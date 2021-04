In Apple Kaarten en Google Maps gebruik je het kompas om te weten in welke richting je moet lopen. Deze tip legt uit hoe het kompas werkt in Google Maps en Apple Kaarten.

Kompas in Apple Kaarten en Google Maps

Met het ingebouwde kompas van de iPhone kun je je locatie bepalen op de kaart. Maar er is nog meer mogelijk: je kunt ook de richting bepalen waarin je moet lopen. Zo weet je tijdens het navigeren precies welke richting je ui moet. In deze tip bespreken we apart hoe het werkt in Apple Kaarten en Google Maps.

Kompas gebruiken in Apple Kaarten

In Apple Kaarten vind je rechtsboven een pijlicoontje. Hiermee kun je snel naar je huidige locatie springen. Maar je kunt het ook als kompas gebruiken. Als je nog een keer op het pijltje tikt, verschijnt er een streepje boven het pijltje in de knop. Vanaf dat moment draait de kaart mee met hoe je je iPhone houdt.

Je ziet ook een kompasnaald verschijnen, die steeds in de richting van het noorden wijst. Zo kun je je snel oriënteren in een onbekend gebied, bijvoorbeeld als je een route hebt opgevraagd. Vooral als je op een groot plein met veel zijstraten staat, is het handig om te weten welke richting je uit moet lopen. De lichtbundel geeft dus jouw blikrichting aan. Aan de hand van de stand van de zon kun je je ook oriënteren door het noorden te bepalen met het kompas.

De iPhone maakt gebruik van de ingebouwde gps-ontvanger om je locatie te bepalen. Is er geen gps-signaal mogelijk, dan kan je locatie eventueel ook worden bepaald met gsm-masten en wifi-hotspots, maar dit is minder nauwkeurig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij iPads zonder 4G-functie. Deze iPads hebben geen ingebouwde gps-ontvanger, die met 4G-functie wel.

Als je een Apple Watch Series 5 of nieuwer hebt, kun je ook daarop het kompas gebruiken. Lees in ons aparte artikel hoe het kompas op de Apple Watch werkt.

Kompas in Google Maps

Ook in Google Maps kun je het kompas gebruiken en dit werkt op ongeveer dezelfde manier. De knop ziet er wel iets anders uit en bevindt zich rechtsonder. Als je erop drukt krijg je een 3D-blokkenweergave te zien waarmee je de gebouwen gemakkelijker kunt herkennen.

Je kijkt dus in vogelvlucht over de kaart. Er is ook lichtbundel zichtbaar. Als je met de iPhone in de hand ronddraait zul je zien dat de kaart meedraait. Zo weet je meteen in welke richting je moet lopen. Ook de windroos rechtsboven draait mee met het draaien van je iPhone.

