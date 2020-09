Een feestje zonder muziek en gezellig licht is geen feestje. Daarom hebben wij voor jou een aantal handige Siri-commando’s op een rij gezet om muziek aan te vragen en te bedienen. Ook noemen we wat commando’s om je HomeKit-lampen mee te bedienen, als je die hebt. Muziek, licht, HomePod: feesten maar!

Commando’s om je muziek te bedienen

Het belangrijkste op een feestje, naast de gasten, is natuurlijk de muziek. Heb je geen idee wat je moet spelen voor veel mensen? Of heb je geen zin om zelf steeds te bepalen wat er draait? Dan kun je Siri op je HomePod vragen om het voor je uit handen te nemen. Zo kun je een vooraf gemaakte playlist aanzetten. Natuurlijk doet de HomePod ook aan verzoekjes, dus ook daar zijn commando’s voor.

De commando’s die wij op de screenshots gebruiken zijn ter illustratie. Je kunt exact dezelfde commando’s ook gebruiken met je HomePod!

Muziek vinden en afspelen

“Play relaxing music.”

“Put on the Groove playlist.”

“Play my music.”

“Let’s hear Rocket Man by Elton John.”

Je kunt je vragen op allerlei manieren stellen zoals je dat ook tegen een echte DJ zou zeggen. Wil je graag Nederlandstalige muziek opzetten, dan is het misschien handig om dit te streamen van je iPhone, iPad of Mac. Nederlandse titels verstaat de HomePod waarschijnlijk niet.

Muziek spelen vanuit de hitlijsten

Misschien ben je zelf van de oudere of onbekendere muziek. Dan vinden je gasten het misschien wel zo prettig als je gewoon wat hitlijsten opzet. Ook dat kan de HomePod voor je regelen:

“Play the top 10 songs.”

“Hit me with the best 70s music.”

“Put on the best U2 song.”

Muziek toevoegen

Hoor je een leuk nummer voorbijkomen? Sla hem dan op in je bibliotheek! Je kunt dan kiezen om het liedje gelijk aan een afspeellijst toe te voegen, als je dat wil.

“Add this song to my library.”

“Add this song to my Old Music-playlist.

“Add this album to my library.”

Muziek bedienen

Krijgen jij of je gasten genoeg van een nummer? Of wil je die ene kraker nóg een keer afspelen? Je raadt het niet, maar ook daar helpt Siri op de HomePod je bij. Je kunt aangeven of je een nummer wel of niet leuk vindt, en zelfs een andere versie van het nummer spelen als die bestaat. Dat kan van pas komen als je een live-versie veel beter vindt dan de studioversie. Deze moet dan natuurlijk wel op Apple Music staan.

“Play similar songs.”

“Next!”

“Turn on repeat.”

“I like this song” of “I don’t like this song.”

“Play a different version of this song.”

Wie zingt dit?

Hoor je een interessant nummer, maar weet je niet wie het zingt? Je kunt er altijd een spelletje van maken om het met elkaar te raden. Als je er toch echt niet uitkomt verklapt Siri het antwoord, als je erom vraagt.

“What song is this?”

“When did this song come out?”

“Tell me something about the artist.”

Commando’s voor licht

Je weet nu een hoop over het bedienen van muziek op je HomePod. Waar je pas echt scoort bij je publiek is als je de lampen van kleur laat veranderen. Hiervoor heb je geschikte HomeKit-lampen nodig. Zodra je deze hebt kun je aan de slag met je HomePod.

“Turn the lights blue/red/yellow/purple et cetera.”

“Set the lights to 40%.”

“Turn the [naam lamp] red.” Vervolgens: “Turn the [naam andere lamp] blue.”

Als je nu geen leuk feestje hebt zal het wel aan de gasten liggen, maar daar gaan we niet van uit. Na al dat licht en alle muziek van je HomePod heb je misschien wel wat behoefte aan ontspanning. Ook daarvoor is Siri op de HomePod niet te beroerd om je te helpen. Met Ambient Sounds op de HomePod kom je weer tot rust.