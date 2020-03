Weerbericht in Apple Kaarten

Voor het raadplegen van het weerbericht raadpleeg je natuurlijk de standaard Weer-app of een van de vele weerapps voor iPhone van derden. Maar wist je dat je vanuit Apple Kaarten ook heel snel het weerbericht kunt opvragen in een bepaalde stad? Zit je in de kaartenapp te zoeken naar een leuke vakantiebestemming, dan zie je met een druk op het scherm meteen hoe de vlag erbij hangt, qua weer. Dat komt goed van pas als je van plan bent om ergens naartoe te gaan, maar bijvoorbeeld ook op je vakantieadres. Zo werkt het opvragen van het weerbericht in Apple Kaarten.

Weerbericht snel opvragen in Apple Kaarten

Je gebruikt Apple Kaarten waarschijnlijk om een route uit te stippelen of om te kijken waar een stad precies ligt. Maar met de weerberichtfunctie bekijk je ook meteen het weer op die locatie. Rechtsonder op de kaart verschijnt op veel locaties automatisch de actuele temperatuur. Niet zichtbaar? Dan moet je iets meer inzoomen.

Behalve het huidige weer, kun je ook de weersvoorspelling van die plaats opvragen. Dit werkt als volgt:

Open de Apple Kaarten-app. Zoek de locatie waarvan je het weer wilt weten. Tik rechtsonder op de temperatuur. Je hoeft hiervoor je toestel niet te kantelen. Druk stevig op de temperatuur, zodat de weersverwachting verschijnt.

Dit is handig als je snel even wilt kijken of het gaat regenen en of je een jas of trui mee moet. Bovendien gaat het sneller dan het kijken via de Weer-app zelf, waarin je niet even snel kunt zoeken. In de Weer-app moet je steeds een specifieke plaats toevoegen om het weer ter plekke te kunnen zien. In dat geval kan een weerapp van derden handiger zijn.

Er is nog veel meer mogelijk in de Kaarten-app: druk op een willekeurige plek hard op het scherm om je huidige locatie te markeren. Dat kan handig zijn om een leuk restaurantje of een geparkeerde auto terug te vinden, als deze geen Bluetooth heeft. Je kunt vanuit hier ook snel je locatie sturen of in de buurt zoeken.

Locatie toevoegen aan Weer-app

Met de standaard Weer-app voor iPhone kun je natuurlijk ook het weerbericht opvragen. Heb je met bovenstaande stappen het weerbericht in de Kaarten-app stad opgevraagd, dan ga je als volgt te werk:

Druk op de pop-up die je op de afbeelding hierboven ziet. Je wordt doorgestuurd naar de Weer-app. In de Weer-app kun je de stad nu aan je lijst toevoegen.

Weerbericht snel opvragen met widget

Het is je misschien opgevallen dat de iPad geen standaard Weer-app heeft. Wat er wel op zit, is een weerwidget, die je ook op de iPhone vindt. Ook hiermee is het mogelijk om snel het weerbericht op te vragen. Hoe je omgaat met widgets op iPhone en iPad lees je in onze aparte tip.