Parkeer je in een vreemde stad? Dan komt de parkeerlocatiefunctie van Google Maps goed van pas. Je kunt in Google Maps je geparkeerde auto markeren, zodat je hem makkelijker terugvindt. In deze tip leggen we je alles uit over deze functie.

Google Maps: parkeerlocatie opslaan

Je kunt in Apple Kaarten de parkeerlocatie opslaan en bekijken (dit werkt zelfs automatisch!), maar dit kan ook in Google Maps! Zo weet je altijd waar je auto geparkeerd staat, zodat je hem makkelijker terug kan vinden. Dit komt vooral van pas als je ergens in een vreemde stad parkeert waar je minder bekend bent.

Om van deze functie gebruik te maken, heb je alleen een iPhone met de meest recente versie van Google Maps nodig. Er verschijnt een grote P op de kaart met het bijbehorende adres en foto’s van de omgeving, zodat je de plek makkelijker herkent. De parkeerfunctie van Google Maps werkt op de iPhone op twee manieren: automatisch of handmatig.



Parkeerlocatie automatisch instellen in Google Maps

Om automatisch gebruik te maken van de parkeerlocatie in Google Maps, heb je een entertainmentsysteem met Bluetooth of een USB-audioaansluiting in je auto nodig. Zodra je navigeert met behulp van Google Maps en verbonden bent via Bluetooth of USB met je auto, wordt automatisch je parkeerlocatie opgeslagen zodra je de auto uit stapt. Dit werkt op dezelfde manier als in Apple Kaarten. In beide apps kun je dus automatisch de locatie vastleggen.

De functie moet wel ingeschakeld worden:

Open Google Maps en tik linksboven op de menuknop. Kies voor Instellingen. Ga naar Navigatie-instellingen. Zet de schakelaar bij Parkeerlocatie opslaan aan.

Dankzij deze instelling wordt je parkeerlocatie automatisch toegevoegd aan de kaart zodra je de auto uitstapt. Als je je auto weer start en verbonden bent via Bluetooth of USB, wordt de parkeerlocatie weer van de kaart verwijderd.

Parkeerlocatie handmatig opslaan in Google Maps

Heb je geen Bluetooth of bedraad audiosysteem in je auto, dan kun je ook handmatig je parkeerlocatie opslaan in Google Maps. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

Zodra je je auto geparkeerd hebt, open je Google Maps. Tik op het blauwe bolletje van je huidige locatie. Kies daarna voor Instellen als parkeerlocatie.

Je huidige locatie wordt nu opgeslagen als parkeerlocatie, waarna er een grote blauwe P op de kaart geplaatst wordt. Hierdoor kun je de parkeerlocatie eenvoudig herkennen.

Parkeerlocatie bekijken in Google Maps

Zodra je je parkeerlocatie opgeslagen hebt, is het heel eenvoudig om je geparkeerde auto te bekijken:

Open Google Maps. Onderaan de kaart vind je een balk met de tekst Opgeslagen parkeerlocatie. Daaronder staat ook aangegeven hoeveel minuten geleden de locatie opgeslagen is. Tik hierop.

Je kunt hier meerdere handelingen verrichten. Je kunt de locatie delen via bijvoorbeeld iMessage, WhatsApp of een andere app, de omgeving downloaden en het adres bekijken. Ook vind je hier foto’s vanuit Streetview, zodat je ziet hoe de omgeving eruit ziet. Het is helaas niet mogelijk om een notitie toe te voegen of een foto van je eigen auto te maken.

