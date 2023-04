Sinds zomer 2020 is er eindelijk een Ziggo-app op de Apple TV. Daarmee kan je live tv-kijken, maar ook on-demand programma’s, films en series streamen, zonder dat je via AirPlay het signaal vanaf je iPhone naar je televisie hoeft door te sturen. Dat is wel zo handig, bijvoorbeeld voor de extra tv in de slaapkamer of als je liever geen extra tv-kastje wil hebben (zoals de Ziggo Next). Maar niet iedereen was tevreden over de beeldkwaliteit. De app op de Apple TV streamde namelijk alles in 720p-resolutie, wat ook wel HD genoemd wordt. En dat terwijl Ziggo’s eigen tv-kastjes streamen in 1080p (Full HD). Vanaf nu heeft Ziggo dit gedeeltelijk gelijk getrokken, want dankzij een update van Ziggo zelf wordt live-tv op de Apple TV 4K nu gestreamd in 1080p.



Ziggo op Apple TV nu in 1080p resolutie

Ziggo spreekt expliciet over de Apple TV 4K en dus niet over de oudere Apple TV HD, waar de Ziggo-app ook beschikbaar op is. Dat model blijft dus (vermoedelijk) steken bij een 720p-resolutie. Verder is de verhoogde 1080p-resolutie ook beschikbaar op Android TV en Fire TV, allemaal met de Ziggo GO TV-app. De ‘nieuwe’ 1080p-resolutie is vooralsnog alleen beschikbaar voor live tv-kijken, op de twaalf populairste zenders (denk aan de zenders van NPO, RTL en Talpa), evenals Ziggo Sport. Love Nature, als onderdeel van Movies & Series XL, krijgt de upgrade zo snel mogelijk.

Voor de verhoogde beeldkwaliteit maakt Ziggo gebruik van de HEVC-techniek. Zorg er dus ook voor dat al je apparaten dit ondersteunen. Dat zal bij de meeste mensen wel het geval zijn. Helaas geldt de 1080p-resolutie alleen voor gebruikers van de tv-versie van de Ziggo Go-app en dus niet voor de app op mobiel. Ziggo zegt dat de 1080p-resolutie ‘volgens experts volledig tot zijn recht komt op schermen vanaf 42-inch’ en dat het daarom op mobiel geen meerwaarde heeft. Streams op je iPhone blijven daardoor steken op 720p. Ook als je via bijvoorbeeld een Chromecast streamt naar een televisie, blijft de maximale resolutie 720p omdat de Chromecast volgens Ziggo ‘een verlengstuk is van je mobiel’.

De 1080p-kwaliteit geldt dus ook niet voor on-demand kijken, ook niet als je een tv-programma terugkijkt. Tv-dienst NLZIET biedt overigens al langere tijd een maximale beeldkwaliteit van 1080p via de Apple TV.

Waarom geen 4K?

Het is jammer dat je op de Apple TV 4K via de Ziggo-app nog niet in 4K kan kijken, terwijl dat wel kan via bijvoorbeeld de Ziggo Next. Aan de andere kant is het de vraag hoe groot dit gemis nu is. Voor live-tv is het aanbod van 4K-zenders en -content nog heel erg beperkt. Alleen on-demand is er 4K aanbod beschikbaar, ook via streamingdiensten als Netflix en HBO Max. Maar die 4K-content kun je op de Apple TV al via de eigen apps van de streamingdiensten in 4K kijken. Op dit moment is de 1080p-resolutie dus het maximale, maar het is niet duidelijk wanneer Ziggo plannen heeft om dit ook op de Apple TV te verhogen naar 4K.