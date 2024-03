Google: ‘Chrome gaat 25% meer phishing-sites blokkeren’ (ook op iPhone en Mac)

Jezelf beschermen tegen phishing is nog altijd belangrijk. Kwaadwillenden worden steeds slimmer en daarom wordt het – zeker voor minder technisch onderlegde mensen – alsmaar belangrijker om hier hulp bij te krijgen. Een nieuwe update voor Google Chrome zet stap in de goede richting met een functie genaamd real-time URL protection. Volgens Google moet dit leiden tot 25% minder succesvolle phishingaanvallen.

Real-time URL protection in Google Chrome

Tot nu toe werd je in Chrome al deels beschermd tegen phishing. De browser heeft AI-functies ingebouwd die kwaadaardige websites moeten herkennen en blokkeren. Daarnaast houdt Chrome websites tegen het licht om te controleren of deze bekend staat als phishing-site. Het nadeel hiervan is dat het controlebestand “slechts” iedere 30 tot 60 minuten wordt bijgewerkt omdat het op het apparaat van de gebruiker staat.

Volgens Google bestaan de meeste onveilige websites tegenwoordig minder dan 10 minuten voordat ze weer verdwijnen. Er is dus meer nodig om gebruikers te beschermen. Daarom werkt Google nu samen met Fastly, een Amerikaanse aanbieder van cloud computing-diensten. Het resultaat is real-time URL protection. Wanneer je een nieuwe website bezoekt, zal Chrome direct controleren met een privacy server of de website in orde is. Dat gebeurt dus niet meer op je eigen apparaat. Voor meer informatie over de technische werking verwijzen we je door naar Google’s blog.

Gebruikers hoeven hun browser niet speciaal te updaten om gebruik te kunnen maken van real-time URL protection. Wel kun je als gebruiker nog extra beveiligingsinstellingen inschakelen. Zo is de eerder genoemde AI-bescherming te gebruiken als je ‘Geoptimaliseerde beveiliging’ inschakelt in de Chrome-instellingen. Er is ook een phishingfilter voor Safari, maar dat werkt anders. In onze tip lees je hoe je dat inschakelt.