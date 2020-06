Studentenkamer vinden met apps

Een studentenkamer vinden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je in mooi plekje in een populaire studentenstad neer wilt strijken. Gelukkig maar dat er in de App Store wat handige apps staan die je helpen om snel de juiste kamer te vinden. We zetten er vijf op een rijtje.

Kamernet

Kamernet is een van de populairste studentenkamer-apps. De app wordt regelmatig voorzien van updates en je kunt er snel kamers mee zoeken, opslaan en erop reageren. Met meer dan 130.000 aangeboden studentenkamers per jaar heb je in ieder geval genoeg om uit te kiezen, al is de app niet zo gratis als op het eerste gezicht lijkt. Je kunt namelijk vrijblijvend door het aanbod bladeren, maar als je wilt reageren zul je de premiumversie aan moeten schaffen van een tientje. Het voordeel is dan wel weer dat je geen bemiddelingskosten betaalt als je eenmaal een kamer gevonden hebt.

Na het afsluiten van een betaald account krijgt de app meer functies, zoals pushberichten voor kamers die aan jouw wensen voldoen. Als je in de Kamernet-app je voorkeuren in hebt gevuld kun je ook meldingen ontvangen als er een kamer wordt toegevoegd die aan jouw eisen voldoet. Zo kun je er snel op reageren en voorkom je dat talloze andere studenten je voor zijn. Even een account aanmaken en je voorkeuren doorgeven kun je dus het beste zo snel mogelijk doen, zelfs als je de rest van de dag geen tijd hebt om serieus naar een kamer te zoeken. Wie weet ontvang je wel een melding en heb je met zo min mogelijk moeite een kamer in handen.

MyHospi

Deze app is bedoeld om een huisgenoot te zoeken. Bij een vrijkomende kamer is het probleem vaak dat er te veel mensen op af komen. Je krijgt mailberichten, vaak zonder foto. MyHospi wil daar wat aan doen met een soort contactenapp voor kamer- en huisgenoten. Je vult je leeftijd, vereniging, geslacht en andere info in en degene die een kamer in de aanbieding heeft kan daarop makkelijk filteren. Vervolgens heb je een veel kortere lijst en kun je mensen liken of negeren. Met een druk op de knop kun je de overblijvers vervolgens uitnodigen voor een hospiteeravond.

In de app houd je ook bij wie daadwerkelijk aanwezig zijn. De huisgenoten kunnen een top 3 selecteren na afloop, zodat je samen kunt bepalen wie favoriet is. Alle anderen kun je met een berichtje meteen laten weten dat ze niet gekozen zijn.

RoomEasy

Een alternatief voor Kamernet is RoomEasy, al gooit die het over een iets andere boeg. Je zoekt met deze app niet alleen naar een studentenkamer, maar ook naar je toekomstige huisgenoot. In feite een alternatief op hospiteren. De app kiest daarbij voor de vertrouwde insteek zoals we die van Tinder kennen. Je logt in met je Facebook-account en vervolgens zoek je naar beschikbare kamers in jouw stad. Net zoals in Tinder geef je met één like (alleen de veegbeweging ontbreekt) aan dat je geïnteresseerd bent. Als je potentiële huisgenoot het met jou ziet zitten heb je een match en kan je meteen met elkaar chatten. Ook kan je met de app zelf een studentenkamer of appartement aanbieden en op zoek gaan naar jouw toekomstige huisgenoot. De app zelf is gratis, maar laat je met maximaal 10 matches chatten. Als je met meer mensen wilt chatten, kun je credits bijkopen, afhankelijk van het aantal credits dat je wilt.

Funda

Je denkt er misschien niet meteen aan, maar je kunt natuurlijk gewoon een algemene woning-app gebruiken om de studentenkamer van je dromen op het spoor te komen. Die van Funda bijvoorbeeld, waarmee je op een overzichtelijke manier het huidige aanbod van kamers aan je gepresenteerd krijgt. Als je bewust naar studentenkamers zoekt is het wel aan te raden om dit even in te stellen. Dit doe je door op het trechtericoontje te tikken, vervolgens bij ‘Soort aanbod’ voor appartement te kiezen en vervolgens bij ‘Soort appartement’ studentenkamer aan te vinken. Hierdoor voorkom je dat je luxe meerkamerappartementen aangeboden krijgt waar je nog helemaal het budget niet voor hebt. Stel de maximale prijs in die je per maand uit wilt geven, of zoek alleen op een stad om te kijken wat je ongeveer kwijt bent voor een degelijke studentenkamer. Op een handige kaart kun je kijken welke kamers aangeboden worden in de buurt van het centrum of je school.

Marktplaats

Marktplaats is niet alleen geschikt om je oude meuk te verkopen, maar is ook een plek waar veel mensen hun kamer op aanbieden. Selecteer in de iOS-app de categorie Huizen en Kamers en filter de zoekinstellingen om precies bij de kamers uit te komen die op jou van toepassing zijn. Ook kun je de algemene zoekfunctie gebruiken en bijvoorbeeld ‘Kamer Amsterdam’ invullen. De kans is groot dat je al een Marktplaats-account hebt, dus opnieuw ergens je gegevens achterlaten is niet nodig. Als je een kamer hebt gevonden kun je meteen een leuke tweedehands bank en lamp uitzoeken. De Marktplaats-app komt natuurlijk ook van pas als je zelf een studentenkamer aan wilt bieden.

Xior Student Housing (BE)

Voor Belgische studenten is er de Xior Student Housing-app. Hiermee krijg je een overzicht van meer dan 2.500 studentenkamers in België en de zuidelijke rand van Nederland. Je kunt zoeken op stad, budget, voorzieningen en meer. Heb je al een studentenkot via Xior gevonden, dan kun je je aanmelden voor nieuws, zodat je op de hoogte blijft wat er in jouw gebouw of stad gebeurt. Je kunt ook storingen melden aan het verhuurkantoor, voor als de wc weer eens verstopt zit.

Studentenkamer in het buitenland zoeken

Zoek je een studentenkamer in een ander land, dan kun je het beste bij het lokale aanbod kijken. Onderstaande apps zijn wat meer internationaal gericht:

Roomster : flat share finder (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Kamers huren en een kamergenoot vinden.

, iOS 10.0+) - Kamers huren en een kamergenoot vinden. Room Checker (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.1+) - Handige app om kamers te inspecteren. Noteer wat de plus- en minpunten van elke kamer zijn.

Flatastic - die WG App (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Regel allerlei zaken van je gezamenlijke huishouden, zoals boodschappen. Beschikbaar in Engels en Duits.

, iOS 10.0+) - Regel allerlei zaken van je gezamenlijke huishouden, zoals boodschappen. Beschikbaar in Engels en Duits. Roommates by Roomi (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.4+) - Kamers en huisgenoten zoeken, beschikbaar in enkele Amerikaanse steden.

We hebben nog meer tips voor studenten: