Vooralsnog is Netflix met reclame maar in twaalf landen wereldwijd beschikbaar. Nederland en België zijn ook een jaar na de introductie (nog) niet aan de beurt. Hoe populair het goedkopere abonnement is blijkt uit de cijfers: aan het einde van het afgelopen kwartaal hadden 15 miljoen abonnees Netflix met reclame afgesloten. Dat is 70% meer dan een kwartaal eerder. Op het totale abonneebestand gaat het echter om maar zes procent. Netflix werkt naar eigen zeggen hard om het abonnement met reclame nog aantrekkelijker te maken. Vanaf het eerste kwartaal van 2024 voegt de streamingdienst dan ook een aangename functie toe voor bingers.

Netflix met reclame wordt nog aantrekkelijker

Kijkers die drie afleveringen van een serie achter elkaar kijken, zien in de vierde aflevering geen reclame meer. Hoewel Netflix niet dieper in gaat op de details, lijkt het erop dat bingers in de vijfde, zesde en zevende achtereenvolgende aflevering wel weer reclames zullen zien. De achtste aflevering zou dan weer reclamevrij moeten zijn. Je krijgt dus af en toe een kleine adempauze van advertenties, die vanaf volgend jaar ook in de vorm van QR-codes getoond kunnen worden.

Ook kunnen abonnees van Netflix met reclame ’tegen het einde van deze week’ films en series kijken in een hogere kwaliteit. De videokwaliteit stijgt van 720p (HD) naar 1080p (Full HD). Daarnaast kunnen abonnees voortaan ook films en series offline downloaden en twee gelijktijdige streams opzette. Dat laatste kan enkel binnen het huishouden, gezien de maatregelen die Netflix neemt tegen het delen van je account.

De reclameblokken die Netflix abonnees met een reclame-abonnement voorschotelt, duren momenteel tussen de 15 en 30 seconden. In de toekomst worden dat blokken van 10, 20 en 60 seconden, meldt Gizmodo. Sommige reclames zijn dus wat langer dan andere. Kijkers zouden maximaal vier tot vijf minuten reclame per uur te zien krijgen.

Het Netflix-abonnement met reclame werd in november van 2022 uitgebracht en kost $7 per maand. Inmiddels is Netflix Basic with Ads beschikbaar in 12 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Wanneer het goedkopere Netflix met reclame ook beschikbaar wordt in Nederland, is niet bekend.