Om Apple Kaarten beter te maken, kun je plaatsen en locaties beoordelen als je er geweest bent. Ook kun je eigen foto's toevoegen als je die hebt. In deze tip laten we je zien hoe dit werkt, hoe je je beoordeling aan past en meer.

Slechte ervaringen bij een restaurant? Of ben je juist heel goed geholpen in een winkel? Je ervaringen bij locaties en plaatsen kun je delen in Apple Kaarten, zodat je daarmee je waarderingen van die locaties met andere gebruikers kan delen. En om een impressie van de locatie te geven, kan je ook je eigen foto’s uploaden. Dit helpt andere gebruikers om te bepalen of de locatie iets voor hen is. Hoe kun je een locatie in Apple Kaarten beoordelen? Wat betekent het duimpje in Apple Kaarten en hoe zit het met de sterren?

Beoordelingen in Apple Kaarten: duimpje vs sterren

Het is je misschien wel eens opgevallen dat bij locaties zoals winkels, bioscopen, restaurants en andere soortgelijke plaatsen (POI’s, zogenaamde points of interest of nuttige plaats) een beoordeling staat. In Apple Kaarten zie je vaak een beoordeling met een aantal sterren, eventueel aangevuld met geschreven reviews van bezoekers. Deze sterbeoordelingen, foto’s en recensies zijn afkomstig van partijen als TripAdvisor, Foursquare en Yelp. Dat zijn bekende diensten waar Apple mee samenwerkt.

Maar sinds 2021 heeft Apple Kaarten ook zijn eigen beoordelingssysteem. In plaats van geschreven reviews en een sterbeoordeling, maakt dit systeem gebruik van duimpjes. In sommige gevallen, zoals bij een restaurant, kun je een beoordeling geven op specifieke onderdelen (zoals kwaliteit van eten en drinken of de klantenservice), terwijl andere plekken je alleen een algemene beoordeling laten geven. Het nieuwe beoordelingssysteem van Apple Kaarten is sinds maart 2022 ook in Nederland beschikbaar.

Omdat de functie nog relatief nieuw is, gebruikt Apple de ingezonden beoordelingen nog niet om andere gebruikers op weg te helpen. Uiteindelijk is dat wel het doel van de functie. Mogelijk vervangt dit op den duur de sterbeoordelingen van externe partijen.

Beoordeling geven en foto’s toevoegen in Apple Kaarten doe je zo

Het is heel eenvoudig om een beoordeling te geven in Apple Kaarten. In het onderste deel van de Kaarten-app verschijnen plaatsen waar je onlangs geweest bent, met de vraag of je dit wil beoordelen. Maar je kan ook op ieder moment een locatie beoordelen als je dat wil. In Apple Kaarten plaatsen beoordelen doe je zo:

Open de Kaarten-app. Bekijk onderaan in je recent bezochte plaatsen de plek die je wil beoordelen. Je kan ook de zoekfunctie gebruiken. Tik op de desbetreffende locatie. In de informatiekaart tik je onder de blauwe navigatieknop op de duimpjes of je tikt daaronder op Beoordeel deze plaats. Geef een duimpje omhoog of naar beneden op de getoonde onderdelen voor deze plaats. Voeg eventueel een foto toe. Zorg ervoor dat er geen herkenbare personen op de foto’s of zichtbaar zijn of dat er andere informatie te zien is die tot jou te herleiden is. Tik op Gereed om je beoordeling te versturen.

Onthoud dat je beoordeling gekoppeld is aan je Apple ID. Apple doet dit om de kwaliteit van de beoordelingen te waarborgen, om te voorkomen dat er veel valse beoordelingen verstuurd worden. De Kaarten-app gebruikt je locatiegeschiedenis en fotobibliotheek op je apparaat om suggesties voor plaatsen te geven die je kunt beoordelen. Deze suggesties worden alleen op je apparaat verwerkt. Zodra je een beoordeling verstuurd, wordt dit in Apple’s systemen dus gekoppeld aan je Apple ID. Je Apple ID wordt nooit zichtbaar voor anderen. Hier lees je meer over de privacy van deze functie.

Beoordeling in Apple Kaarten bekijken of bewerken

De Kaarten-app houdt bij welke locaties je allemaal beoordeeld hebt. Je kunt je beoordeling en foto’s bekijken, maar ook bewerken. Dat werkt zo:

Open de Kaarten-app en tik op je profielfoto of je initialen. Tik op Beoordelingen/foto’s. Je ziet nu een overzicht van je beoordelingen. Tik op de locatie om de exacte beoordeling te bekijken. Tik in de informatiekaart op de duimpjes of op Jouw beoordeling. Je ziet nu jouw eerder gegeven beoordeling. Tik op de duimpjes om deze te wijzigen. Je kan eventueel ook extra foto’s uploaden. Tik op Gereed om je beoordeling af te sluiten of om je aangepaste beoordeling te verzenden.

Beoordelen van locaties of suggesties in Apple Kaarten uitschakelen

Je kunt deze functie in zijn geheel uitschakelen als je er geen gebruik van wil maken. Wil je geen suggesties krijgen om locaties te beoordelen die je bezocht hebt, dan kan je dit ook apart uitschakelen. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > Kaarten. Scroll naar onderen tot het kopje Draag bij aan Kaarten. Zet de schakelaar uit bij Beoordelingen/foto’s om de functie uit te zetten. Wil je alleen geen suggesties meer krijgen, zet dan de schakelaar Toon suggesties voor ‘Beoordelingen en foto’s’ uit.

