Als je met iemand of een groep mensen afgesproken hebt, is het altijd lastig om met elkaar af te stemmen waar je precies bent. Gelukkig kun je met meerdere apps je locatie delen. Je kan ook met Google Maps live je locatie delen en in deze tip laten we je zien hoe je dat doet.

Hoe kan ik in Google Maps live locatie delen?

Het delen van je locatie via Google Maps gaat als volgt:

Open Google Maps. Ga naar het menu via de knop linksboven of tik op je huidige locatie op de kaart. Kies voor Locatie delen of Je locatie delen. Je kan nu kiezen tussen twee opties: delen voor een bepaalde periode of totdat je het zelf uitschakelt. Kies de gewenste optie. Je kan je locatie maximaal drie dagen lang delen. Tik nu op Mensen kiezen, Bericht of op Meer. Bij Bericht en Meer wordt een link aangemaakt die op alle apparaten te openen is. Kies je voor Mensen kiezen, dan selecteer je een contact uit je contactenlijst.

De ontvanger krijgt nu een melding of een link toegestuurd, die te openen is vanuit de Google Maps-app of via de browser.

Hoe kan ik het locatie delen in Google Maps stoppen?

Om in Google Maps het delen van je locatie te stoppen, doe je het volgende:

Open Google Maps. Tik linksboven op de drie streepjes om naar het menu te gaan. Kies voor Locatie delen. Onderaan staat aangegeven met wie je je locatie deelt. Tik op het kruisje om het delen te stoppen.

Wat zie je bij het live delen van je locatie in Google Maps?

Schakel je deze functie in volgens de stappen in dit artikel, dan ziet de ontvanger dus in realtime je locatie. Je moet daarvoor Google Maps dus wel altijd toestemming geven tot je locatie, omdat dit anders niet verzonden kan worden als je de app niet actief gebruikt. De ontvanger ziet vervolgens jouw naam van je Google-account, de afstand tot zijn of haar eigen locatie en wanneer de locatie voor het laatst is bijgewerkt. Ook kun je als ontvanger een routebeschrijving starten of meteen jouw locatie terug delen via de schakelaar onderin beeld.

Deze functie geeft ook het batterijpercentage van de iPhone van de verstuurder aan. Je weet dan dus als ontvanger of de batterij bijna leeg is en de locatie mogelijk niet meer accuraat is. Dit is extra handig, omdat je zo ook weet of diegene wel of niet meer op jouw berichten kan antwoorden.

Via de drie stipjes rechtsboven op de gedeelde kaart heb je nog de optie om de gebruiker te blokkeren, te verbergen of om de locatie handmatig te vernieuwen, mocht je het idee hebben dat deze wat achterloopt.

Gebruik je liever een andere app? Je kan ook live je locatie delen in WhatsApp, ook in groepsgesprekken. Je kan ook de Zoek Mijn-app gebruiken dat standaard op je iPhone zit.