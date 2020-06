Na jarenlange ontwikkeling en beloftes komt nu eindelijk de Ziggo-app voor de Apple TV beschikbaar. De app laat je eenvoudig inloggen met je huidige Ziggo-account en biedt nagenoeg dezelfde functies als de iOS-app. iCulture kon alvast aan de slag met de Ziggo-app voor de Apple TV en in deze review lees je wat we ervan vinden.

Al sinds de introductie van de vierde generatie Apple TV in 2015, is er één vraag die menig Apple-fan op de lippen brandt: vanaf wanneer kunnen we nu eindelijk ouderwets televisiekijken via de Apple TV? In al die jaren hebben een aantal partijen al Apple TV-apps uitgebracht, waaronder NLZiet en T-Mobile. Maar één van de grootste afwezige was altijd Ziggo. In februari 2018 kwam het hoge woord eruit: er werd actief gewerkt aan een Apple TV-app. Nu, na vele interne testen en de eerste test met een beperkt aantal gebruikers, kan jij er ook mee aan de slag. Na het opstarten van Ziggo op de Apple TV vallen direct een aantal zaken op. Zo heeft Ziggo duidelijk naar haar eigen iPad-app gekeken.



Ziggo Go voor Apple TV downloaden

Ziggo Go voor de Apple TV komt alleen uit voor de vierde generatie en nieuwer. Op de derde generatie Apple TV en ouder verschijnt de app niet. De app is nu te downloaden via deze link. In totaal worden er drie apps in de diverse app stores uitgebracht. Het gaat naast de Apple TV-app om de app voor Android TV en de Amazon Fire Stick. Alle drie de apps zijn in ieder geval vanaf dinsdag beschikbaar. Met deze eerste versie test Ziggo de werking op grote schaal. Ziggo wil de ervaringen van gebruikers van deze eerste versie benutten om de app nog verder te verbeteren. Toch vinden wij de app nu al behoorlijk compleet.

Om de app te kunnen gebruiken, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Allereerst moet je een televisieabonnement van Ziggo hebben en een Mijn Ziggo-account hebben. De tweede voorwaarde om de app te gebruiken, is dat de Apple TV verbonden moet zijn met een Ziggo-netwerk. Dat kan nu ook nog een mobiele Vodafone-verbinding zijn (door je Apple TV via de hotspotfunctie van je iPhone te verbinden), maar Ziggo gaat dit blokkeren. Bij andere netwerken starten de streams niet. Je kan met één account op drie schermen tegelijk kijken. iPhones, iPads en andere apparaten met de Ziggo Go-app tellen daarbij mee. Wat ook goed is om te weten: je kan de Apple TV niet meenemen op vakantie en in je hotelkamer in het buitenland aansluiten om daar op het grote scherm te kijken. De Ziggo-app voor de Apple TV werkt alleen binnen Nederland. Het Go-gedeelte van de appnaam valt dus eigenlijk een beetje weg.

Met de app kun je alles doen wat je ook met de mobiele Ziggo-app kan doen. Je kan live tv-kijken, programma’s terugkijken en door het aanbod van de Movies & Series-bundel bladeren en kijken. De app heeft zelfs een koppeling met je mediabox thuis, want ook je opgenomen tv-programma’s vind je in de Apple TV-app terug. Je kan met de Ziggo Apple TV-app ook programma’s opnemen of een herinnering instellen. Als je niet dagelijks tv-kijkt, vinden we de Ziggo-app een prima vervanging van je standaard mediabox, maar hij komt vooral tot zijn recht als app voor een tweede tv.

De startpagina van de Ziggo-app op Apple TV toont direct de meest bekeken zenders, terwijl op de achtergrond de geselecteerde zender meteen begint met afspelen. De vormgeving komt erg overeen met de iPad-versie. Het voordeel is dat het meteen vertrouwd aanvoelt, maar we hadden toch liever een meer specifieke tv-interface gezien. Dat merk je vooral tijdens het tv-kijken en het zappen.

