Heb je een bug ontdekt in een van de beta's en wil je dit melden aan Apple, dan kan dat op verschillende manieren. In deze tip lees je hoe je bugs kunt melden bij Apple via de Bug Reporter, Feedback Assistant en tools van derden. Daarnaast bespreken we wat je kunt doen als je een fout hebt ontdekt na de officiële release van iOS, macOS en meer.

Wat zijn bugs?

Alle besturingssystemen kunnen bugs bevatten, maar bij betaversies is de kans op fouten nog iets groter. Dat is logisch, want deze versies zijn nog niet helemaal af en kunnen nog allerlei onverwacht gedrag en fouten vertonen. Tussen juni en september brengt Apple beta’s uit van alle nieuwe besturingssystemen, zoals iOS en watchOS. In die periode maken de software-engineers lange dagen om alle bugs op te lossen. Maar ook de rest van het jaar verschijnen er betaversies waar je als ontwikkelaar of publieke betatester aan mee kunt doen.

Taalkundig betekent een bug een kever of mot, maar bij computersystemen spreken we van een bug als er een onregelmatigheid of onverwachte gebeurtenis wordt ontdekt. Bugs kunnen verschillende oorzaak hebben. De meeste bugs doen zich onder heel specifieke omstandigheden, waardoor niet iedereen er last van heeft. Soms zijn bugs te reproduceren en komen ze bij meerdere personen voor. Wil je een bug melden, dan kan dat via de Bug Reporter, Feedback Assistant en andere tools.



Bugs melden voor niet-betaversies

Gebruik je de officiële release van iOS of macOS (dus geen beta) en heb je een fout ontdekt? Dan kun je dat gemakkelijk melden via een speciale webpagina van Apple. Het kan daarbij gaan om een bug, maar ook om een suggestie om bepaalde producten of diensten te verbeteren.

Bekijk ook Zo geef je Apple feedback over producten en diensten Heb jij kritiek op Apple of vind je dat het bedrijf iets kan verbeteren? Dan kun je een bericht met feedback opsturen via de website van Apple. Wij leggen uit hoe dit werkt. Al heb je natuurlijk geen garantie dat Apple er echt iets mee doet.

Bugs melden via Feedback Assistant (voor beta’s)

In de beta’s van macOS en iOS vind je een tool genaamd Feedback Assistant (voorheen Bug Reporter). Hiermee kun je bugs melden.

Je kunt de Feedback Assistant starten via Spotlight of via Programma’s > Hulpprogramma’s. Voor beide manieren heb je een Apple ID nodig, zodat Apple kan verifiëren of deze ‘bug report’ van een ontwikkelaar of publieke beta-gebruiker afkomstig is.

Je kunt ook terecht op een webpagina.

Op de Mac vind je de Feedback Assistant in de dock. Als je het opent krijgt je een soort wizard/formulier te zien, waarbij je het probleem steeds gerichter moet omschrijven.

In iOS vind je de Feedback Assistent als speciale op je beginscherm. Ook hierin krijg je een algemeen formulier te zien, waarbij je je probleem moet omschrijven.

De bugs die je instuurt worden bekeken door iemand van Apple Developer Support. Bij eenvoudige bugs en problemen die al bekend zijn krijg je soms meteen antwoord. Het kan ook zijn dat je probleem wordt doorgestuurd naar een specialist. Is het probleem niet helemaal duidelijk, dan krijg je soms de vraag om nog aanvullende data te sturen.

Serieuze bugs worden overgeheveld naar Radar (zie verderop). Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Apple heeft een webpagina met tips hoe je het beste feedback kunt insturen met de Feedback Asistant.

Radar-tool voor foutenrapportage

Beta-versies van macOS zijn bestemd voor testdoeleinden en kunnen dus nog allerlei bugs bevatten. Apple heeft daarom in de macOS-beta’s een tool ingebouwd die fouten/bugs kan verzamelen en rapporteren. Deze tool heet Radar. Maar wat doet Radar precies?

Radar is geen applicatie die je kunt openen of gebruiken. De tool werkt op de achtergrond en verzamelt alle benodigde informatie en logs om dit naar Apple te sturen, zodra er een onregelmatigheid in het systeem wordt ontdekt. Behalve dat het naar fouten zoekt, stuurt Radar ook suggesties naar Apple. Een voorbeeld: als er veel mensen zijn die aan Siri een specifieke vraag stellen, waar Siri geen antwoord op heeft, dan stuurt Radar deze pogingen naar Apple. Het komt dan in hun knowledge database (kennisdatabank) terecht, zodat er geturfd kan worden hoe vaak een probleem/bug voorkomt of een vraag wordt gesteld. Daar kan Apple dan op inspelen.

Radar is dus Apple’s software voor het vastleggen van bugs in software en hardware, maar ook in documentatie en dergelijke. Wanneer een Radar wordt gemaakt krijgt het een uniek nummer, waaruit je kunt afleiden wanneer het ongeveer ingediend is. Radars hebben meestal een 8-cijferig nummer en worden aangeduid met een URL die begint met rdar://xxxxxxxx . Deze linkjes kun je direct openen om meer informatie over de specifieke Radar op te vragen.

