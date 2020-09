Vind je het appicoon van een bepaalde Mac-app niet mooi? In deze tip leggen we uit hoe je dit icoon kunt veranderen in een paar simpele stappen. Zo krijg je een persoonlijker systeem.

Appicoon wijzigen op de Mac

Op de Mac is het mogelijk om het icoontje van een app aan te passen. Dat kan een welkome functie zijn voor iedereen die graag het uiterlijk van macOS nog meer naar zijn of haar hand wil zetten. Het is zelfs mogelijk om het icoon van een USB-stick of externe harde schijf aan te passen. Met een paar simpele stappen krijg je het voor elkaar.

Waarom een app-icoon aanpassen?

Er kunnen verschillende reden zijn om een app-icoon aan te passen. Sommige mensen houden ervan om alles naar hun eigen hand te zetten, zodat het bijvoorbeeld goed past bij de andere icoontjes of bij een achtergrondfoto. Het kan ook zijn dat je een appicoon niet mooi vindt, nadat de ontwikkelaar op een nieuw logo is overgestapt. Zo leverde het nieuwe appicoon van Slack nogal wat kritiek op. Sommige mensen willen liever het oude icoontje blijven gebruiken.

Het kan ook functioneel zijn om een icoontje aan te passen. Als je een echte power user bent wil je misschien een icoontje dat extra opvalt, zodat je er nog minder moeite voor hoeft te doen om het te zoeken.

Bekijk ook In Safari favicons gebruiken: zo krijg je icoontjes op tabbladen Mis je in Safari de icoontjes van websites in je tabbladen? Deze favicons kun je gemakkelijk zichtbaar maken en in deze tip leggen we uit hoe dit werkt in de Safari-browser op iPhone, iPad en Mac.

Hoe pas ik een app-icoon aan?

Het icoon van een app, USB-stick of ander item in macOS aanpassen is erg makkelijk. Let wel op dat je een afbeelding gebruikt die ongeveer dezelfde vorm heeft als een gewoon app-icoon. Anders wordt het er niet mooier op.

Je doet het als volgt:

Download of creëer het icoontje dat je wilt instellen. Kopieer de afbeelding van het icoontje (Command + C). Zoek in Finder naar de app waarvan je het icoontje wil aanpassen (vaak in de Programma’s-map) en selecteer deze. Klik op je rechtermuisknop op de naam van het programma en klik op Toon info of druk Command + I in. Klik linksboven op het kleine icoontje en plak het nieuwe icoon met Command + V (voer eventueel je wachtwoord in).

Bonustip: Je kunt ook een afbeelding slepen naar het kleine icoontje.

Je nieuwe icoon is nu ingesteld. Zie je dit nog niet direct in het Dock verschijnen? Sluit dan eventueel het programma af en open Terminal. Tik het volgende commando in: killall Dock. Nu zou het icoon zichtbaar moeten zijn.

Hoe zet ik het oude icoontje weer terug?

Ben je uitgekeken op het zelf ingestelde icoon? Dan volg je stap 1 tot en met 4 opnieuw. Klik opnieuw op het kleine icoontje linksboven en vervolgens op backspace om het originele icoon weer terug te zetten. Je kunt ook de toetscombinatie Command + X gebruiken om het icoon eruit te knippen. Ook hier kan om je wachtwoord worden gevraagd.

Op iCulture hebben we nog meer tips om je Mac persoonlijker te maken, zoals deze tip, die laat zien hoe je het Siri-icoon verwijdert van je menubalk.