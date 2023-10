Ecobee maakt voornamelijk thermostaten, die ook wel in Nederland verkrijgbaar zijn (zoals deze met HomeKit). Nu komt daar een videodeurbel met HomeKit bij, met als bijzonderheid dat je de beelden kunt livestreamen naar de thermostaat. Dit is een functie die we al lang bij Google’s Nest hadden verwacht, maar die nooit van de grond is gekomen. Ondersteuning voor HomeKit Secure Video (HSV) zit er nog niet in, maar dat komt mogelijk op een later moment. Ecobee’s eerder verschenen Smart Camera werkte aanvankelijk ook alleen met een speciaal Smart Security-abonnement, maar de fabrikant voegde later HSV toe.

Videodeurbel met grote kijkhoek

Ook biedt de videodeurbel een vrij grote kijkhoek van 180º graden (175º verticaal, 115º horizontaal). Hierdoor kun je pakketten beter detecteren en heb je mensen bijna van top tot teen in beeld. Hij biedt 1080p opnames tot 30 fps, HDR en nachtzicht tot een afstand van 10 meter. Daarnaast is er audio in twee richtingen mogelijk, inclusief ruisonderdrukking om elkaar beter te kunnen verstaan.

Ecobee videodeurbel werkt alleen bedraad

De groene verlichting rondom de knop maakt meteen duidelijk waar een bezoeker op moet drukken. Wat hij echter niet kan doen is terugvallen op batterijen, als de stroom uitvalt. De Canadese fabrikant heeft er namelijk bewust voor gekozen om vanwege gebruik bij extreme temperaturen (zowel kou als hitte) geen batterij toe te passen. Het betekent uiteraard wel dat je een draad zult moeten trekken en misschien wel een gat in je deur(post) zult moeten boren.

Als je ook een Ecobee Smart Camera in huis hebt, kun je het geluid van de deurbel laten afspelen via de ingebouwde luidspreker, zodat je geen aparte chime nodig hebt. Voor Apple-gebruikers is het ook nog mogelijk om via de Ecobee-app voor iPhone en Apple Watch te praten met de persoon die voor de deur staat.

De voorkant is gemaakt van versterkt glas en de achterkant van een aluminiumlegering. Hij is IP65 waterdicht en stofdicht en is te gebruiken bij temperaturen tussen de -25 en 45° Celsius. De deurbel biedt verder dag- en nachtzicht en radartechnologie voor nauwkeurige detectie. Door activiteitenzones en focusgebieden in te stellen kan de camera nog slimmer worden gemaakt. Daarnaast heeft een bedrijf een sirene in het assortiment waarmee je indringers kunt afschrikken.

Prijs en verkrijgbaarheid Ecobee deurbel

De twee grootste nadelen zijn dat je aan de Smart Security-abonnementen van Ecobee vastzit en dat je voor de live streamingfunctie een vrij prijzige Ecobee-thermostaat nodig hebt. De Ecobee Smart Thermostat Premium kost €389 en werkt met Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings en IFTTT. In de VS kost deze thermostaat overigens maar $249 (excl. tax) dus het is niet zo dat de dollarprijs 1:1 omgerekend kan worden naar euro’s. Dat doet vermoeden dat de prijs van de deurbel ($159) in de richting van de €200 gaat. De kosten lopen dan behoorlijk op. En je moet ook wat geduld hebben, want Ecobee heeft de videodeurbel meteen na de aankondiging alleen nog maar op de Amerikaanse website gezet, maar is nog neit gestart met de verkoop in Europa. Uiteraard houden we je op de hoogte als het zover is. In de tussentijd kun je andere videodeurbellen met HomeKit bekijken.