Geen podcasts meer in Plex

Met Plex kun je je film- en mediacollectie streamen vanaf bijvoorbeeld een NAS. Zo kun je je eigen multimediasysteem optuigen. Naast films en muziek denk je dan ook al snel aan podcasts, een fenomeen dat alleen maar groeiende is. Plex ziet het echter niet meer zitten. De ondersteuning voor podcasts werd in 2018 toegevoegd, maar vanaf vrijdag 15 april stoppen ze ermee. Ook wordt de speciale sectie Web Shows verwijderd, al zal de meeste content gewoon elders in de app te vinden zijn.



Waarom Plex nou eigenlijk stopt met podcasts zeggen ze niet, alleen dat het niet langer de tijd en moeite mag kosten. “Om te zorgen dat we onze tijd en energie besteden op een manier die onze gebruikersgemeenschap het beste dient, hebben we de beslissing genomen om de ondersteuning voor Podcasts en Web Shows binnen Plex te beëindigen”, meldt de ontwikkelaar

Plex geeft instructies hoe je je podcastlijsten kunt exporteren in OPML-formaat. Vervolgens kun je ze in een andere podcast-app importeren, maar dit moet wel voor aanstaande vrijdag gebeuren.

Bekijk ook Dit zijn de beste podcast-apps voor iPhone en iPad Wat zijn de beste apps om op je iPhone en iPad podcasts mee te kunnen beluisteren? Overcast, Castro of misschien Apple's eigen app? Dat lees je hier in dit overzicht van de beste podcast-apps voor iPhone en iPad.

Plex heeft tot doel om een alles-in-een oplossing voor je streaming media te bieden, maar podcasts passen toch niet in de strategie. Sinds de functie werd geïntroduceerd is er eigenlijk ook weinig nieuws aan toegevoegd. Op de forums van Plex wordt geklaagd over de performance en andere irritaties. Gelukkig kun je Plex nog wel voor een hoop andere dingen gebruiken. In onze uitleg hieronder lees je hoe het werkt.

Bekijk ook Plex gebruiken op iPhone en iPad: wat heb je aan de gratis versie? Plex is een gratis mediacenter om je eigen films, foto's en muziek naar allerlei apparaten te streamen. In deze gids lees je wat je nodig hebt om Plex te gebruiken op iPhone, iPad en de computer.

Overigens bouwt Plex ondertussen wel aan nieuwe dingen. Een week geleden werd bekendgemaakt dat je een universele kijklijst kan maken van verschillende streaming diensten. De Discover-functie sprokkelt content en aanbevelingen van meerdere diensten bij elkaar, zodat je dit op één plek kunt bekijken. Dit werkt op een manier die je ook op de homepage van de meeste streaming diensten ziet, met aanbevelingen van nieuwe of interessante series, maar dan uit verschillende bronnen tegelijk.

Je kunt aangeven welke diensten je hebt. Zoek je een specifieke show, dan hoef je niet door meerdere apps te bladeren. Onder andere Disney+, Netflix, Amazon Prime, HBO Max en nog 150 andere (!) worden ondersteund, al zitten er ook wel veel onbekende aanbieders bij. De functie is gratis op de meeste platformen, als je de update van de Plex-app hebt geïnstalleerd.