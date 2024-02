Breuken typen op de iPhone is gemakkelijk - als je weet hoe het moet! We leggen twee trucs uit om breuken met de juiste opmaak te typen op een iPhone of iPad.

Perron negen driekwart (oftewel 9¾) is in de Harry Potter-boeken een perron op het treinstation King’s Cross in Londen. Zo heel vaak zul je 9¾ niet willen opschrijven, maar als je vaak met breuken te maken hebt, is het wel zo handig om te weten hoe je ze kunt intikken op je iPhone of iPad. We bespreken twee trucs waarmee dat heel gemakkelijk kan: internet en Pages. Daarnaast heb je op de Mac de beschikking over Tekenweergave voor het schrijven van breuken.

Breuken zoeken op internet

Toen we Perron 9¾ wilden opschrijven, hebben we natuurlijk geen moeilijke trucs uitgehaald. De naam van het perron staat overal op internet en het enige wat je hoeft te doen is het karakter simpelweg kopiëren en in je chatbericht of document plakken. Dat werkt natuurlijk prima bij veelvoorkomende breuken zoals ½ en ¼, maar wat te doen als je minder voor de hand liggende breuken zoals ⅝ wil typen? In dat geval ben je aangewezen op Pages op de iPhone.

Breuken schrijven in Pages

Voor het schrijven van breuken kun je terecht in alle Apple iWork-apps, te weten: Pages, Numbers en Keynote. Omdat Pages het meest voor de hand ligt, leggen we het hiermee uit. Maar in Numbers en Keynote werkt het precies hetzelfde. Na het opschrijven van de breuk in de juiste opmaak kopieer je het naar je chatbericht, e-mail of andere toepassing.

Open Pages op de iPhone. Tik op de drie puntjes bovenin . Blader omlaag en tik op Instellingen > Autocorrectie. Zet de schakelaar aan bij ‘Maak breuken automatisch op’. Tik op Gereed. Tik een breuk (bijvoorbeeld 5/8) en ga door met typen of tik op de Return-toets. De breuk zal nu automatisch worden opgemaakt. Kopieer de breuk naar de gewenste app.

Dit werkt alleen bij getallen tot en met 10, dus van 1/2 tot en met 9/10. Als je 1/20 of 1/58 tikt zal er geen breuknotering van worden gemaakt.

Heb je vaak bepaalde breuken nodig, bijvoorbeeld omdat je vaak schrijft over lp’s die op 33⅓ toeren per minuut moeten worden afgespeeld, dan kun je het beste een Pages-document met veelvoorkomende breuken achter de hand houden. Je kunt ze dan kopiëren als je ze nodig hebt.

Breuken typen op de Mac

Op de Mac heb je verschillende manieren om breuken te typen. In Microsoft Word op de Mac is het mogelijk om een beperkt aantal breuken te gebruiken: namelijk 1/2, 1/4 en 3/4. Pages heeft meer mogelijkheden en kan net als op de iPhone alle breuken tussen 1/2 tot 9/10 aan.

Voor gangbare karakters kun je ook terecht in de Tekenweergave. Deze ken je misschien van het overzicht met emoji, maar je kunt er ook enkele breuken mee typen:

Open een Pages-document en begin te typen. Druk op het wereldbolletje op je toetsenbord (ook te bereiken via het menu: Wijzig > Emoji’s en symbolen). Tik in ‘fraction’ en je ziet onderstaand overzicht met gangbare breuken. Kies er eentje uit en hij verschijnt meteen in de tekst.

Eventueel zou je ook naar deze website kunnen gaan om de Unicode-karakters van twintig veelgebruikte breuken op te zoeken, zodat je ze in je eigen document kunt gebruiken.

Eventueel zou je ook naar deze website kunnen gaan om de Unicode-karakters van twintig veelgebruikte breuken op te zoeken, zodat je ze in je eigen document kunt gebruiken.