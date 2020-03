Is er iets in Apple Maps fout weergegeven? Klopt een straatnaam of afslag niet en wil je dit aankaarten? Je kunt rechtstreeks vanuit de app een correctie doorgeven in Apple Maps op de iPhone, iPad en Mac, zodat het het bedrijf ernaar kan kijken en nodig bijwerken.

Fouten in Apple Kaarten-app

Met Apple’s Kaarten-app kun je navigeren, plaatsen opzoeken en steden bekijken. Maar wat nou als je een foutje op de kaart ontdekt hebt? Gelukkig kun je in Apple Kaarten eenvoudig een probleem melden, waarna Apple dit gaat onderzoeken en zo nodig een correctie uitvoert. In deze tip lees je hoe je in Apple Maps een probleem kunt melden.

Probleem melden in Apple Kaarten op iOS

Bij het gebruik van de Kaarten-app op je iPhone, iPad en Mac kan je tegen allerlei soorten problemen aanlopen. Van een verkeerde bedrijfsnaam tot incorrecte zoekresultaten: de app bevat zoveel gedetailleerde info dat er heus wel een keer iets niet zal kloppen. En wegomlegging is nog niet bijgewerkt, een nieuwe afslag ontbreekt of de naam van een bedrijf blijkt niet correct. Iedereen die de Kaarten-app gebruikt kan bij Apple een fout of gewenste wijziging doorgeven, zodat er naar het probleem gekeken kan worden.

Het doorgeven van een probleem werkt op de iPhone en iPad als volgt:

Open de Kaarten-app. Tik rechtsboven op het i’tje. Selecteer nu Meld een probleem. Je kunt nu kiezen voor een aantal opties: Kaartlabels, Navigatie en Ov. Andere opties zijn Voeg een plaats toe (zoals een bedrijf), terwijl je hier ook je woon- of werkadres kan aanpassen. Kies de gewenste optie. Volg de instructies op het scherm. Omschrijf daarna eventueel het probleem of voeg een foto toe.

Je kan ook voor een specifieke locatie een probleem melden. Dit werkt als volgt:

Open de Kaarten-app en zoek naar de winkel of specifieke locatie. Veeg het scherm van de locatie omhoog om meer informatie te zien. Helemaal onderaan staat de optie Meld een probleem. Tik hierop. In het volgende scherm kun je informatie aanpassen, zoals de naam van het bedrijf of winkel of het adres. Ook zaken als openingstijden en algemene informatie kun je hier aanpassen.

Apple Kaarten-fout melden in macOS

Wil je een probleem aankaarten via de Kaarten-app op je Mac, dan doe je dit als volgt:

Open de Kaarten-app. Klik in de menubalk op Kaarten > Meld een probleem. Vink eventueel de optie Sta toe dat Apple je vervolgvragen stuurt per e-mail aan en ga akkoord. Kies daar voor het soort probleem en volg de stappen op het scherm.

Als je alle stappen doorlopen hebt, wordt je probleem bij Apple verwerkt. Mocht Apple een wijziging aangebracht hebben, dan ontvang je hiervan een bericht. Op de Mac ziet het bericht eruit zoals op onderstaande afbeelding. Je krijgt dan een pushbericht die je naar de Kaarten-app brengt, zodat je ziet welk probleem er precies verholpen is.

