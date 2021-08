Je kunt een kapotte iPhone omruilen bij Apple als deze niet meer te repareren is. Dit kan ook als je geen garantie meer hebt. In deze tip leggen we uit hoe het omruilen van iPhones werkt en aan welke voorwaarden je moet voldoen om er gebruik van te maken.

Als je toestel kapot gaat buiten de iPhone-garantie, dan kan dat een behoorlijke financiële tegenvaller zijn. Zeker als je iPhone total-loss is en niet meer te repareren valt. Een nieuwe iPhone kost honderden euro’s. Gelukkig is er nog een andere manier: je kunt de kapotte iPhone omruilen in de Apple Store voor een gereviseerd exemplaar. Er zitten wel kosten aan en er gelden een aantal voorwaarden.



Hieronder lees je over:

iPhone kapot? Dit zijn je opties

Is je iPhone door eigen schuld of buiten de garantieperiode kapot gegaan, dan kun je vier dingen doen:

Uithuilen en opnieuw beginnen: Is de iPhone niet meer te repareren, dan neem je je verlies en ga je naar de winkel om een nieuwe iPhone te kopen. Dit is de snelste, maar ook de duurste optie. Het kan slimmer.

Omruilen in de Apple Store: Is de iPhone niet meer te repareren, dan kan omruilen in de Apple Store een goede optie zijn. Hoe dit werkt lees je verderop.

Laten repareren: Is de iPhone licht beschadigd en nog goed te repareren, dan raden we aan om voor iPhone-reparatie te kiezen. Doe dit bij voorkeur via de Apple Store of een erkend Apple-reparatiebedrijf. Valt je toestel nog onder de garantie, dan is laten repareren door Apple de verstandigste optie. Buiten de garantie zou je voor al wat oudere toestellen ook voor een goedkoop reparatiebedrijf kunnen kiezen, vooral als het om simpele werkzaamheden gaat.

Check je verzekering: Mogelijk is de schade gedekt onder de inboedelverzekering of een speciale toestel- of kostbaarhedenverzekering. Is de schade door een vriend veroorzaakt, dan zou je ook gebruik kunnen maken van de aansprakelijkheidsverzekering. Lees meer in ons artikel iPhone verzekeren? Bekijk

iPhone omruilen in de Apple Store

Stel je bent uitgegleden met de iPhone en het toestel is volledig kapot en kromgebogen. Reparatie heeft geen zin meer en zou veel te duur uitpakken. In zo’n geval zou je ermee terug kunnen gaan naar de Apple Store en vragen of je de iPhone kunt omruilen.

Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

De iPhone is behoorlijk kapot en is niet meer te repareren.

De iPhone moet in originele staat zijn; met name de batterij mag niet zijn vervangen door een niet-origineel exemplaar.

Je kunt de iPhone alleen omruilen voor hetzelfde model, het is dus geen manier om goedkoop te upgraden naar een nieuwer model.

Let op: wij bepalen niet de regels en procedures die Apple hanteert. We verwachten dat lezers zelf bij Apple informeren of ze voor de omruilregeling in aanmerking komen en welke voorwaarden daarvoor gelden.

iPhone inruilen: wat kost het?

Er zijn kosten verbonden aan het omruilen van een iPhone. Hoeveel dat is kun je terugvinden op de pagina met serviceprijzen van Apple. Deze kun je hier raadplegen. Het verschilt nogal per model: hoe nieuwer het toestel, hoe meer je betaalt.

Onderstaande prijzentabel geldt voor de iPhone 12 en was actueel in augustus 2021. Voor andere modellen en latere prijzen: check de website van Apple.

iPhone inruilen: zo werkt het

Wil je kijken of je je iPhone kunt inruilen in de Apple Store, dan ga je als volgt te werk:

Maak een afspraak met de Apple Support voor een bezoekje aan de Apple Store in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Brussel of een erkend Apple-reparatiebedrijf bij jou in de buurt. Je lees hier meer over op onze pagina over contact met Apple Support opnemen. Voordat je naar de afspraak gaat, maak je een back-up van je gegevens (als dat nog mogelijk is). Meld je op het afgesproken tijdstip in de Apple Store bij een van de supportmedewerkers die rondlopen met een iPad. De medewerker van de Genius Bar zal de iPhone onderzoeken en mogelijke reparatieopties uitleggen. Als de iPhone nog gerepareerd kan worden is dat bij de Apple Store vaak ongunstig. Je betaalt dan bovengenoemde prijzen, bent de iPhone een paar dagen kwijt en krijgt precies hetzelfde toestel terug, inclusief krasjes en andere slijtage. Is de iPhone echter total loss en is reparatie onbegonnen werk, dan zal Apple het toestel omruilen. Je krijgt bij de Apple Store een vervangend toestel. Dit is het meest gunstig, want daardoor ben je je iPhone niet voor langere tijd kwijt. Je krijgt dan vaak een gereviseerd (remanufactured) exemplaar, dat er zo goed als nieuw uitziet.

Je krijgt bij omruilen hetzelfde toestel. Je hebt helaas niet de mogelijkheid om tegen bijbetaling voor een nieuwer of duurder toestel te kiezen.

Bekijk ook iPhone-garantie: dit moet je weten over garantie op iPhones Hoe is de iPhone garantie geregeld bij Apple? Geldt de iPhone garantie ook in het buitenland? Is AppleCare iets anders dan gewone garantie? Kortom: je leest hier alles over de garantie op je iPhone.