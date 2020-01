In Apple Kaarten kun je snelwegen en tolwegen vermijden bij het plannen van routes. In deze tip lees je hoe je ervoor zorgt dat je alleen mooie en verrassende routes met Apple Kaarten rijdt. Handig als je geen haast hebt, of als je een vervoermiddel gebruikt dat niet de snelweg op mag, zoals een fiets, scooter, invalidekarretje of motor.

Snelwegen vermijden in Apple Maps

Met Apple Kaarten kun je een route plannen naar een bezienswaardigheid of een leuke stad, maar misschien wil je daarbij wat meer invloed hebben op het type route. Zeker als je Apple Kaarten op vakantie gebruikt zoek je niet altijd de snelste route van A naar B, maar wil je juist wat meer leuke dingen zien onderweg. Het kan ook zijn dat je kosten wilt vermijden omdat je geen haast hebt. Gelukkig kun je in Apple Kaarten aangeven dat je snelwegen en tolwegen wilt vermijden.

Apple Kaarten: snelwegen vermijden

Apple Kaarten is net als Google Maps te gebruiken voor navigatie, maar houdt daarbij alleen rekening met auto’s, voetgangers en openbaar vervoer. Ben je op de fiets, scooter of brommer (of misschien zelfs wel met een invalidenvoertuig), dan zul je de voetgangersroute moeten gebruiken om te voorkomen dat je wordt omgeleid via snelwegen. Gelukkig is daar iets aan te doen: je kunt instellen dat je niet via snelwegen wilt reizen.

Hiervoor ga je naar de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Kaarten > Rijden en navigatie. Zet de schakelaar aan bij Snelwegen. Hiermee geef je aan dat je snelwegen wilt vermijden.

Je vermijdt nu in Apple Kaarten snelwegen, waardoor de route via normale wegen wordt gepland. Dit komt ook van pas als je gaat fietsen of op de brommer bent. Apple Kaarten kan je – in tegenstelling tot Google Maps – namelijk nog steeds geen fietsroutes laten zien.

Sommige navigatie-apps gaan nog een stap verder door je panoramaroutes te laten instellen, maar dat is bij beide gratis kaartendiensten helaas niet mogelijk. Wel zou je ook als automobilist kunnen kiezen voor een navigatie-app voor motorrijders, waarmee vaak mooiere routes te vinden zijn. Hou er wel rekening mee dat motorrijders op smalle weggetjes uit de voeten kunnen en dat je tijdens de route ook een brug kan tegenkomen die voor de auto te krap is.

Apple Kaarten: tolwegen vermijden

Ga je wat verder van huis of woon je Zeeland, dan kun je ook te maken krijgen met tolwegen. Bij andere navigatie-apps kun je vaak bij het plannen van de route aangeven dat je tolwegen wilt vermijden, maar bij Apple Kaarten moet je dit vooraf aangeven via de instellingen. Dit werkt op dezelfde manier:

Ga naar Instellingen > Kaarten > Rijden en navigatie. Zet de schakelaar bij Tolwegen aan. De route wordt nu gepland zonder tolwegen.

Op het moment dat je weer via snelwegen en tolwegen wilt navigeren zet je de schakelaar uit.