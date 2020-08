9292-app gaat tickets verkopen voor openbaar vervoer

Tickets kopen met 9292

De functie is tijdens de pilot alleen beschikbaar voor 1200 gebruikers in de Android-app. Later kunnen alle reizigers het gebruiken, ook op iOS. Het gaat om e-tickets voor het hele traject met trein, bus, tram, metro en veerpont. Je hoeft dan niet meer langs een kaartautomaat, waar je op je beurt moet wachten en knopjes moet aanraken die door anderen zijn gebruikt. Wel worden er servicekosten in rekening gebracht. Het kan ideaal zijn als je tijdens het rennen naar je bus of trein nog snel een ticket nodig hebt, ongeacht welk vervoermiddel je nodig hebt.



9292 verkoopt voorlopig alleen 2e klas treintickers enkele reis voltarief. Voor bus, tram, metro en veer gelden de tarieven van de tickets die de vervoerders beschikbaar stellen. Voor het beschikbaar stellen van de tickets werkt 9292 samen met e-ticketingbedrijf Tranzer.

Met de OV-app Tranzer was het al langer mogelijk om kaartjes te kopen voor het openbaar vervoer. Tranzer rekent hiervoor €0,50 bij betaling via iDEAL en €0,75 voor creditcard. Hierdoor ben je wel altijd wat duurder uit dan als je bijvoorbeeld een kaartje koopt in de NS-app. Er liep nog een andere pilot genaamd Invisible Tickets, maar daar hebben we nooit meer iets van gehoord.

9292: tickets binnenkort op iOS

In het persbericht meldt 9292 dat het “binnenkort” ook op iOS beschikbaar komt. Na de betatest zal de functie voor het hele publiek live gaan, waarbij de feedback wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Onlangs bracht 9292 een compleet vernieuwde app uit, met een ander design en meer reisopties. Lees onze bespreking van 9292 om er meer over te weten. Een vernieuwing was wel nodig ook, want in de voorgaande vijf jaren werd er niet veel aan de app gedaan.