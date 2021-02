Apps in alfabetische volgorde zetten op iPhone en iPad

Standaard volgorde voor je apps

Als je veel apps installeert op je iPhone of iPad, dan kan het lastig zijn om net die ene app terug te vinden. Er zijn verschillende manieren om je beginscherm in te delen, bijvoorbeeld door mappen te maken, de appiconen op kleur te sorteren of door ze in alfabetische volgorde te zetten. Je kunt ze dan snel op basis van beginletter terugvinden. Je hoeft dit niet handmatig te doen, want met de stappen uit dit artikel krijg je de standaard volgorde van alle apps terug. De standaardapps van Apple staan daarbij vooraan, gevolgd door de apps van derden, in alfabetische volgorde. Verderop in dit artikel vertellen we hoe je apps op nog meer manieren kunt terugvinden, door bijvoorbeeld gebruik te maken van Spotlight en de Appbibliotheek.

Let op dat de volgorde van apps wordt aangepast door onderstaande stappen te nemen. Je kunt dit niet meer terugdraaien. Krijg je er spijt van, dan zul je alles handmatig weer in de oorspronkelijke volgorde moeten zetten.



Waarom alfabetische volgorde van apps?

Hoe je de schermen op je iPhone indeelt is een kwestie van smaak en voorkeur. De meeste mensen gebruiken mappen, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om alles op kleur te zetten. Het nadeel van mappen is dat de apps zitten weggestopt in de map, waardoor je niet meer alle icoontjes kunt zien. Heb je een stuk of 20 games, dan zie je op het mapicoontje alleen de meest recente apps. Bovendien moet je steeds nadenken in welke map je moet zoeken: zit de 9292-app in het mapje ‘Reizen’, ‘Openbaar vervoer’ of ‘Navigatie’? Nog lastiger wordt het bij apps die niet in een duidelijke categorie thuishoren, zoals lifestyle en tools.

Als de apps in alfabetische volgorde staan, weet je dat 9292 altijd vooraan staat.

Stap 1: Screenshot maken van eerste scherm

Voordat je begint met het automatisch ordenen van de apps, maak je een screenshot van je eerste scherm als geheugensteuntje. Dit komt van pas als je later toch spijt krijgt en wilt weten welke apps er ook alweer op het eerste scherm stonden. De meeste mensen hebben op het eerste scherm een selectie van veelgebruikte apps staan.

Stap 2: Standaard volgorde instellen

Zo zet je je iPhone-apps terug naar de standaard indeling:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Stel opnieuw in. Kies Herstel beginschermindeling. Alle apps zullen nu opnieuw op volgorde worden gezet.

Op het eerste scherm zul je de standaard meegeleverde iOS-apps volgens de fabrieksinstellingen van de iPhone terugzien. Daarna volgen alle apps van derden, in alfabetische volgorde.

Stap 3: eerste scherm opnieuw indelen

Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is te kijken welke apps je écht op je eerste scherm wilt zien. Dit zijn de apps die je vaak gebruikt. Sleep ze naar het eerste scherm, zodat je ze sneller kunt starten.

Als je later weer wat nieuwe apps downloadt, dan zullen die aan het einde van de reeks worden toegevoegd (dus na apps met de letter Z). Je kunt ze gemakkelijk naar de juiste plaats slepen of na verloop van tijd opnieuw de appiconen terugzetten naar de standaard indeling.

Alternatieven: Appbibliotheek en zoeken met Spotlight

Het indelen van apps in mappen is eigenlijk niet meer nodig sinds Apple de Appbibliotheek heeft geïntroduceerd. Dit werkt alleen op de iPhone en zorgt ervoor dat je apps automatisch in mappen worden ingedeeld. Bovendien kun je via de appbibliotheek snel apps terugvinden door de naam in te tikken. Dat kan ook met Spotlight, wat ook op de iPad beschikbaar is. Hiervoor moet je uiteraard wel de naam weten van de betreffende app.

Hoe Spotlight werkt lees je in de volgende tips:

Er zijn nog veel meer trucs en manieren om je beginscherm in te delen op de iPhone en iPad. Hieronder lees je een aantal alternatieve manieren.