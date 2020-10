Apple Watch scherm kapot

Op internet zijn diverse verhalen te vinden van mensen die opeens zagen dat het scherm van hun Apple Watch was verdwenen of was losgeschoten. Vaak gebeurde het zomaar en was er geen duidelijke verklaring voor. Ook kan het gebeuren dat de Apple Watch op de grond valt, waarbij het scherm kapot gaat. Wat kun je in zo’n geval doen?

Mogelijke oorzaken van een loszittend scherm

Eén van de mogelijke oorzaken is een opgezwollen batterij, waardoor het scherm er als het ware uit wordt gedrukt. Dit zal pas gebeuren als de Apple Watch wat ouder is, zo’n drie jaar of meer. De batterij duwt het scherm naar buiten. Apple is op de hoogte van dit probleem, dat zich vooral voordoet bij de eerste generatie Apple Watch (Series 0). We hebben van meerdere lezers gehoord dat Apple bij een opgezwollen batterij coulanter is. Problemen met de batterij worden in de winkel opgespoord met een speciale test.

Een andere oorzaak is dat er trekkrachten op het scherm zijn uitgeoefend. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je een stevig klevende screenprotector van het scherm hebt getrokken, of als je ergens achter bent blijven haken. Gebeurt dit bij ouder Apple Watch-model, dan heb je er vaak geen garantie meer op.

Stap 1: Check je garantie

Apple geeft standaard 1 jaar Apple Watch-garantie en als consument krijg je daar nog een tweede jaar consumentenbescherming bij.

Dat betekent dat je het eerste jaar bij problemen terug kunt gaan naar een Apple Store of een erkende reparatiepartner. Wordt het scherm er bijvoorbeeld door een opgezwollen batterij uit gedrukt of valt het scherm spontaan uit het horloge, dan zal Apple kosteloos de Apple Watch repareren of vervangen.

In het tweede jaar heb je bij aankopen die je als consument hebt gedaan ook nog garantie, maar je zult dan terug moeten naar de winkel waar je de Apple Watch hebt gekocht. Dit zal wat lastiger zijn, aangezien je bij MediaMarkt en soortgelijke winkels vaak wat mindere service krijgt dan in een Apple Store. Heb je je Apple Watch via een (buitenlandse) koopjessite gekocht, dan zal het een stuk lastiger zijn om aan te kloppen bij het originele verkooppunt.

Je hebt in het tweede jaar dus GEEN garantie als je de Apple Watch:

zakelijk hebt gekocht

buiten de EU hebt gekocht

cadeau hebt gekregen, bijvoorbeeld via een winactie

Ook hierbij gelden als uitzondering van officiële reparatieprogramma’s, zoals voor de Apple Watch Series 0.

Heb je een Apple Watch van de eerste generatie (Series 0) uit 2015? Dan kun je nog te maken krijgen met een ander probleem: niet alleen het scherm aan de voorkant, maar ook de achterkant kan los komen te zitten. Dit heeft eveneens te maken met de lijmlaag, die gaandeweg los komt te zitten.

Apple heeft daarom de garantie voor deze modellen verlengd tot drie jaar na aankoop. Dit geldt zowel voor opgezwollen batterijen als voor een loszittende voorkant of achterkant. Weet je niet welk Apple Watch-model je hebt, kijk dan even in onderstaand artikel.

Stap 2: Laat je Apple Watch repareren

Apple adviseert om een Apple Watch niet meer te dragen als de behuizing niet meer intact is. Gevaarlijk is het overigens niet, want de stroomsterkte van de batterij is te zwak om je een elektrische schok te geven. De Apple Watch blijft ook nog gewoon functioneren, zolang de connectorkabel met het scherm verbonden blijft. Maar toch is het aan te raden om er niet te lang mee te blijven rondlopen.

Beware of exploding #AppleWatch! After 6 months the screen randomly popped off while wearing the watch- @Apple HK blamed a "swollen battery" pic.twitter.com/7qxtHw7Zje — Stephanie Linker (@steph_linker) April 16, 2017

Omdat het scherm nog maar aan één connectorkabel vast zit, kan het zomaar losraken. Vanaf dat moment is je Apple Watch totaal onbruikbaar en ben je verder van huis. We raden uiteraard ook af om met een dergelijke Apple Watch nog te gaan zwemmen of douchen.

Valt de Apple Watch nog onder garantie, dan is de keuze natuurlijk eenvoudig: laat het zo snel mogelijk doen. Moet je zelf voor de kosten opdraaien (bijvoorbeeld als zakelijke klant), dan is het een afweging of je dit ervoor over hebt.

Dit zijn de prijzen die Apple rekent voor het vervangen van je scherm bij de aluminium modellen:

Series 4 en 5: €341,10

Series 3: €181,10

Series 2: €251,10

Series 0 en 1: €221,10

Zoals je ziet is de reparatie vrij prijzig. Bij de Series 0 tot en met 2 is het eigenlijk niet meer de moeite om te laten repareren. Daarmee maakt Apple als milieuvriendelijk bedrijf een slechte beurt. Je kunt via Marktplaats voor minder een tweedehands Apple Watch kopen die minder mankementen vertoont.

Je moet zelf overwegen of ruim 200 euro investeren in een ouder model nog wel de moeite waard is. Je zou die 200 euro ook kunnen investeren in een nieuwer model zoals een Series 3 of Apple Watch Series 4. In ons overzicht Apple Watch kopen zie je hoeveel je hiervoor kwijt bent.

Heb je een Apple Watch Series 3, dan is de keuze wat lastiger. Je zou een tweedehands Series 3 kunnen vinden, maar daarmee ben je ook al snel 250 euro kwijt. Je hebt dan in feite nog steeds een oud model met een al enigszins versleten batterij. Laat je ook nog de accu vervangen, dan ben je meer dan 400 euro kwijt. In dat geval kun je beter een nieuwe Series 3 in de winkel kopen of doorsparen voor een Series 4 of 5.

Andere oplossingen bij een loszittend Apple Watch-scherm

Ook op de iCulture-redactie hebben we te maken gekregen met een loszittend Apple Watch-scherm. Het ging hierbij om de Series 3. Omdat het horloge niet als consument was gekocht, hadden we in het tweede jaar geen garantie meer en stond ons een rekening van ruim 200 euro te wachten. Dat hadden we er niet voor over, zeker omdat er over 1,5 maand een nieuw model zou uitkomen.

Wil je geen geld steken in een reparatie, maar moet je nog wel een paar weken of maanden overbruggen, dan zijn er gelukkig oplossingen. Na verschillende oplossingen te hebben geprobeerd, kwamen we uit op een flexibele cover van 8 euro die het scherm op z’n plek houdt. Dit voorkomt dat het scherm er telkens uit valt. Het aanraakgevoelige gedeelte van het scherm zelf blijft onbedekt en is dus gewoon te gebruiken. Je kunt deze flexibele hoes ook gebruiken in combinatie met een screenprotector.

Dergelijke covers zijn ongetwijfeld voor nog minder geld verkrijgbaar bij AliExpress en dergelijke, maar dan moet je er een paar weken op wachten terwijl je dit accessoire snel nodig hebt.

