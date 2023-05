De afgelopen tijd zet WhatsApp behoorlijk wat vaart achter de ontwikkeling van nieuwe functies. Zo kun je WhatsApp-berichten bewerken en kun je je WhatsApp chats vergrendelen. Het zijn vooral veelgevraagde functies waar aan gewerkt wordt, hoewel de iPad- of Apple Watch-versie nog steeds in geen velden of wegen te bekennen is. Nu blijkt dat WhatsApp werkt aan het instellen van een gebruikersnaam. Dat heeft een aantal voordelen voor het gebruik van de chatapp.



‘WhatsApp gebruikersnaam komt eraan: meer privacy’

WABetaInfo ontdekte het bestaan van deze functie, die verborgen is in de nieuwste Android-beta. Dit soort functies komen altijd op alle platformen waar WhatsApp op werkt beschikbaar, dus we verwachten dat dit ook naar de iPhone komt. In de instellingen van WhatsApp kun je in de beta een uniek gebruikersnaam kiezen. Door een eigen gebruikersnaam in te stellen, heb je als WhatsApp-gebruiker de mogelijkheid om te kunnen chatten zonder dat je je telefoonnummer hoeft prijs te geven. Je wilt immers niet met iedereen meteen je telefoonnummer delen, omdat diegene je daarmee ook gewoon kan bellen, sms-berichten kan sturen en meer. Door alleen een WhatsApp-gebruikersnaam te geven, kan diegene je alleen via WhatsApp bereiken.

WABetaInfo geeft toe dat nog niet alle details van de nieuwe functie duidelijk zijn, omdat het op dit moment nog verborgen is en dus nog niet werkt. Mogelijk zijn er dus nog wel beperkingen. Ook is niet duidelijk hoe lang de gebruikersnaam mag zijn en of er nog andere voorwaarden aan zitten. Het zou in ieder geval mogelijk kunnen zijn om je telefoonnummer hiermee te verbergen. Gesprekken die gevoerd worden door een gebruikersnaam met elkaar uit te wisselen, zouden in ieder geval wel dezelfde end-to-end-encryptie krijgen als andere gesprekken via een telefoonnummer.

Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe WhatsApp-functie beschikbaar komt. Omdat de functie pas net ontdekt is in een vroege beta van de Android-variant, kan het nog wel een tijdje duren. In Telegram is het al veel langer mogelijk om een eigen gebruikersnaam te kiezen. In iMessage kun je naast je telefoonnummer ook chatten via je e-mailadres. Lees ook ons artikel over de manieren om je privacy in WhatsApp te verbeteren.