Apple Kaarten navigatiestem wijzigen

Als je Apple Kaarten voor navigatie gebruikt tijdens het autorijden is het heel vervelend als de app elke vijftig meter vertelt dat je bijna rechtsaf moet slaan, terwijl je ook naar muziek aan het luisteren bent. Dit kun je eenvoudig oplossen door de navigatiestem aan te passen. Je kunt daarbij de stem zelf aanpassen (man of vrouw), maar je kunt ook het volume wijzigen, zodat je gewoon van je muziek kunt genieten.

Je kunt in Apple Kaarten de navigatiestem dus op twee manieren aanpassen:

Andere navigatiestem in Apple Kaarten

Wil je liever een andere stem voor de gesproken aanwijzingen? Dat kan: de stem is afhankelijk van je Siri-instellingen. Ga naar Instellingen > Siri en zoeken > Siri-stem en kies een andere stem. Afhankelijk van de gekozen taal kun je kiezen uit een mannen- of vrouwenstem. Gebruik je de vrouwelijke Siri-stem, dan is de navigatiestem dus ook de vrouwelijke versie.

Let wel op dat het niet mogelijk is om je iPhone in het Engels in te stellen met een Nederlandse navigatiestem. De navigatie kijkt eerst altijd naar de taal van je iPhone. Aan de hand daarvan kijkt hij naar de ingestelde Siri-stem.

Apple Kaarten navigatiestem minder luid

Het aanpassen van het volume zorgt ervoor dat je nog rustig naar je muziek kunt luisteren terwijl je de Apple Kaarten gebruikt om op je bestemming te komen. Om dit voor elkaar te krijgen neem je de volgende stappen:

Open de Instellingen-app en tik op Kaarten. Tik vervolgens op Rijden en navigatie. Je kunt nu kiezen hoe hard je het volume wil hebben. De keuze bestaat uit: geen stem, laag volume, normaal volume en hoog volume.

Als je het volume van jouw keuze aangevinkt hebt, zal de iPhone of iPad voortaan het geluid van je media en navigatie op elkaar af stemmen. Wanneer je voor laag volume kiest, zal de stem van de navigatie minder hard klinken dan voorheen, maar het volume van de muziek zal wel op hetzelfde volume blijven spelen. Je moet vanaf dat moment dus wel wat beter opletten, want de aanwijzingen om af te slaan klinken minder luid waardoor je makkelijk een afslag mist.