Je kan kan op meerdere manieren bugs melden bij Apple, onder andere via tools van derden. We beginnen met de twee meest voorkomende manieren: de Bug Reporter en Feedback Assistant.

Bugs melden met tools van derden

Er zijn ook allerlei tools van derden. Open Radar is een publieke database van bugs met Apple-software te maken hebben. Je kunt hier ook zelf een bug melden. Je kunt ook bugs melden met de Brisk-tool voor macOS. Als je bugs via deze app meldt komen ze ook in het Radar-systeem van Apple terecht.

Hoe zit het met privacy?

Voordat een probleem wordt gerapporteerd aan Apple, krijg je te zien welke informatie met Apple wordt gedeeld. Het kan je naam zijn, locatie, visitekaartje (dus telefoonnummer en adres), etc. Voordat je daadwerkelijk een fout rapporteert richting Apple, kan je specifieke (persoonlijke) informatie verwijderen/weghalen.

Waarom bugs melden?

Ten eerste willen we nogmaals benadrukken dat betaversies zijn bedoeld om het systeem te testen (eventueel in combinatie met andere apps, om na te gaan in hoeverre ze compatibel met elkaar zijn). Betaversie betekent dat het (nog) niet helemaal af is. Het is de bedoeling dat de testers zoveel mogelijk feedback geven en bugs melden, zodat Apple daarvan op de hoogte is.

Het is verstandiger om een bug te melden bij Apple, dan ze bij anderen of op social media kenbaar te maken, omdat dit vaak nutteloos is. Wil je de kans vergroten dat Apple een probleem aanpakt, dan kun je het beste de bugs zelf melden.

Hoe schrijf je een bugreport?

Wil je dat jouw bug wordt opgelost, dan kun je een aantal dingen doen om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de software-ontwikkelaars bij Apple.

Kies een goede titel : Apple krijgt honderden nieuwe bugs binnen die moeten worden voorzien van een prioriteit. Er is niet altijd tijd om ze volledig door te lezen, dus zorg dat de insteek van jouw bug gemakkelijk te herkennen is aan de titel.

: Apple krijgt honderden nieuwe bugs binnen die moeten worden voorzien van een prioriteit. Er is niet altijd tijd om ze volledig door te lezen, dus zorg dat de insteek van jouw bug gemakkelijk te herkennen is aan de titel. Hou het kort . Begin niet met een uitgebreide bloemlezing over hoe Apple jouw leven heeft veranderd of wat jouw eerste Apple-product was. Medewerkers hebben maar weinig tijd, dus begin meteen met het zo duidelijk mogelijk omschrijven van het probleem. Zonder anekdotes en andere vulling. Probeer het niet te rekken.

. Begin niet met een uitgebreide bloemlezing over hoe Apple jouw leven heeft veranderd of wat jouw eerste Apple-product was. Medewerkers hebben maar weinig tijd, dus begin meteen met het zo duidelijk mogelijk omschrijven van het probleem. Zonder anekdotes en andere vulling. Probeer het niet te rekken. Beschrijf het probleem . Zeg wat er gebeurt en wat er volgens jou zou moeten gebeuren. Maak er geen zoekplaatje van: soms is het voor de ander niet meteen duidelijk wat er fout is. Is er in de documentatie van Apple een beschrijving hoe een proces zou moeten plaatsvinden, dan kun je daar het beste naar linken, zodat de medewerker niet zelf hoeft te zoeken.

. Zeg wat er gebeurt en wat er volgens jou zou moeten gebeuren. Maak er geen zoekplaatje van: soms is het voor de ander niet meteen duidelijk wat er fout is. Is er in de documentatie van Apple een beschrijving hoe een proces zou moeten plaatsvinden, dan kun je daar het beste naar linken, zodat de medewerker niet zelf hoeft te zoeken. Beschrijf de stappen om te reproduceren . Apple gaat pas met het probleem aan de slag als het gereproduceerd kan worden. Leg uit welke stappen je hebt genomen, zodat een medewerker dit na kan doen.

. Apple gaat pas met het probleem aan de slag als het gereproduceerd kan worden. Leg uit welke stappen je hebt genomen, zodat een medewerker dit na kan doen. Wees specifiek. “Het werkt niet” is onduidelijk. Wát werkt er niet en onder welke omstandigheden. Beschrijf wat er niet goed gaat en noem daarbij ook buildnummers, stuur screenshots of video’s mee en eventueel logbestanden. Gaat het om bugs in Xcode, dan is het belangrijk om ook daarvan het versienummer te noemen.

Wil je een suggestie over Apple-producten geven, lees dan onze tip ‘Feedback geven op producten en diensten‘.

Bekijk ook Zo geef je Apple feedback over producten en diensten Heb jij kritiek op Apple of vind je dat het bedrijf iets kan verbeteren? Dan kun je een bericht met feedback opsturen via de website van Apple. Wij leggen uit hoe dit werkt. Al heb je natuurlijk geen garantie dat Apple er echt iets mee doet.

De eerste versie van deze tip werd geschreven door Abdelkarim Amghar, tijdens een snuffelstage bij iCulture.