Met een tap op de touchpad van de Siri Remote verschijnt tijdens het tv-kijken het menu in beeld. Je ziet meteen de huidige zender en de titel van het programma. Door naar links en rechts te vegen bekijk je de vorige en volgende programma’s op dezelfde zender. Wil je van zender wisselen, dan veeg je naar boven of beneden en bevestig je het wisselen met een druk op de touchpad. Het zappen gaat daardoor wat traag, omdat je telkens twee handelingen moet doen (vegen > indrukken). Bovendien is het niet mogelijk om live programma’s te pauzeren of terug te spoelen. Dat kan met je standaard mediabox wel, maar op de Apple TV ontbreekt dat dus. Wat betreft het zappen en live tv-kijken is er dus nog wel flink wat ruimte voor verbetering. Vooral het zappen doet bijvoorbeeld NLZiet op de Apple TV een stuk beter.

Programma’s terugkijken met Ziggo Apple TV

Wil je een programma terugkijken, dan kan je daar wel gewoon pauzeren en terug- en vooruitspoelen. Helaas maakt de Ziggo-app geen gebruik van de standaard videoplayer van tvOS. We hebben er bij video-apps op de Apple TV toch altijd een beetje moeite mee als deze niet gewoon de standaard videospeler gebruiken. Bekende bedieningstrucjes, zoals op de zijkant van de touchpad drukken om tien seconden terug- of vooruit te spoelen, werken daarom niet. Ook Siri-spraakopdrachten om snel terug te spoelen (“Wat werd er gezegd?”) zijn jammer genoeg niet beschikbaar. Je gebruikt wel de afspeelknop op de Siri Remote om te pauzeren. Vervolgens verschijnen er twee knoppen in beeld waarmee je tien seconden terug en dertig seconden vooruit kan spoelen. Ook dit vereist dus meer handelingen dan in veel andere apps en dat vinden we eigenlijk wat onhandig.

Onder het hoofdmenu TV & Replay vind je nog meer opties om naar een zender te gaan. Je vindt daar je laatstbekeken zenders, maar ook een overzicht van alle zenders met thumbnails van de huidige programma’s. Deze worden ook om de paar seconden ververst, dus je ziet altijd welk programma er op dit moment uitgezonden wordt. Voor de tv-gids moet je bij het subkopje TV & Replay zijn. Het is een horizontale tijdlijn, met de zenders onder elkaar. Je kent deze vormgeving misschien wel van de NPO-app. We vinden dit niet de meest overzichtelijke weergave. Sommige programmatitels zijn langer dan het blokje waar ze in staan, waardoor het soms wat chaotisch oogt. Voor deze weergave heeft Ziggo enkele snelkoppelingen aan de afstandsbediening toegevoegd. Door je vinger op de boven- of onderkant van de touchpad te houden, blader je snel door het complete zenderaanbod.

De app biedt ook ondersteuning voor meerdere profielen. Ieder gezinslid kan dus zijn of haar profiel binnen één account maken, waar allerlei instellingen zoals de laatstbekeken zenders en instellingen voor ondertiteling aan gekoppeld zijn. Naast de getypte ondertiteling, bijvoorbeeld voor doven en slechthorenden, biedt de app ook gesproken ondertiteling. We zijn blij dat Ziggo dergelijke toegankelijkheidsfuncties toegevoegd heeft.

Een ander voordeel van profielen is dat je kan kiezen om persoonlijke aanbevelingen te krijgen. Dit gaat via een opt-in, dus je moet het wel zelf inschakelen via de app. Ziggo houdt dan bij waar je naar kijkt en stelt vervolgens programma’s, films en series voor die bij jouw smaak passen. Doordat iedereen in huis profielen aan kan maken, zit je elkaar hier niet in de weg.

