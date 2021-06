Op het eerste gezicht lijken de Beats Studio Buds dezelfde functies te bevatten als de AirPods Pro, maar dan voor €130 minder. Toch is het goed om eens naar de verschillen te kijken. De AirPods Pro zijn populaire oortjes, maar zijn niet voor iedereen de beste keuze. En omgekeerd geldt dat de Beats Studio Buds misschien niet helemaal voor jou zijn. Hieronder bespreken we de belangrijkste verschillen waarbij we vooral naar de AirPods Pro kijken, omdat dit de rechtstreekse concurrent is. In de tabellen zullen we ook de AirPods 2 noemen, zodat je goed kunt zien of het zin heeft om over te stappen als je nu nog de ‘standaard’ AirPods hebt.

Prijs van de Beats Studio Buds vs AirPods Pro

De plus- en minpunten van de Beats Studio Buds:

+ Ze zijn €130 goedkoper

+ Er komt niet spoedig een opvolger aan

Om meteen maar met het meest eenvoudige onderdeel te beginnen (dan hebben we dat achter de rug): de prijs. Je ziet meteen het verschil:

Beats Studio Buds AirPods Pro AirPods 2 Prijs €149,95 €279,- vanaf €179,- Mogelijke opvolger 2023/2024? 2022? Eind 2021?

Ten opzichte van de AirPods zijn de Buds echt een koopje. Er is een verschil van €130 met de AirPods Pro als je via de Apple Store koopt. Maar wie slim is kijkt bij andere winkels en dan is het verschil vaak nog maar €50.

Later dit jaar zullen er voor de Buds vast ook wel lagere prijzen gaan gelden, maar Apple houdt vast aan de hierboven genoemde adviesprijzen. Sta je nu op het punt om draadloze oortjes te kopen, dan zijn de Beats Studio Buds de beste keuze. Niet alleen zijn ze goedkoper, maar ze zijn ook gloednieuw en je loopt niet het risico dat ze alweer spoedig worden vervangen door een opvolger. Bij de AirPods Pro is dat wat minder zeker: er zal in 2022 (of misschien zelfs eerder) een opvolger uitkomen en dan krijg je misschien spijt van je aankoop.

Maar de Beats Studio Buds hebben toch ook wat tekortkomingen ten opzichte van de AirPods Pro, zoals je verderop zult zien.

Design van de Beats Studio Buds vs AirPods Pro

De plus- en minpunten van de Beats Studio Buds:

+ Meer kleuren: rood, zwart en wit

+ Geen steeltje (kwestie van smaak)

– Geen draadloos opladen

Wat het uiterlijk betreft is er een duidelijk verschil: de AirPods Pro hebben korte steeltjes en bij de Buds is dat niet het geval. Het is een kwestie van smaak of je dit mooier vindt. Beide oortjes zijn volledig draadloos en worden geleverd met drie rubberen oortips, zodat het goed in je oren blijft zitten. Ze worden beide geleverd in een doosje, dat qua uiterlijk niet eens zoveel verschilt.

Maar alleen het doosje van de AirPods Pro is draadloos op te laden, terwijl je voor de Buds altijd een USB-C-kabel nodig hebt. Daar staat tegenover dat je bij de Buds kunt kiezen uit drie kleuren (rood, zwart en wit). De AirPods zijn alleen in iconisch wit verkrijgbaar.

Beats Studio Buds AirPods Pro AirPods 2 Kleuren Rood, wit, zwart Wit Wit Uiterlijk Dopje Kort steeltje Lang steeltje Rubberen eartips Ja, 3 maten Ja, 3 maten Nee Oplaaddoosje USB-C Lightning + draadloos Lightning + draadloos (optioneel)

Audio van de Beats Studio Buds en AirPods Pro

De plus- en minpunten van de Beats Studio Buds:

– Minder goede ruisonderdrukking

– Minder goede transparantiemodus

Als het om de audio gaat zijn er ook op het eerste gezicht veel overeenkomsten: beide bieden een prima geluidskwaliteit, zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus om de wereld om je heen te kunnen horen. Toch is er verschil: volgens de eerste online reviews werkt de ruisonderdrukking en de transparantie op de AirPods nét iets beter, wat het prijsverschil zou kunnen verklaren. ANC en transparantie op de Buds is goed genoeg, maar niet het beste wat er op de markt is. Beide oortjes bieden support voor Spatial Audio (Dolby Atmos) voor muzieknummers van Apple Music.

Beats Studio Buds AirPods Pro AirPods 2 Dolby Atmos Ja Ja Nee ANC Ja, redelijk Ja, goed Nee Ruisonderdrukking Ja, redelijk Ja, goed Nee

Technische eigenschappen: Beats Studio Buds vs AirPods Pro

De plus- en minpunten van de Beats Studio Buds:

+ Veel meer functies voor Android-gebruikers

+ Langere batterijduur

– Doosje niet draadloos oplaadbaar

– Geen W1- of H1-chip, waardoor sommige functies ontbreken

– Geen oordetectie

De Beats Studio Buds hebben een langere batterijduur van 8 uur als je geen ANC en transparantiemodus gebruikt. Doe je dat wel, dan heb je 5 uur gebruiksduur. In combinatie met de oplaadcase kun je 24 uur lang naar muziek luisteren. Bij de AirPods Pro heb je ook 24 uur batterijduur, maar ze bieden slechts 5 uur gebruiksduur per oortje en 4,5 als je ANC en transparantiemodus inschakelt.

