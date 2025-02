Apple heeft de nieuwe Powerbeats Pro uitgebracht. Deze gekleurde oordopjes met oorhaak zijn vooral bedoeld voor sportief gebruik. Er zitten diverse verbeteringen in en er is zelfs een exclusieve nieuwe functie.

Naast de Beats Solo Buds, Studio Buds+, Fit Pro en Flex, had Beats ook nog lange tijd de Powerbeats Pro in het assortiment. Deze oordopjes zijn gericht op sportieve gebruikers dankzij de oorhaak. De eerste versie verscheen in 2019, maar nu is er eindelijk een opvolger. Er werd al maanden gehint naar de nieuwe Powerbeats Pro 2-oortjes en vandaag zijn deze aangekondigd en direct te bestellen. Het bijzondere is dat er een hartslagsensor in zit.

Vernieuwde Powerbeats Pro 2 officieel

Apple heeft al in september aangekondigd dat er in 2025 een nieuwe generatie Powerbeats Pro uitkomt en nu zijn deze officieel. De Powerbeats Pro 2 hebben hetzelfde algemene ontwerp, maar iets gestroomlijnder en moderner. Het design is wel iets kleiner geworden. Je kunt kiezen uit vier kleuren: gitzwart (zwart), zandstorm (beige/grijs), hyperviolet (paars) en Electric Orange (oranje).

Het nieuwe model heeft een H2-chip en dat is dezelfde chip die je momenteel in de meest recente AirPods-modellen vindt. Er zit verbeterde actieve ruisonderdrukking in. Deze functie ontbrak nog bij het eerdere model, dat alleen ruisisolatie had. Een unieke eigenschap is dat er een ingebouwde hartslagmeter in zit. De Powerbeats Pro waren al gericht op sporters, maar met de ingebouwde hartslagmeter kun je ze ook gebruiken voor je workouts, bijvoorbeeld als je geen Apple Watch hebt. De hartslagmeter werkt samen met apps die integratie met de Gezondheid-app hebben, waaronder Nike Run Club, Slopes en Runna.

Net als bij de AirPods Pro gaat het om in-ear oordopjes. Bij elke set Powerbeats Pro 2 krijg je een oplaadcase meegeleverd, waarin je ze ook kan opbergen. Op de oplaadcase zit een usb-c-poort, maar nieuw is dat je ook draadloos kan opladen. Elk oortje biedt tot 10 uur oplaadtijd en dankzij de oplaadcase kun je dit verlengen tot 45 uur. Bij elke Powerbeats Pro 2 krijg je ook oortips in vijf maten.

Prijs en beschikbaarheid Powerbeats Pro 2

De nieuwe Powerbeats Pro 2 kosten in Nederland €299,95,- en zijn daarmee iets duurder dan de AirPods Pro 2. Ze zijn vanaf nu direct te bestellen bij Apple en worden nog deze week geleverd.