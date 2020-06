OV-route plannen in Google Maps

Voor het plannen van routes met het openbaar vervoer heb je geen 9292-app of treinapps nodig. Je kunt het ook doen vanuit de Google Maps-app, die je waarschijnlijk al op je toestel hebt geïnstalleerd. Google Maps kan op meerdere manieren plannen: auto, openbaar vervoer, voetganger en zelfs op de fiets. Google Maps gebruikt voor openbaar vervoer binnen Nederland de data van 2929.

Voer de gewenste bestemming in. Tik linksonder op het route-icoontje. Bovenin selecteer je het vervoermiddel: de OV-route is te herkennen aan een treinicoon. Je krijgt nu meerdere opties te zien.

Je ziet in één oogopslag hoe laat je vertrekt, welke vervoermiddelen je moet nemen (tram en trein bijvoorbeeld) en hoe lang je onderweg bent. Tap op een voorgestelde reissuggestie om verdere details te bekijken.

OV-reizen in de toekomst plannen

Het is ook mogelijk om een reis in de toekomst te plannen. Tik daarvoor op het item Vertrekken om. Je kunt nu een tijdstip kiezen waarop je wilt vertrekken of aankomen, maar je kunt ook kijken wat de laatste reismogelijkheid is op een bepaalde dag.

Vervoermiddel kiezen

Reis je liever niet met de bus? Dan kun je dat aangeven bij het plannen van je route. Je tikt hiervoor op het item Opties achter de vertrektijd.

Vervolgens kun je aantikken met welke vervoermiddelen je wilt reizen, bijvoorbeeld alleen de trein. Verder kun je nog wat andere opties kiezen, zoals het minste aantal keren overstappen, het minst ver lopen of een rolstoeltoegaokelijke route. De app kan ook aanvullend vervoer laten zien, zoals taxi en fiets.

OV-reizen in agenda zetten

Je kunt geplande OV-reizen meteen in je agenda laten zetten vanuit Google Maps. Je kunt daarbij kiezen uit toevoegen aan de standaard Agenda-app voor iOS of Google Agenda.

In Apple Maps, de standaard Kaarten-app op de iPhone, is het ook mogelijk om routes met het OV te plannen. Je kunt zelfs routes met andere navigatie-apps mee uitstippelen.