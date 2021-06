De HomePod en HomePod mini zijn Apple’s slimme speakers. Hoewel de speakers nog steeds niet officieel in Nederland verkrijgbaar zijn, hebben veel Apple-fans de speaker vanuit het buitenland toch in huis gehaald. De HomePod werkt standaard met Apple Music, maar sinds de HomePod-softwareversie 14.3 en iOS 14.3 kun je ook een andere standaard muziekdienst op de HomePod instellen. Een voorwaarde is wel dat de streamingdienst naar keuze de functie moet ondersteunen. In deze tip lees je welke streamingdiensten voor de HomePod geschikt zijn en hoe je dit instelt.

Standaard muziekdienst op HomePod instellen: dit heb je nodig

Om überhaupt een andere streamingdienst dan Apple Music voor de HomePod in te stellen, heb je het volgende nodig:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 14.3 of iPadOS 14.3 of nieuwer

HomePod of HomePod mini met softwareversie 14.3 of nieuwer

Een abonnement op een geschikte muziek streamingdienst

Welke muziekdiensten werken met HomePod?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Spotify kun je momenteel niet als standaard muziekdienst op de HomePod instellen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen Spotify met de HomePod kan gebruiken: je zult via AirPlay de muziek moeten afspelen vanaf je iPhone naar de HomePod. Je kan dan dus niet direct aan Siri op de HomePod vragen om muziek via Spotify af te spelen.

Dit zijn momenteel de muziekdiensten die wel als standaard in te stellen zijn op de HomePod:

Deezer

Pandora (alleen in de VS)

Verder werkt ook radio-app TuneIn samen met de HomePod, maar daar hoef je niets voor in te stellen. Je hoeft dan alleen maar aan Siri op de HomePod te vragen om muziek van jouw favoriete radiostation af te spelen.

Muziekdienst instellen op de HomePod

Voor het instellen van een standaard muziekdienst op de HomePod gebruiken we Deezer als voorbeeld. Om hier gebruik van te kunnen maken, heb je wel Deezer Premium nodig. Het instellen doe je als volgt:

Zorg dat al je apparaten up-to-date zijn (minimaal iOS 14.3 of nieuwer). Open Deezer op de iPhone of iPad. Ga naar de instellingen en kies voor Verbind met HomePod. Tik op Ga door. Kies het HomeKit-huis waar je de muziekdienst aan toe wil voegen.

Tik daarna op Gereed om het toevoegen af te sluiten. De muziekdienst is nu toegevoegd aan de HomePod. In het vervolg kun je bijvoorbeeld tegen Siri op de HomePod zeggen “Hey Siri, play my Flow in Deezer”. Je kan er ook voor kiezen om de muziekdienst als standaard te selecteren, waardoor de toevoeging “in Deezer” niet meer nodig is. Ga hiervoor naar de Woning-app op de iPhone of iPad en rechtsboven op het huisje en dan Woninginstellingen. Tik op je naam onder het kopje Personen.

Onder het kopje Media zie je de toegevoegde streamingdiensten. Kies daaronder voor Standaardvoorziening. Kies nu welke dienst je als standaard wil gebruiken voor muziek, podcasts en audioboeken. Op de vorige pagina kun je nog bij de streamingdienst kiezen of de media die je via die dienst afspeelt op apparaten in de woning je luistergeschiedenis bijwerken.

In het vervolg gebruik je Siri op de HomePod om muziek af te spelen op de ingestelde streamingdienst. Dit geldt voor alle HomePods in huis: je kan dit niet per apparaat instellen. Wist je dat je ook een standaard muziekdienst voor Siri op de iPhone kan instellen? Je leert Siri dan welke streamingdienst je het liefst gebruikt.

Muziekdienst van HomePod verwijderen

Wil je een muziekdienst weer verwijderen van de HomePod, dan doe je dat zo: