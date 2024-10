Apple gaat in 2025 nieuwe Powerbeats Pro uitbrengen. Deze gekleurde oordopjes met oorhaak zijn vooral bedoeld voor sportief gebruik. Het vorige model is al uit de winkel gehaald.

Originele Powerbeats Pro niet meer te koop

Update 19 oktober 2024: Apple heeft de Powerbeats Pro uit de winkel gehaald. In september kondigde Beats aan dat er in 2025 een opvolger van de Powerbeats Pro aankomt en nu stoppen Apple en Beats al met de verkoop van het originele model uit 2019/2020. Wie dat wil kan nog voorraden bij andere winkels aantreffen, maar dat zal langzamerhand afnemen. Apple heeft nog niet gezegd wanneer in 2025 we de Powerbeats Pro 2 kunnen verwachten.

Hieronder lees je ons originele artikel van 4 september 2024.

Vernieuwde Powerbeats Pro 2 komt in 2025

Apple heeft aangekondigd dat er in 2025 een nieuwe generatie Powerbeats Pro uitkomt. De tweede generatie was alvast op sociale media te zien in de oren van MLB-sporter Shohei Ohtani. De teaser voor het nieuwe model laat zien dat de Powerbeats Pro 2 hetzelfde algemene ontwerp heeft, maar iets gestroomlijnder en moderner. Verdere details ontbreken nog. Er zijn nog geen hints over eventuele nieuwe functies, zoals actieve ruisonderdrukking.

We verwachten wel een nieuwe Beats-chip, die bijvoorbeeld Zoek mijn, gemakkelijk koppelen op Android en meer mogelijk gaat maken. De huidige Powerbeats Pro hebben een H1-chip, vergelijkbaar met die in de AirPods 2. Sindsdien is Beats overgestapt op eigen audiochips, om de compatibiliteit met iOS en Android mogelijk te maken.

Originele Powerbeats Pro verschenen in 2019

De Powerbeats Pro werden in 2019 geïntroduceerd en zijn vooral bedoeld om naar muziek te luisteren tijdens het sporten, zonder het risico dat oordopjes wegvliegen. Naast een siliconen tip heeft de Powerbeats Pro ook een oorhaak om hem op zijn plaats te houden. Het zijn volledig draadloze oordopjes, voorzien van speciale H1-chip met Hé Siri-herkenning, net zoals de AirPods 2 en nieuwer. Ze hebben een andere pasvorm en zijn waterbestendig. Ook zitten er verstelbare oorhaken aan, die ervoor zorgen dat ze goed blijven zitten tijdens het sporten. Er zitten fysieke knoppen op om het volume te regelen en van nummer te wisselen. Je kunt er niet in knijpen of op tikken om te bedienen. In 2020 kwam er een nieuw model, die al vroegtijdig uitlekte via de FCC-database. Die gebruiken nog steeds Bluetooth 5.0, maar er is een kleine aanpassing aan de draadloze vermogensuitvoer gedaan. Mogelijk was dit bedoeld om de batterijduur iets te verlengen. De originele Powerbeats Pro gaan 9 uur mee en dat is langer dan de meeste AirPods, die het ongeveer 5 uur volhouden. Lees ook onze Powerbeats Pro review voor meer ervaringen.

De Powerbeats Pro kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Zo kun je één oortje gebruiken om te telefoneren, net als bij de AirPods het geval is. Het doosje is echter niet draadloos op te laden. Apple verkocht de PowerBeats Pro tot voor kort nog voor €299,95 maar dat is een vrij hoge prijs als je bedenkt dat de AirPods Pro 2 inmiddels veel meer functies hebben gekregen en goedkoper zijn. Bij andere winkels kun je de Powerbeats Pro gelukkig wel goedkoper vinden, maar daar zal de voorraad de komende maande ngaandeweg opdrogen.

