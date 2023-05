Er zijn niet zo heel veel slimme plantsensoren die je helpen bij het verzorgen van je planten. En da's eigenlijk best gek, aangezien iedereen wel een paar kamerplanten in huis heeft gaan die het liefst zo lang mogelijk volhouden. De FYTA Beam gaat je helpen.

FYTA Beam plantsensor

We hebben het dan niet over de €1,99 kostende basilicumplant uit de supermarkt, maar over een dure kamerplant van een paar tientjes die je liever niet dood ziet gaan. Voor buitenshuis heb je de Gardena Smart Sensor (ca. 65 euro) die eigenlijk alleen de bodemvochtigheid meet en voor binnenshuis is er sinds een tijdje de veel compactere FYTA Beam (ca. 40 euro). Dit is een kleine sensor die je in de bloempot steekt en informeert over waterbehoefte, licht, voedingsstoffen en pH-waarde van de bodem. Zo kun je zorgen voor de best mogelijke omstandigheden om je plant te laten overleven.



Deze sensor wordt gemaakt door een Duits bedrijf (maar de interface van de app is er ook in het Engels) en heeft de afgelopen tijd meerdere firmware-updates gekregen. Versie 2.0 van de FYTA-app bevat ook weer wat nieuwe functies. Zo kun je nu behalve planten die in potgrond staan, ook planten verzorgen die boomschors of andere bloempotvulling staan zoals orchideeën of vleesetende planten. Verder kun je de sensor kalibreren. De sensor is overigens ook weerbestendig, dus hij kan ook op het balkon of in de tuin worden neergezet voor het in de gaten houden van je groente- en kruidentuin. Opvallend is wel, dat FYTA de sensor op marketingfoto’s bij voorkeur afbeeldt met een vetplant die weinig verzorging nodig heeft:

FYTA is drie jaar geleden gestart op Kickstarter en haalde toen rond de 54.000 euro op, dankzij geld van 700 investeerders. Die hadden de eerste jaren nog wel te maken met een product dat nog erg beta aanvoelde en veel “under construction”-meldingen bevatte. Inmiddels is het een goed functionerend accessoire geworden, al blijft het nog steeds een nicheproduct, dat te duur is om voor al je planten aan te schaffen.

De sensor kost iets meer dan 40 euro en meet 5,6 cm bij 3,2 cm. Het staafje dat je in de grond steekt is 7,5 cm lang. Daarnaast kun je een WiFi-hub aanschaffen om ook onderweg je planten in de gaten te kunnen houden. Deze kost eveneens nog eens 40 euro. De koppeling met de iPhone verloopt via Bluetooth 5.0. Daarnaast heb je nog enige kosten aan de knoopcellen (CR2032) die eens in de twee jaar vervangen moeten worden. Overigens is de app ook los te gebruiken, als een naslagwerk met meer dan 1.400 planten. De app kan met de camera jouw plant herkennen (zoals talloze apps in dit genre), maar de verzorging moet je dan wel verder zelf doen.