Zoals al eerder gezegd lijken de oplaaddoosjes op elkaar, maar er zijn wel verschillen. Het doosje van de AirPods Pro is draadloos op te laden en is voorzien van een Lightning-aansluiting. Bij de Buds heb je alleen een USB-C-poort om op te laden. Dit werkt dus alleen via de kabel.

Als je Apple-gebruiker bent zijn de AirPods Pro de beste keuze. Je kunt ze dankzij de H1-chip makkelijk koppelen via je iCloud-account, audio delen met andere gebruikers en snel wisselen tussen je apparaten. Bij de Beats Studio Buds heb je geen W1- of H1-chip, maar een speciaal ontwikkelde chip van Beats. Je kunt wel gemakkelijk een koppeling maken en ook ‘Hé Siri’ is beschikbaar, maar je hebt toch niet alle mogelijkheden. Je kunt niet naadloos wisselen met andere Apple-apparaten en je kunt ook niet je audio delen. Ook heb je geen oordetectie, waarbij de oortjes automatisch pauzeren als je ze uitneemt. Bluetooth 5.0 zit er wel in en je kunt ze ook met de Zoek mijn-app opsnorren als je ze kwijt bent. Verder zijn ze zweet- en waterbestendig, vergelijkbaar met de AirPods.

Voor Android-gebruikers bieden de Buds erg veel voordelen: daar heb je bijna alle functies tot je beschikking, ongeacht of je iPhone- of Android-gebruiker bent. Zo bieden ze Android Fast Pair voor gemakkelijk koppelen, hebben een Quick Settings-widget om je instellingen aan te passen en de batterijduur te zien en je kunt ze terugvinden met Google Find My Device. Dit heb je niet op de AirPods. Android-gebruikers kunnen ook de bijbehorende Beats-app downloaden om bijvoorbeeld ANC en transparantie uit te kunnen schakelen. Verder kun je hiermee de play-knop instellen, bijvoorbeeld om bij lang indrukken de Google Assistent te activeren. Aan al deze extra’s heb je héél veel als je Android-gebruiker bent, maar Apple-gebruikers zullen er hun schouders voor ophalen.

Beats Studio Buds AirPods Pro AirPods 2 Oortjes zonder ANC 8 uur 5 uur 5 uur Oortjes met ANC 5 uur 4,5 uur 4,5 uur Capaciteit doosje 16 uur 19+ uur 19+ uur Totale gebruiksduur 24 uur 24+ uur 24+ uur Snelladen Ja Ja Ja Na 15 minuten opladen kun je… 3 uur luisteren 3 uur luisteren 3 uur luisteren H1-chip Nee, eigen chip Ja Ja Android-functies Ja Nee Nee Oordetectie Nee Ja Ja Bluetooth 5.0 Ja Ja Ja Zweet- en waterbestendig Ja Ja Ja Find My-ondersteuning Ja Ja Ja Hé Siri Ja Ja Ja

Conclusie Beats Studio Buds vs Apple AirPods Pro

Moet je kiezen tussen de Beats Studio Buds of de AirPods Pro, dan zijn er toch meer verschillen dan je op het eerste gezicht zou denken. Als verstokte Apple-gebruiker ben je beter af met de AirPods Pro, omdat je veel meer functies hebt en een betere integratie met je andere apparaten. Bovendien zijn de actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus beter. Maar je bent ook duurder uit en loopt het risico dat binnenkort nieuwe AirPods Pro worden uitgebracht.

Geef je niet zoveel om die extra functies en het extra gebruiksgemak, ben je Android-gebruiker of zit je gewoon krap bij kas, dan zijn de Beats Studio Buds geen slechte keuze. Zeker gezien het feit dat de prijs veel lager ligt. Gebruik je je oortjes vooral met de iPhone en wissel je niet constant tussen apparaten, dan heb je met deze oortjes ook ruimtelijke muziek die goed klinkt. Ze zijn duidelijk op een verschillend publiek gericht en dat is OK.

De uiteindelijke beslissing kan neerkomen op heel persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld of je altijd al zwarte oortjes wilde hebben of de stokjes van de AirPods helemaal niks vindt. Met beide zit je goed, maar voordat je je keuze maakt is het nuttig om te weten dat er wel verschillen zijn.

Beats Studio Buds kopen

De Beats Studio Buds zijn verkrijgbaar in pre-order via Apple en andere winkels. Ze worden vanaf 25 juni geleverd. De diverse AirPods-modellen zijn via verschillende winkels verkrijgbaar, vaak voor een lagere prijs.