan kan je er een passende muis bij kopen.

De Microsoft Draadloze Muis maakt gebruik van Bluetooth 5.0, maar heeft helaas geen oplaadbare batterij. Er gaat één AA-batterij in, die meegeleverd is bij je muis. Maar goed, dan betaal je wel een stuk minder voor de muis zelf. Het aanbod in kleuren kan per winkel verschillen.

Satechi C1 USB-C muis

Nieuw op de markt: de Satechi C1 USB-C muis. Deze muis heeft zoals de naam al laat merken een usb-c-kabel. Deze werkt ook op de iPad! Je hebt natuurlijk wel een usb-c-poort nodig op je iPad. Momenteel zijn dat de iPad Pro 2018 en nieuwer en de iPad Air 4. Vermoedelijk zullen andere iPads ook overstappen op usb-c. Het ontwerp van de Satechi C1 is compact en geschikt voor veel ondergronden.

Het prettige van een bedrade muis is dat je hem nooit hoeft op te laden. Je hoeft ook niet te klooien met Bluetooth, want alles is plug and play. Uiteraard werkt de muis ook op een Mac met usb-c-poorten. De Satechi C1 laat je zelf de DPI kiezen. Standaard is dit 1200 DPI. Verder is er 800, 2400 en 3200. In gewone mensentaal betekent DPI gewoon de gevoeligheid van de muis.

De Satechi C1 USB-C muis is binnenkort verkrijgbaar bij Amac voor €29,95.

Bekabelde iPad muis? Dat kan!

Heb je thuis nog een oude bekabelde muis liggen met usb-a? Dan kun je die in sommige gevallen ook met je iPad gebruiken. Je hebt hiervoor een iPad met usb-c en een usb-a naar usb-c adapter nodig. Het is dan een kwestie van de muis verbinden met de adapter en de adapter weer in de iPad steken. Het zal dan in de meeste gevallen gewoon moeten werken.

De kans is aanwezig dat eventuele zijknoppen op je muis niet zullen werken met de iPad. Je kunt er wel vanuit gaan dat de gewone muisknoppen en je scrollwiel zullen werken. Heb je al een Mac met usb-c, dan heb je misschien ook al eens de juiste adapter gekocht. Overigens is het goed om te weten dat je ook een usb-dongel in de adapter kunt steken. Dat is handig voor muizen die draadloos zijn, maar wel een dongel vereisen.

Bonus: Magic Trackpad 2

Je denkt misschien dat een los trackpad voor je iPad onhandig is voor onderweg, omdat deze een stukje groter is dan een muis. Maar het voordeel van een trackpad, is dat je minder ruimte nodig hebt om de cursor te bedienen. In tegenstelling tot een muis hoef je de trackpad zelf niet te verplaatsen, dus is het een praktische tip voor in bijvoorbeeld de collegebanken of in een kleinere studentenkamer. Apple’s Magic Trackpad 2 heeft een groot oppervlak en ondersteunt allerlei veegbewegingen met meerdere vingers, ook op de iPad. Hij ziet er strak uit en heeft een oplaadbare batterij die lang mee gaat. Als een toetsenbordhoes met ingebouwd trackpad teveel van het goede is, is dit het overwegen waard.

Heb je een trackpad muis aan je iPad gekoppeld, dan kun je de instellingen wijzigen op je iPad. In onze aparte tip lees je hoe je een iPad met een muis kunt gebruiken.

Bekijk ook Zo kun je de iPad met een muis of trackpad bedienen Vanaf iPadOS 13 kun je je iPad met een muis bedienen. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt. Met ingang van iPadOS 13.4 zijn de mogelijkheden voor een muis en trackpad op de iPad nog veel uitgebreider, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Handig!

Als je van plan bent om veel op de iPad te werken, maak je je set compleet met een iPad-toetsenbordhoes. Sommige modellen hebben ook een ingebouwd trackpad, zodat je geen los accessoire zoals een muis meer nodig hebt. In onze gids vind je de beste iPad-toetsenbordhoezen voor verschillende modellen.