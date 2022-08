Met Apple Kaarten en Siri is het mogelijk in Nederland restaurants te reserveren. Je geeft een zoekopdracht en je kunt meteen doorgaan met het boeken van je tafeltje. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Met verschillende apps kun je ervoor zorgen dat je een tafel kan reserveren vanuit Apple Kaarten, of zelfs met Siri. Eenmaal ingesteld heb je binnen een mum van tijd een tafel voor het juiste aantal personen gereserveerd. Wij leggen uit hoe je het op beide manieren doet. Restaurants reserveren was nog nooit zo makkelijk!

Restaurant reserveren in Apple Kaarten

Op de iPhone was het altijd al mogelijk om met Apple Kaarten en met Siri een restaurant te zoeken, maar de optie om meteen een tafeltje te boeken maakt het nét iets makkelijker. Je hebt daar een aantal dingen voor nodig:

iPhone of iPad

Een deelnemende reserveringsapp en deelnemend restaurant

Apple Kaarten-app

Hoewel je de reservering helemaal via Apple Kaarten kunt maken, verloopt je reservering achter de schermen via een reserveringsapp van derden. In Nederland worden TheFork (link) en Quandoo (link) het vaakst gebruikt en in het buitenland zijn Yelp (link) en OpenTable (link) veelgebruikte diensten. Na downloaden van de app zorg je er eerst voor dat je daar ingelogd bent of een account hebt aangemaakt. Check daarna ook of de tafelreserveringsextensie voor Apple Kaarten is ingeschakeld via Instellingen > Kaarten > Restaurantreservering. Hou er rekening mee dat niet elk restaurant dit soort reserveringen aanneemt.

Het werkt als volgt:

Open Apple Kaarten en zoek naar het restaurant dat je wilt boeken. Ondersteunt het restaurant reserveringen via TheFork, OpenTable, Quandoo of Yelp, dan zal er meteen een knop verschijnen om een tafeltje te reserveren. Tik op de knop Reserveer. Als je dit de eerste keer doet zal er een pop-up verschijnen om een extensie in te schakelen, als je dat niet al gedaan hebt. Dit zorgt ervoor dat je in de toekomst meteen vanuit Apple Kaarten kunt boeken, zonder de reserveringsapp steeds te hoeven openen. Je krijgt nu een scherm met beschikbare tijden te zien. Zie je geen geschikt tijdstip, tik dan op Wijzig of Wijzig datum of aantal personen of een andere datum of tijd te kiezen. Vergeet ook niet om het aantal personen te kiezen. Standaard staat dit op 2. Kies een tijdstip en tik op de knop Reserveer met [reserveringsapp]. Je kunt ook een speciaal verzoek toevoegen. Het tafeltje is nu geboekt.

Om een tafeltje te reserveren, maak je gebruik van een extensie van de app waar het restaurant bij aangesloten is. Je moet deze dus wel op je toestel geïnstalleerd hebben en hierin ingelogd zijn met je account. Dit doe je eenmalig. De bevestiging van je reservering krijg je per e-mail, van de reserveringsdienst waar je gebruik van gemaakt hebt.

Wist je dat je in Apple Kaarten ook een beoordeling kan geven aan locaties zoals restaurants? Bij een restaurant kun je elk afzonderlijk onderdeel (eten en drinken, atmosfeer, klantenservice) apart beoordelen met een duimpje omhoog of omlaag.

Bekijk ook Zo werkt het beoordelen van locaties en plaatsen in Apple Kaarten Om Apple Kaarten beter te maken, kun je plaatsen en locaties beoordelen als je er geweest bent. Ook kun je eigen foto's toevoegen als je die hebt. In deze tip laten we je zien hoe dit werkt, hoe je je beoordeling aan past en meer.

Tafel boeken met Siri

Ook is het mogelijk om met Siri een tafeltje te boeken. Dit werkt als volgt:

Vertel Siri dat je een diner wilt reserveren in een restaurant. Je kunt dit op een aantal manieren formuleren, al zal Siri niet altijd logisch antwoord geven. Ook kun je gewoon vragen of er een restaurant in de buurt is. Bij sommige restaurants staat de aanduiding TheFork, OpenTable of Qundoo, bij andere Tripadvisor. Bij de restaurants met TheFork, OpenTable of Quandoo is het vaak mogelijk om meteen te reserveren. Tik op het restaurant en kies voor Reserveer.

Moet je later je reservering wijzigen, dan zul je naar de desbetreffende reserveringsapp moeten gaan om dit te doen. In de app zie je welke reserveringen je hebt gemaakt en je kunt deze vervolgens verwijderen of aanpassen.

Mocht een restaurant geen gebruikmaken van de reserveringsapp, dan kun je natuurlijk via Apple Kaarten ook de contactgegevens opzoeken en zelf het restaurant bellen om een tafeltje te reserveren.

Op zoek naar nog meer culinaire tips? Check dan onze lijst met de beste restaurantapps voor de iPhone voor lekker eten.

Bekijk ook De beste restaurantapps voor lekker eten (op vakantie of gewoon thuis) Zin om uit eten te gaan of zoek je een leuk restaurant op vakantie? iCulture zet de beste apps om restaurants met je iPhone of iPad te vinden op een rij. Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!