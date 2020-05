In macOS heb je verschillende standaard toetscombinaties voor snelle acties, maar je kan ook bestaande menu-opties zelf van een eigen toetscombinatie voorzien. In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Zelf Mac-snelkoppelingen maken

macOS beschikt standaard over handige snelkoppelingen of toetscombinaties, zoals command+tab om snel te wisselen tussen apps en command+w om een venster te sluiten. Naast deze standaard set van snelkoppelingen kun je ook eigen snelkoppelingen maken, voor acties of apps die je vaak gebruikt.

Eigen toetscombinaties of snelkoppelingen maken in macOS

In de systeemvoorkeuren op je Mac kun je zelf toetscombinaties toevoegen voor menu-opties die al standaard aanwezig zijn. In ons voorbeeld gebruiken we hiervoor ‘Wijzig naam’, maar je kunt natuurlijk ook iets anders kiezen.

Klik in de menubalk op het Apple-logo. Klik op Systeemvoorkeuren. Klik op Toetsenbord Vervolgens klik je op Toetscombinaties. Tenslotte klik je het onderste item uit het lijstje Toetscombinaties voor programma’s. Nu kun je met de “+” plus-knop zelf toetscombinaties toevoegen die in elke app te gebruiken zijn, tenzij je ze toewijst aan een specifiek programma. In ons geval gaan we uit van een toetscombinatie die in alle programma’s werkt. Volg daarvoor onderstaande stappen. Houd er wel rekening mee dat je elke toetscombinatie maar één keer kunt gebruiken. Klik op de “+” plusknop; een nieuwe pop-up verschijnt. Voer bij Menunaam de naam in van de menu-optie die je wilt toevoegen. Klik vervolgens op het lege veld bij Toetscombinatie. Tenslotte voer je op je toetsenbord de toetscombinatie uit die je aan de menu-optie wilt toevoegen. Tevreden? Klik op Voeg toe om je keuze definitief te maken.

Nu zul je zien dat achter de menu-optie in de menubalk de door jou toegevoegde toetscombinatie wordt weergeven, zoals je in bovenstaande afbeelding kunt zien.

Toetscombinatie voor specifieke programma’s toevoegen

Zoals hiervoor al aangegeven kun je ook toetscombinaties voor specifieke programma’s toevoegen. Wederom gaat het om menu-opties die al in het programma aanwezig zijn. Je kunt geen nieuwe menu-opties toevoegen. Om een toetscombinatie toe te voegen, voer je de stappen 1 t/m 6 hierboven opnieuw uit, vervolgens klik je op het uitklapmenu achter Programma’s en kies je het programma waarvoor je een toetscombinatie wilt toevoegen, bijvoorbeeld Safari. Daarna volg je opnieuw stap 7 t/m 10.

In ons voorbeeld voegen we een toetscombinatie toe waarmee we het geluid van het actieve tabblad kunnen dempen. Je kunt aan elke optie een toetscombinatie toevoegen als dat nog niet het geval is. Dit kun je controleren door in de desbetreffende app te checken of achter de verschillende menu-opties al een toetscombinatie wordt weergegeven. Is dat nog niet het geval, dan kun je er zelf een aanmaken.