Andere opties die het vermelden waard zijn, zijn de mogelijkheid om programma’s toe te voegen aan je kijklijst. Ook check je aan welke films, series en programma’s je al begonnen bent, zodat je makkelijk verder kunt kijken. Dit vind je terug onder het Bewaard-kopje, maar ook op de startpagina van de app. Daar vind je ook een aanbod van films die je kunt huren of content die binnen je Movies & Series-bundel vallen. Series met meerdere seizoenen worden keurig gesorteerd en door de afleveringen bladeren doe je via een horizontale lijst.

Beeldkwaliteit Ziggo Apple TV

Over de beeldkwaliteit van de Ziggo-app op de Apple TV zijn we tevreden. Hoewel het niet in 4K is, zijn de HD-beelden van prima kwaliteit. De beeldkwaliteit is hetzelfde als je van de gewone mediabox gewend bent, al kan het soms iets langer duren voordat de hoogste beeldkwaliteit getoond wordt. Alle zenders zijn in HD beschikbaar en dit zijn dezelfde zenders als in de mobiele Ziggo Go-app. Ook het geluid van de zenders is goed, al hebben we dit alleen kunnen testen via de speakers van de televisie zelf.

Design en Apple TV-specifieke functies

Het design van de app voelt niet echt Apple TV-achtig aan. Ziggo heeft geen gebruikgemaakt van de standaard vormgeving, zoals je bijvoorbeeld bij Videoland, Spotify en nagenoeg alle standaard tvOS-apps ziet. Dat vinden we jammer, want daardoor voelt de app wat minder native dan we gehoopt hadden.

De Ziggo-app op de Apple TV maakt gebruik van één specifieke Apple TV-functie, namelijk de Top Shelf. Als je de app bovenaan in het Apple TV-menu zet, verschijnen bovenin beeld knoppen om verder te kijken naar je tv-programma, film of serie en om te bladeren door de meest bekeken zenders. Verdere ondersteuning voor tvOS-functies ontbreken helaas. De app maakt geen gebruik van single/zero sign-on en hij werkt ook niet samen met de TV-app.

Score 8 Ziggo Apple TV Gratis Voordelen + Live tv, programma's terugkijken en meer in één app

Prima beeldkwaliteit en streams starten snel

Meerdere profielen gebruiken

Ook je opgenomen content van je mediabox kijken Nadelen – Pauzeren en terugspoelen bij live tv ontbreekt

Zappen vereist teveel handelingen

Design niet passend bij andere Apple TV-apps

Conclusie Ziggo op Apple TV

De Ziggo-app op de Apple TV biedt een redelijk compleet plaatje. Je kan live tv-kijken, programma’s terugkijken en content binnen het Movies & Series-bundel kijken. De streams starten snel en de beeldkwaliteit is prima in orde. We vinden het enerzijds jammer dat Ziggo zoveel eisen stelt aan het gebruik van de app (zoals de verplichte Ziggo-verbinding), maar anderzijds begrijpen we die keuze wel.

Verbeteringen voor volgende versies zijn wat ons betreft nodig in de navigatie en het design van de app. Het zappen vereist net teveel handelingen om echt ongedwongen te kunnen kijken en het is jammer dat live tv pauzeren niet mogelijk is. Ook het terug- en vooruitspoelen van programma’s die je terugkijkt kan beter. De app voelt qua ontwerp nog wat teveel als een overzetting van de iPad-versie naar het grote scherm. Zo zien we liever een menu dat meer op andere Apple TV-apps lijkt.

Ziggo op de Apple TV is daardoor vooral geschikt als tweede scherm voor in huis, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Voor het grote scherm in de woonkamer hebben wij onze mediabox nog niet weggestopt. Zeker niet als je nog veel ouderwets tv kijkt, vinden we het gebruik van een mediabox toch nog wat prettiger. Kijk je eigenlijk toch al nooit tv en wil je het alleen voor erbij? Dan voldoet de app prima aan je wensen.

Lees ook onze gids met de beste apps voor televisiekijken op de Apple TV.