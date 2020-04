Apple Kaarten heeft een handige Dichtbij-functie die je op de iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch en CarPlay kunt bekijken. In deze tip lees je er alles over.

Apple Kaarten Dichtbij-functie

Met de speciale Dichtbij-functie kun je direct zien welke interessante locaties er bij jou in de buurt zijn. Je kunt het gebruiken op de iPhone, Apple Watch en in de auto via CarPlay als je beschikt over minimaal iOS 9.3 en watchOS 2.2. Zo werkt het.



Met Dichtbij kun je in een oogopslag zien welke eetgelegenheden, bars, winkels en tankstations er in je directe omgeving zijn. De categorieën zijn te herkennen aan verschillend gekleurde icoontjes. Dichtbij werkt in diverse landen, waaronder Nederland. In deze landen kun je de Dichtbij-functie gebruiken:

Australië

Canada

China

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Japan

Nederland

Oostenrijk

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zwitserland

Zo gebruik je Dichtbij op iOS

De Dichtbij-functie van Kaarten kun je op een iPhone, iPad of Apple Watch op verschillende manieren gebruiken. Naast onderstaande manier werkt de functie namelijk ook met de aparte Dichtbij-widget van de Kaarten-app. Meer over hoe je deze aan het widget-scherm toevoegt, lees je in ons aparte uitlegartikel over widgets.

Om de Dichtbij-functie te bekijken in de standaard Kaarten-app, ga je op de iPhone, iPad en iPod touch als volgt te werk:

Open de Kaarten-app op je iPhone, iPad of iPod touch. Tik op de zoekbalk zodra de kaart is geladen. In de pop-up die nu verschijnt kun je kiezen uit verschillende categorieën. Tik een categorie aan voor zoekresultaten bij jou in de buurt en meer deelopties in de betreffende categorie.

Zo werkt Dichtbij op de Apple Watch

Als je watchOS 2.2 of later op je Apple Watch geïnstalleerd hebt, kun je de Dichtbij-suggesties ook gebruiken op de smartwatch. Dat werkt zo:

Open de Kaarten-app op je Apple Watch. Tik nu op de optie Zoek. Ook als je de kaart al geopend hebt kun je Dichtbij oproepen. Dit doe je door het scherm stevig in te drukken en Zoek hier aan te tikken. Selecteer één van de vier categorieën. Kies één van de subcategorieën om de lijst met nabijgelegen winkels en eetgelegenheden te openen.

Op deze manier werkt Dichtbij in CarPlay

Ook Apple’s autodienst CarPlay doet zijn voordeel van de Dichtbij-suggesties.

Open de Kaarten-app. Tik rechts bovenin op Bestemmingen. In het volgende scherm zie je naast de ronde klok met je geschiedenis de verschillende Dichtbij-categorieën. Tik op een van deze icoontjes om de resultaten te bekijken.

Wil je meer weten over Apple Kaarten? Neem dan eens een kijkje in ons dossier over de kaartendienst van Apple.