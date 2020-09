Je kunt de stem van Siri een beller aan laten kondigen zodra je gebeld wordt. Hierdoor spreekt Siri de naam van de beller hardop uit. In dit artikel zie je hoe dit in de praktijk werkt en leggen we uit hoe je dit instelt.

Als je gebeld wordt, kun je niet altijd meteen kijken wie jou probeert te bereiken. Je iPhone of iPad heeft een handige functie waardoor Siri de beller aankondigt. Hierdoor wordt de volledige naam uitgesproken die je van het desbetreffende contact ingesteld hebt. Zo stel je de functie Kondig beller aan met Siri in, zodat je iPhone de naam van de beller kan uitspreken.



Kondig beller aan instellen: naam van de beller op de iPhone uitspreken

Deze handige functie zit verstopt in de instellingen van de Telefoon-app. Het is niet alleen een kwestie van aan of uitzetten, want je hebt een aantal opties waar je uit kunt kiezen. Je stelt het als volgt in:

Open de Instellingen-app. Ga naar Telefoon > Kondig beller aan. Kies hier de gewenste optie.

Je hebt hier de keuze uit de volgende instellingen:

Altijd : De naam van de beller zal altijd uitgesproken worden.

: De naam van de beller zal altijd uitgesproken worden. Koptelefoon en auto : De naam van de beller wordt alleen uitgesproken als je een koptelefoon verbonden hebt of in de auto zit met een Bluetooth-verbinding. Dit geldt niet voor CarPlay.

: De naam van de beller wordt alleen uitgesproken als je een koptelefoon verbonden hebt of in de auto zit met een Bluetooth-verbinding. Dit geldt niet voor CarPlay. Alleen koptelefoon : De naam van de beller wordt alleen uitgesproken bij een aangesloten koptelefoon.

: De naam van de beller wordt alleen uitgesproken bij een aangesloten koptelefoon. Nooit: De naam van de beller wordt nooit uitgesproken.

Op de iPad vind je deze instelling bij FaceTime > Kondig beller aan. Dit werkt dan voor FaceTime Audio-gesprekken en voor telefoongesprekken die via Continuïteit van je iPhone doorgestuurd worden.

De stem die de naam uitspreekt, is afhankelijk van de ingestelde Siri-stem. Wil je dus liever een vrouwelijke stem horen, dan stel je dit in via Instellingen > Siri en zoeken > Siri-stem.

Naast het uitspreken van de naam van de beller op je iPhone, zijn er nog allerlei andere manieren om een beller op je iPhone te herkennen, zonder dat je op het scherm hoeft te kijken. Bijvoorbeeld met je Apple Watch, maar er zijn nog meer mogelijkheden. In onze aparte tip lees je daar alles over. Bovendien kan Siri op de AirPods berichten voorlezen, zodat je kan antwoorden zonder je iPhone erbij te pakken.