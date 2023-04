HBO Max krijgt een naamswijziging en nieuwe identiteit. De streamingdienst, die net ruim een jaar actief is in Nederland, heeft vanaf 2024 bij ons simpelweg Max. Maar de vraag is wat dit betekent voor de levenslange korting.

In maart 2022 ging in Nederland HBO Max van start en inmiddels heeft de streamingdienst een aantal succesnummers op z’n naam staan met bijvoorbeeld de populaire serie The Last of Us. De dienst is daarom al een bekende naam geworden in Nederland, maar lang gaat dat niet meer duren. HBO Max wordt namelijk vanaf 2024 in Nederland simpelweg Max. In de VS gaat Max al volgende maand van start, door de (gedeeltelijke) samenvoeging van HBO Max en Discovery+. Wat gaat er voor jou als Nederlandse kijker van HBO Max veranderen als de dienst verder gaat onder de naam Max? Vooral over de prijs en de eerdere levenslange kortingsactie zijn de nodige vragen.



HBO Max wordt Max

In een tweet laat HBO Max Nederland weten dat de dienst in 2024 in Nederland Max gaat heten. Behalve de nieuwe naam krijgt de streamingdienst ook een iets gewijzigde identiteit. In plaats van paars wordt blauw de hoofdkleur en de dienst gaat zich focussen op HBO Originals, series, films, reality en meer. Het genre reality is nu voornamelijk nog te vinden bij Discovery+, maar gaat dus ook onderdeel uitmaken van het nieuwe Max. Het is nog niet bekend wat er met Discovery+ in Nederland gaat gebeuren.

HBO Max wordt volgend jaar Max, met HBO Originals, hitseries, films, reality en meer. Meer details zullen dichterbij de lancering worden onthuld. pic.twitter.com/o7MBacLhKg — HBO Max Nederland (@hbomaxnl) April 12, 2023

Op de tweet van HBO Max komen meteen veel vragen binnen over de prijs. Hoewel details als prijzen voor Nederland nog niet bekend zijn, zijn de Amerikaanse prijzen al wel bekend. In de VS komen er drie bundels. De eerste met advertenties en 1080p-streaming kost $9,99. De reclamevrije versie daarvan kost $15,99 per maand. Wil je in 4K kijken en met maximaal vier apparaten tegelijk kijken (in plaats van twee), dan betaal je in de VS $19,99 per maand. HBO Max Nederland zegt dat de prijzen in Nederland anders zullen zijn, maar mogelijk hanteert de dienst wel dezelfde drie abonnementsvormen. Momenteel heeft HBO Max alleen Basis (€5,99 per maand) en Standaard (€7,99 per maand) in Nederland.

Hoe lang is levenslang?

Maar veel huidige abonnees van HBO Max in Nederland profiteren nog van de 50% korting die gold bij de introductie van de dienst in Nederland. Veel gebruikers betalen daardoor momenteel €2,99 of €3,99 per maand, afhankelijk van het type lidmaatschap. De korting van 50% geldt zolang je abonnee blijft van HBO Max, zo werd toen duidelijk. Kanttekening is dat als HBO Max de prijzen verhoogt, jij ook een hogere prijs betaalt, maar dan dus wel met 50% korting.

De vraag is echter of de levenslange korting op HBO Max ook nog geldt als de dienst verandert naar Max. Is een naamswijziging voldoende om de korting ongeldig te maken? Daar wil HBO Max momenteel nog niets over loslaten. De dienst zegt dat prijzen en eventuele aanbiedingen dichterbij de release zullen worden onthuld. Dat is dus ergens in 2024, al is nog niet bekend wanneer dat precies is.